Utoljára 2003-ban vezettünk hátsókerék-hajtású új Opel tesztautót a Speedster Turbóval, aminek egy szeletét most újra megkapjuk elektromos üzemben a Grandlanddel.

A villanymotor nyomatékából, az 50-ig kikapcsolható kipörgésgátlásból és a villanymotoros hátsókerék-hajtásból akár az is következhetne, hogy a tesztelt Opel Grandland GSe megmoccantja a farát gázadásra, de murván sem pörögnek ki a kerekek. Ehhez túl precíz és óvatos a villanymotor nyomatékszabályozása.

Választhatunk külön 4WD üzemmódot is, ha a helyzet úgy kívánná. Legtöbbször az Electric vagy a hibrid üzemmódot használtam, mert Sportba átkapcsolva az autó nem válik igazán sportossá.

Ilyenkor kis gázadásra is nagyon vehemensen gyorsul, de mivel nincs benne adaptív lengéscsillapítás, amit az idén 20 éve bemutatott H Astrában még elérhetővé tett az Opel, az autó viselkedése nem változik túl nagyot az üzemmódok váltásával. Jól belőtt kormányerőkkel irányítható a Grandland, érezni, hogy az Opel a másképp hangolja a kormányzást, mint a Peugeot.

Harmonikus közösséget alkotnak a hajtáslánc komponensei, legtöbbször lágy összhangban működnek együtt. Kompániájukban a benzines ki- és belépése nem jár zavaró rántásokkal, a Grandland hajtáslánca egyszerre erős és kulturált. A benzines hamar belép a lámpáktól elindulva, a Toyota mai hibridjeiben könnyebb megtartani és előidézni az elektromos üzemet. Viszont a külső töltésű akkuval az Otto-motornak akár be sem kell indulnia, ha a napi távok nem lépik túl a 35-50 kilométert és van hol tölteni az akkut.

Kell a megiramodáshoz a villanymotorok ereje, annyi töltést mindig tartalékol a nagyfeszültségű akku, hogy a hátsó kerekek rövid idejű hajtására és egy előzésre legyen támogatás a villamos gép(ek)től.

A négykerék-hajtással veszteség nélkül talajra vihető a hajtáslánc ereje, kanyarból kifelé lepadlózva nem az a válasz, hogy a motor cibálja a kormányt és villog a kipörgésgátlás visszajelzője, hanem lelkesítő gyorsulás. A 4×4-es hibrid Grandland sokat hozzátesz az életedhez hóban, sárban is a villámgyorsan aktiválódó hátsó hajtással.

D állásban elektromos üzemben az autó takarékosan tovább gurul gázelvételkor, nem kell újra és újra felgyorsítani az automatikus rekuperációtól túlfékeződő kocsit. Ha nem a fékpedállal szabályoznád a rekuperáció erősségét, ott a váltó B állása, amiben fokozott az áram-visszatermelés. Az irányváltó kart hátrahúzva könnyen válthatunk a kettő között.

Kitűnő ülések járnak a GSe felszereltségez, az utas oldalán is alapfelszerelés a hátbarát, AGR-tanúsítványos sportülés megnyújtható ülőlappal, motorosan négyféleképpen állítható deréktámasszal. Nemcsak a formájuk jó, az Alcantara-huzat is elegáns és extraként a szellőztetésük is lehetséges.

Mivel a klímakompresszor elektromos hajtású, a légkondicionáláshoz nem szükséges járnia a benzines motornak, ami egy plug-in hibridben természetesnek tűnik, amíg egy MG EHS-ben meg nem tapasztalod az ellenkezőjét. Kellemetlen és szükségszerűtlen ezzel szemben a rádió és a kihangosítás azonnali elnémítása érkezés után, a motor leállításával.

Nagyon értékes tétel a szériafelszereltségben a GSe-hez alapáron járó IntelliLux-fényszóró. A fejlett LED-es fényszóró oldalanként 48 fénykibocsájtó diódával erős, a környezethez gyorsan és okosan adaptált fénykévét ad, ami a többi plug-in Grandlandhez is megér 420 000 forintot.

A sportosítással nem lett oda az a komfort, ami a Grandland erénye. A rugózás kicsit zötyögős ugyan, elsősorban az aszfaltból kiálló úthibákon, de a kényelem a feszesebb futóművel is elfogadható. Egyenletes 150-160-as sebességig a benzines motor zaja mérsékelt, az üléseket már dicsértük és a szél sem harsog a karosszéria körül.

Lehetne ügyesebb a légkondicionálás szabályozása, mert rekkenő hőségben nehéz volt hosszabb úton kellemes középutat találni a túl erős hűtés és a gyenge fuvallat között. Például 22 fokon deresedik a homlokod, 23 fokra állítva már nem hűt eléggé.

Zöld rendszámra jogosult a tesztelt Opel Grandland GSe. A zöld rendszám és a vele járó kedvezménycsomag megfizethetetlen könnyebbség Budapesten, amikor egy ajándékért egy belvárosi üzletbe kell menned vagy beülnél valahová beszélgetni és nem húznak le este 8-10 óráig horribilis parkolási díjjal.