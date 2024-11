Kicsit rövid az ülőlap a kényelmes üléspozíciót adó vezetőülésen, a támlával egybeépített fejtámla ellenére a fejtámla kellően magasra ér. Zavaróan vastag az első tetőoszlop, de ez nagyjából 20 éve rengeteg autóban ugyanígy van. A vezetőülés deréktámasza a kipróbált autóban fel-le és ki-be is állítható volt, a magas embereknek rövid ülőlap megtoldására a 150-250 ezer forintos komfortülés kihúzható combtámasza ad lehetőséget. A vezető oldalán alapáras az ülésmasszírozás és a motoros állítás is széria mindkét első üléshez, akárcsak a fűtésük, amit kormányfűtés egészít ki.

Nem muszáj megnyomni a kormányoszlop oldalára rejtett indítógombot, a fékpedálra lépve az irányváltókar végét elfordítva üzemkész az autó. Némán, de annál energikusabban lódul meg a 340 lóerős verzió. A motorok nyomatéka finoman adagolható, a sok villanyautóban idegesítő darabosságot, aránytalan és hirtelen reakciókat itt megúsztuk.

6,4 mp a lassabb Capri gyorsulása 100-ra, amiből látszik, hogy ennél van ugyan gyorsabb házon belül, de összességében ez is jól megy. A csak hátul hajtó modellnél is adott a villanyautósan közvetlen gázreakció és vehemens meglódulás, rendeset lép ez is. Az összkerekes gyorsulása 5,3 mp 100-ra, az végképp jól megy.

Látványra rosszabb az alul-felül lapított kormány, mint vezetés közben. Nincs annyira megvágva az alja és a teteje sem, hogy lekanyarodás után a visszapörgéskor idegesítő legyen. A futómű az autó legjobb részei közé tartozik, a hajtáslánccal együtt. A kormányerők kellemesek, az egyes üzemmódok jól kiegészítik egymást. A Capri egy családi autóhoz képest jól terelhető hegyi országúton. Nem különösebben sportos, de természetesen suhan, örömmel terelhető kanyarról-kanyarra.

Vezettük a farhangsúlyos összkerékhajtású és a tisztán hátsókerék-hajtású modellt is és mindkettőnek jót tesz, hogy hátulról toljuk, nem elölről húzzuk az autót. Hajtási befolyások a 4×4-esben sincsenek a volánon. Kigyorsításkor szépen nyom hátulról az autó, de farolgatni nem lehet vele, mert a menetstabilizálásnak csak a beavatkozási küszöbe emelhető, kikapcsolni nem lehet.Ennek okát megkérdeztem Uli Koestertől, a Ford európai villanyautó-igazgatójától. A villanyautók nyomatéka hirtelen tud rátörni a hátsó kerekekre, nem akartak ezzel kockáztatni. Kár, de érthető döntés, a sokkal kiszámíthatóbb erőleadású Mustangokkal is esnek-kelnek sokan.

Kettős oldalüvegezés nélkül is csendes az utastér, halkan mehetünk viszonylag nagy, 130-160-as sebességgel, ahol ez szabályos.

Akinek nem kell egyszerre csúszós és meredek helyeken autóznia, amit a hirtelen megugró motorerő és a hátsókerék-hajtás megnehezít, az egymotoros Ford Caprival is harmonikus, kellően erős és tisztességes hatótávú villanyautót vehet. Ideális időben, 17-24 fokos őszben vezettük az autót Marseille környékén, ahol a hátsókerekesben 598-627, a 4×4-esben 560-592 km-es WLTP-hatótávból 400-450 tűnt valóban megvalósíthatónak a kétmotorosban.

Nagyon jó töltésfunkciókat kínál az autó. A hatótávolságon kívülre eső célpontoknál a navigáció automatikusan betervezi a töltési megállókat, megjeleníti a villámtöltő teljesítményét, tudjuk, hogy a számítógép szerint mennyi lesz az időkiesés és mekkora szakaszokkal haladunk a cél felé. Nagyon hasznos a menüben a villámtöltés-előkészítési funkció, így nem kell megadni a DC-töltőoszlopot célként az akku felmelegítéséhez, ritka esetben visszahűtéséhez az elérhető leggyorsabb töltés érdekében.

Igazán sok és elég jól hangolt vezetőtámogató funkciót örökölt a Ford Capri a Volkswagenektől. Az éberségfigyelés és a sávban tartás különösebb irritációtól mentesen dolgozik, amit sok más új autó nem képes megugorni. Az adaptív sebesség tartó jó érzékkel lassít-gyorsít.

Adott az ütközésmegelőző fékrendszer és a baleset után a kocsit rögzítik a fékek, hogy a becsapódástól visszapattanó, tovább guruló autó ne ütközzék neki még valaminek. Ezt a vezető gázadással felülbírálhatja, ha képes rá és az autó is tud mozogni. Kormányzási asszisztens segít kikerülni az érzékelt akadályokat és a Capri figyelmeztet, ha rossz felől hajtanánk be valahová.

Egyetlen percben az új Ford Capriról

750 illetve 550 ezer Ft felárért a vezetőtámogatási csomagban kapunk egy nagyon szép grafikájú és igazán hasznos szélvédőre vetített kijelzőt. A virtuális valóság funkciókat a Ford nem vette át a Volkswagentől, de a HUD így is nagyon jó. A csomag része az automatikus sávváltás, a 360 fokos kamerarendszer, a sávközéptartás és a parkolórobot. A felár azért különbözik mert a Premiumban eleve széria a csomagtérajtó motoros mozgatása.