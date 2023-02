200 lóerős sorhatossal 4 liter alatt? Nekünk sikerült!

Kevésbé érdekes a Homura felszereltségű autók beltere, minden fekete, a műszerfal betétjén át a középkonzol berakásán keresztül a bőr kárpitokig. Nála sokkal izgalmasabb a Takumi, mely mindenből sokkal finomabban kivitelezett, jóval látványosabb és igényesebb megoldásokat tartogat. Az volt az érzésem a rendezvényen, hogy a CX-60 Takumi felszereltségében most tényleg ott van a japán kézműves mesterek munkája, magasabb a minőségérzet is benne, így áll össze igazán az új modell, ez az igazi arca.

Kézzel varrt szövet betét borítja a műszerfalat, amire már csak ránézni is jó, a világos színétől pedig teljesen életre kel az utastér. Ebben a fa berakások is világosak, akárcsak a bőrkárpit és a tetőborítás is. Az ajtókon szinte kiugranak a króm betétek, és ettől kedvem támadt nézelődni bent. Otthonosan az érzem magam, a formák tökéletesen befogadják a műszerfalon fekvő keskeny, 12,3 colos monitort, teljesen természetes, hogy ott van, nem ugrik ki, nem idegen, nincs az ember arcába tolva, hogy Tessék, nagy kijelző, ez kell neked, nem igaz?

Tárcsával irányítható, még csak nem is érintős, mert messze is lenne hozzá, másrészt ez így sokkal természetesebb. A menü egyszerű, átlátható, letisztult, olyan mazdásan funkcionális és tökéletesen használható. Kaphatunk rajta diagramos menetadatokat és figyelhetjük a hajtásrendszer működését is, meg persze Android Auto és Apple CarPlay kompatibilis.

Műszerblokkja szintén 12,3 colos digitális monitor teljes terjedelmében, de elég klasszikus megjelenítéssel, amin csak a Sport mód változtat, tőle is csak piros lesz a dizájn. Végtelenül jó a kormány fogása, a kapcsolók tökéletes helyre kerültek és a klíma konzol is külön álló egység, így egyben ergonomikus élettérnek tűnik a CX-60 belseje.

Ha nem tudnánk, hogyan kell helyesen ülni egy autóban, akkor a CX-60 abban tud segíteni. A műszeregységben lévő éberségfigyelő kamerával fel tudja mérni a testtartásunkat, és ránk tudja igazítani az ülést, a kormányt és a tükröket, beállítva a szerinte tökéletes pozíciót. Hangyányit magasabbra állította, mint ahogy én azt szeretem, de összességében jól eltalálta mit szeretek.

Csomagtartója 570 literes, ami a hátsó ülések háttámláinak ledöntése után 1148 literre növelhető, plafonig pakolva pedig akár 1726 liternyi poggyász is berámolható hátra. A csomagtérben 12 V-os egyenáramú, 150 W-os teljesítményű fogyasztóval is terhelhető töltőaljzatot találunk, de 230 voltos konnektor is elfért hátul, ami 1500 wattos, így háztartási porszívót vagy éppen egy kávéfőzőt is simán ellát energiával, ez pedig nem csak a plug-in hibridben, de a dízelben is megtalálható.