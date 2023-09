Ha egyetlen szóval kéne jellemezni a CR-V-t – akármelyik hajtással – akkor a békés lenne az, amelyiket használnám. A végtelenül csendes, komfortos utastérben egész távolra kerül a karosszérián túli világ minden baja. Jó az ülés – bár az ülőlap tényleg lehetne valamivel hosszabb – az autó összes sarka remekül látható, érezhető, és a kezelőszervek, kormány gombjai mind mind logikus helyen találhatóak, és a kezelésük is biztonságos, vakon is megtalálható, kapcsolható mindegyik.

Civilizált a hajtáslánc is, ami csendben dolgozik, és teljesen észrevétlenül válogatja a tisztán elektromos hajtás mellé a fix fokozatokat. Közben arra is marad energiája, hogy a fordulatszám módosításával elhitesse az autóban ülőkkel, hogy hagyományos hajtáslánc dolgozik benne, és éppen a fokozatok között kapcsolgat. Persze ez csak átverés, de ha ez kell a boldogsághoz, akkor ezt is megadja.

A menetdinamika nem különösebben letaglózó, a robbanékonyság nem tartozik az új CR-V előnyei közé, a 9, illetve a PHEV változatnál 9,4 másodperces 0-100-as sprint nem túl délceg teljesítmény, de hétköznapi használat mellett nem lesz vele probléma. Cserébe a katalógus adatai szerint 5,9 és 6,2 literes átlagfogyasztásra számíthat a CR-V tulajdonos, ahol a 6,2 a PHEV változat átlaga, lemerült akksit cipelve. Ugyanez vegyes üzemben – feltöltött akkumulátorral – 0,8 liter 100 kilométeren.

Kormányzása, futóműve is remekül passzol a CR-V hangulatához, egész biztosan nem fogsz vele csikorgó kerékkel kanyarodni, de talán még gyorshajtáson sem kapnak vele. A menetkomfort remek, persze Portugáliában azért más az út aszfalt és kátyú aránya, mint itthon, de talán a hazai utakon sem lesz vele probléma.

Jól működnek benne a vezetőtámogató, biztonsági berendezések is, és a kép- és radaralapú rendszer a gyalogosokat, útburkolati jeleket, az útpálya széleit és a motorosokat-kerékpárosokat is felismeri. Emellett a CR-V az első Honda, ami megkapta a keresztirányú forgalomra figyelmeztető rendszert, de felismeri a sebességkorlátozásokat és igény szerint az autó sebességét is képe ehhez igazítani, sőt a stoptáblát is felismeri és előre szól a vezetőnek róla.