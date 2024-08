Nyitom az ajtót, az élére pedig védő műanyag ugrik, ahogy anno a Focuson megismertük. Kiváló találmány, nehezebb vele sérülést okozni másik autón is, így ha a gyerkőc gondtalanul kivágódik belőle a parkolóban, akkor sem kell feltétlenül betétlapozni a másik parkoló autóssal. Kényelmes magasságra huppanok be a kormány mögé, a Kuga már nem alacsony, de még nem indokolatlanul magas, ez az optimális méret.

Rögtön feltűnik, mennyire jó ülésbe érkeztem. Korábban ez volt a Kuga egyik nagy gyenge pontja, a tartás nélküli ülés. Most az alapkivitelhez, az Active-hoz és az ST-Line-hoz is kérhető rendes oldaltámaszos, combtámaszos, állítható laphosszúságú és deréktámaszú ülés. Egyszer 1000, egyszer pedig 2000 kilométert nyomtam le benne majdnem egyhuzamban, és úgy szálltam ki belőle, hogy nem fájt semmim, szóval ez jól sikerült.

Ülései hátul is egészen kényelmesek, akkora a tér, hogy 180 centisre nőve keresztbe tett lábbal is tökéletesen el lehet férni. Ha nem kell a hely, előrébb lehet csúsztatni a padot, így növelhető a csomagtartó is, összesen 150 literrel (alapból 412 literes). A hátsó ülések hátránya, ha nem ül rajtuk senki, menet közben bosszantóan mozognak, csiszatolódnak és nyöszögnek.

Elöl ülve sok az újdonság, de a praktikus részek nem változtak. Az ajtózsebek hatalmasak, kettő darab egyliteres palack fér el bennük, meg az apróságok, középen zárható fedelű könyöklő, pohártartó, telefontöltő pad – a tesztautóban mondjuk nem akart működni rendesen –, és mellette még egy apróbb kis rész is akad a kisebb dolgoknak.

Hagyományos USB-csatlakozót találunk a Kugában, annak ellenére, hogy a Mercedes például már évekkel ezelőtt azt állította, mindenben a C lesz a sztenderd, a Ford ezek szerint még kitart. Középen forgótárcsás váltókapcsolót látunk, ennek használata szokható, de ha nem forogna körbe, talán még könnyebb lenne, egy hagyományos kart vagy joystickot még mindig jobban preferálnék ennél.

13,5 colos átmérőjével tekintélyes az új kijelző a középkonzolon. Azért ekkora, mert a fedélzeti rendszerre integrálták a korábban fizikai gombokkal dolgozó klímakonzolt. Itt egy könnycseppet morzsoljunk el, nagy kár érte, kiváló ügynök volt. A kijelzőn nem lehet olyan kényelmesen hőfokot vagy befúvást állítani.

Egész jól kezelhető a szoftver, annak azért örültem volna, ha a vezetéstámogatók menüjét nem dugják ennyire mélyre, és a táblafelismerőt ki lehet kapcsolni egyszerűbben. A CarPlay kiválóan működött az egész tesztidőszak alatt, a tolatókamera képe viszont késik, erre alaposan fel kell készülni, főleg a Kuga különösen rosszul kezelhető féke miatt.

Általánosan jó anyagokhoz nyúlok mindenfelé, a kormány bőrözése és fogása is remek, ahogy az összeszerelés is. Digitális műszeregységet bámulok magam előtt, amin a legtöbb hasznos infót láthatom, és a grafikája is elfogadható. A külön lencsére vetített head-up display viszont már elég elavultnak tűnik, de még így is hasznos felszerelés.