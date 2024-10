Sztenderd autóbelsővel találkozhatunk egy ilyen új Honda CR-V-ben, és nem feltétlenül a modern, divatos, felvágós autókra gondolok. Egészen klasszikus a dizájn, ami a vízszintesen tagolt műszerfalat, ajtókárpitokat és a klasszikusan beépített műszeregységet illeti, akkor is, ha már csak digitális kijelzőt kaphat. Sportosan hat a pultot kettéválasztó műanyag rács, ami a megfelelő helyeken légbefúvókat is rejt, közben a többi rész elegáns, otthonos és kellemes.

Egyedül a középkonzol lehet szokatlan a gombtengerével, ami azoknak, akik nem ismerik még az új Hondákat, csak másodjára tűnhet fel, hogy ez itt majdnem mind váltó kapcsoló. Kar helyett gombokat kell nyomogatni, amiknek a kiosztása ugyanolyan, mint egy választó karnak (föntről lefelé PRND), mégis napokba telik rendesen megtanulni vakon kezelni, de végső soron a gombok kattanási érzete elég jó.

Van belőle jó sok és tekerőből is, mert a klímakonzolt sem spórolták le és a kormányon is van mit nyomkodni, de a bajuszkarokon is régimódian sok a funkció. Kétzónás szellőzéséhez hagyományos tekerőket kapott a CR-V, ahogy a hangerő állításához is. Minden másra ott a 9 colos multimédia és a több mint 10 colos műszeregység. Előbbi kezelése egészen sajátos, a Honda felhasználói felülete pedig jól is néz ki. Tudja az okostelefon tükrözést vezeték nélkül, így a gyári navigációval szerencsére nem kell küzdenünk.

Nincs eltúlozva az anyagminőség, bőr utánzat is csak az ülésekre és a kormányra kerül, mégis mindennek jó érzete van, amihez hozzáérek. Jók a műanyagok textrúrái, a puhított műanyagok puhasága, a műszerfal sem fénylik és a könyöklők is kényelmesek. Hát még az ülések, puhák és kicsit süppedősek, de az oldaltartást sem felejtették a munkaasztalon.

Hátul három felnőtt vidáman elfér, láb és fejtér akad bőven és a térérzettel sincs gond, a nyitható üvegtető miatt világos a beltér, annak ellenére, hogy teljesen fekete. Második sori ülései 60:40 arányban osztottak és oldalanként egyenként 16 pontban rögzíthető a háttámla, így mindenki megtalálja magának a megfelelő pozíciót. Kivéve, ha előtte tetőig pakoltuk az 596 literes csomagtartót.

Rengeteg csomagot képes elnyelni a raktér, de nagy hiányosság, hogy ledöntött ülésekkel nem sík a padló. Cserébe a padló alatt is vannak rekeszek, ahová apróságokat szórhatunk el. Az ajtó persze motorosan nyílik, tud olyat is, hogy ha elsétálunk a kulccsal, magától lecsukja a fedelet, de ezt minden nyitott állapotban külön be kell kapcsolni, ha úgy szeretnénk lezárni. Akkor hasznos, ha előre tudjuk, hogy minden kezünk tele lesz távozáskor.

Ebből a kiválóan kivitelezett utastérből a hangszigetelést sem hagyták ki és az összeszereléssel is rengeteget foglalkozhattak, mert rendesen csöndes az utastér, hiába fülelünk élesen, nem lehet belekötni.