Ki mondta, hogy egy krumpli nem lehet gyönyörű? – Alfa Romeo Tonale

Ki mondta, hogy egy amúgy nem túl izgalmas, bumfordi, krumpliforma szabadidő-autó nem lehet egyedi, nem nézhet ki jól? Az Alfánál, sok más, korábbi felejthetetlen formájú modellhez hasonlóan még egy SUV-ból is tudtak kívánatos darabot faragni. Oké, mondjuk olaszok, nekik nem okoz különösebb nehézséget bárminek olyan formát faragni, akár egy kávéfőzőnek is, amiért aztán megőrül a fél világ. Autóból meg csukott szemmel, hátrakötött kézzel is tudnak ilyet rajzolni, bár néha becsúsznak olyan baklövések is, mint amilyen az 1998-ban bemutatott Fiat Multipla volt.

Igaz, utólag azt is be lehetne sorolni a meg nem értett zseni kategóriába, de megjelenésekor inkább csak kacagtak a formáján. Alfából már nehezebb feladat olyat találni, amivel nem tudnánk boldogan együtt élni, de ha nagyon muszáj, akkor talán a hökkent rágcsálóra emlékeztető Mito lenne a legutolsó Alfa, amit megkívánnánk.

De koncentráljunk inkább a Tonale-ra, ami viszont elég menőre sikerült. Szemből az Alfa pajzsával és emblémájával indul az autó, amiből a keskeny, szigorú fényszórók nőnek ki kétirányba, a búrák mögött három-három hullámformájú LED-es nappalifénybetéttel, alul fényes fekete borítású légbeömlővel. Kifejezetten finom megoldás, ahogy az embléma belelóg a motorháztetőbe, de a gépháztető domborítása is elegáns.

Oldalról a jellegzetes alfás felniket és a mögöttük pirosló féknyergeket muszáj megbámulni, miközben a finoman műanyagba mártott sárvédőívek, küszöbök fel sem tűnnek, csak az, mennyivel karcsúbbnak látszik tőlük az autó. A C oszlop ablakára még jutott egy kis poén is, az Alfa-embléma éppen egy embert bekebelező kígyójának a feje itt egy villásdugó, a pórul járt figura helyére pedig egy villám került, utalva a konnektorból töltés lehetőségére.

Hátul a lámpában aztán megismétlődnek az első fényszóróban már látott hullámok, kapott csinos Tonale feliratot a hátsó ajtajára, és az elegáns tetőspoiler is ad neki egy kis sportos hangulatot. Aztán ott van még a két, nagy, kerek kipufogó is – figyelem, egy teljesen zöld üzemre is képes PHEV-ről beszélünk -, amit bátran beletolnak a nézők arcába, és ott egy szolid diffúzor is.

A kompakt méretű, inkább gömbölyded formájú, mint szögletes, férfias, de mégis érdekes részletekkel teleszórt kasztni 4528 milliméter hosszú, 2082 mm széles, 1693 mm magas, tengelytávolsága 2636 mm.