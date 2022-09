Míg külsőre nincs annyira nagy különbség a két stílusú – Takumi és Homura – változatok között, addig bent teljesen más hangulat fogadja az utasokat. Míg a Homura-t kívül a méhsejt-mintájú fényes fekete hűtőmaszk, a szárnymotívum és oldalsó embléma, fekete tükrök és felnik teszik felismerhetővé, és bent is sportosabb hangulat uralkodik, addig a Takumi a fehér bőrkárpitjával, világos fabetéteivel sokkal inkább elegáns hangulatot kölcsönöz az utastérnek. Ami hatalmas, az első válltér 1504 mm széles, és hátul sem kell nyomorogni, ott 1441 milliméteren lehet osztozkodni, amik 44, illetve 50 mm-rel nagyobbak a CX-5 méreteinél. A minőség és kidolgozás parádés, a fehér kárpit díszvarrásai gyönyörűek, ilyen nem igazán látni máshol.

Emellett az utastér ergonómiája is kiváló, vezetés közben is biztonsággal kezelhető benne minden, nem vonja el a figyelmet az, hogy egyáltalán megsejtsd, merre is kell keresni, amit épp be, vagy kikapcsolnál, beállítanál, és a gombok, kapcsolók működése is olyan, amit tanítani lehetne. Talán az automatikus váltó fokozatválasztója lehetne kisebb, bár akkora hely van a két első ülés között, hogy igazából ez a bumfordi kar sem különösebben zavaró. Műszerfala egy nagy TFT kijelző, természetesen változtatható tartalommal, és dizájnnal, illetve van még egy másik, 12,3 colos központi kijelző is, amit a középkonzolon lévő tárcsával lehet vezérelni.

Aki utálja beállítgatni az ülést, kormányt, HUD-ot és a tükröket, hogy minden a megfelelő távolságra legyen, annak segít a Mazda, elég, ha a menüben megadja a magasságát, és az autó elvégez helyette mindent. Persze mi is kipróbáltuk, – általában párokba rendezve vezetünk külföldi autóbemutatókon – de mindkettőnknek kissé magasra és a kormánytól messze állított ülést gondolt jónak a rendszer, amit persze azonnal korrigáltunk, és csak utána mentettük el a beállítást. Amit később az autó arcfelismerő rendszere bármikor magától visszaállít, ha meglát minket újra a kormány mögött. De nem csak az üléshelyzetet, hanem összesen 250 különböző beállítási adatot tárol a rendszer – az audiobeállítástól a klímáig -, amiket képes különböző személyekhez kötni. A beállításhoz később semmit nem kell nyomkodni, az autó arcról felismeri, ki fogja épp vezetni.

Csomagtartója 570 literes, amely a hátsó ülések háttámláinak ledöntése után 1148 literre növelhető, plafonig pakolva pedig akár 1726 liternyi poggyász is berámolható hátra. A csomagtérben 12V-os egyenáramú 150W-os teljesítményű fogyasztóval is terhelhető töltőaljzatot találunk, de 230 voltos konnektor is elfért hátul, ami 1500 wattos, így háztartási porszívót, vagy éppen egy kávéfőzőt is simán ellát energiával.