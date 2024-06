Világszinten a 208-as a legnépszerűbb Peugeot, ami tekintve az autókölcsönzők, megosztós autók és flották igényeit messze nem meglepő. Mögötte a 308 aztán az emelt 3008, amiből az eddigi két generációból hét év alatt sikerült eladni 1,3 millió példányt. Tökéletesen mutatja a crossoverek/SUV-k boom időszakát, a népszerű srácok között játszik a modell és, pláne a második generáció külsejével elég vonzó jószág.

Az ideje viszont lejárt, megérkezett az utód, ami technikailag is letörölt mindent a munkaasztalról, amit az elődök hagytak. Ez pedig az autó összes pontjáról ordít. Horváth Zsolt már vezethette az elektromos E-3008-at a nemzetközi menetpróbán, amiről minden részletet kimerítő cikkét ide kattintva találjátok. Most viszont megérkezett a modell Magyarországra is, a bemutatóval egy időben pedig a forgalmazása is megkezdődött. Ezzel együtt most egy nagyon rövid úton ki tudtuk próbálni a benzines kivitelt is, amitől az értékesítés 80%-át várják, így ez a változat lesz a húzómodell.

Külső Ha visszanézünk az elődökre, a 2024-es változatot egy teljesen más modellnek hihetnénk. Ez nem egy kupé variáns, vagy ilyesmi, mostantól ez a 3008, az előzőnél is merészebb külsejű hosszan lejtő tetőívű kupészerű szabadidő-autó. Ez már az új dizájn nyelv, mégis olyan jegyeket használtak, amiket ismerünk. Például a hármas karmolásszerű első és hátsó lámpák, amik még részletesebbek, azoknál amiket eddig láttunk, vagy az új Peugeot pajzs felszegelése az első sárvédőkre. Olyan részleteket emelnék ki a dizájnon, amikre nem biztos, hogy felfigyeltek. Ilyen például, hogy hagyományos kilincseket kapott, amit a vásárlói igényekkel magyaráztak meg – és ezzel mi is egyetértünk. Érdemes figyelni az ablakok éleire is, a gumikédereket, vízlehúzó gumi éleket az ajtópanel alá rejtették – ilyet eddig csak Range Roveren láttunk – ezzel letisztultabb a dizájn és nagyobbnak tűnnek az üvegek, amik a hátsó ajtókon sem szűkülnek össze lehetetlenül. Hátul is akad érdekesség, a felső légterelő középen átengedi a levegőt, a két szélére került „cicafül” pedig a megfelelő légáramlatok elvezetésében segít. Ablaktörlő sajnos nincs, ami még okozhat kellemetlenségeket. Harmadik féklámpája is szokatlan helyre került, a két hátsó lámpa közötti fekete elembe. Első ránézésre azt mondanám az új 3008-asra, hogy kisebb, mint az elődje, pedig 9,2 centivel hosszabb, 4,5-tel szélesebb és 2,1-gyel magasabb, de még a tengelytávolsága is nőtt 6,4 centivel.

Belső Az i-Cockpit most már modell generációk óta meghatározza a Peugeot-k világát. Személy szerint ritka érdekes megoldásnak tartom és mindig érdeklődve várom, mivel tudnak rajta fejleszteni. Tudom, ez egy elég megosztó világ, én azok közé tartozom, aki érti, miért ilyen és összességében szeretem is használni őket. Az olyanoknak, mint én az új 3008 beltere most igazi csemege. Amit eddig visszafogottan csináltak, az most kiteljesedik, a könyök magasságban osztott beltér szövet betétje vastagon húzódik végig az ajtókárpitokon, a műszerfalon és a középkonzolon is. Ritka különös világ ez, minden nap érdekes hangulattal, vezérlőpult szerű kialakítással, érdekes megoldásokkal, amiket a rövid bemutató alatt még nem tudtam teljesen átnyálazni. az biztos, hogy tárolórekeszből nem áldoztak a dizájn oltárán, a középkonzol utas felőli oldalán egy jókora zárható rekesz található, ahogy a könyöklő alatt is, de az ajtózsebek sem szerények. Minden főként a vezetőről szól, az egész műszerfal kialakítás felém fordul, ahogy beülök a 3008-ba. Kormány alacsonyan, szinte az ölemben. Pici, mint egy szimulátorban, fölötte a monitor és a szélvédő, ez a Peugeot-k különlegessége. Ezt most azzal fejelték meg, hogy a technológiát sem spórolták el, a pult tetején rejtett konzolokon 21 colos hajlított kijelző figyel, aminek a bal oldala a műszeregység, jobb oldala pedig a multimédia. A GT-ben ez egy darab kijelző, amikor a prémiumgyártók is csak több darabból tudják összerakni a magukét. Gyönyörű a megjelenítés és a multimédia fele persze érintésérzékeny is, kezelése elsőre könnyűnek és pörgősnek tűnik, majd a hosszabb teszt alatt kiderül, hogy valójában milyen. Alatta középen a 308-ban megismert szintén érintőkijelzős kezelőpanelt látjuk, de fix ikonok helyett már lapozható, két oldalon 10-12 gyorsmenüt tehetünk ki erre a panelre. Alatta pedig fizikai, mármint érintős, de mégiscsak külön kihelyezett gombokat is találunk olyan gyorsan használható funkcióknak, mint a belső keringetés, vagy párátlanítás a klímához. A Peugeot-k belső minőségével eddig sem volt ordító gond, most viszont tényleg odatették, amit oda kellett. Jók a puha műanyagok, pláne a világosszürke szövet. Masszívan kattan, aminek kattanni kell és decensen röccen, aminek röccenni kell, mint a középre került hangerő potméter. Egyelőre semmit nem találtam, aminek kellemetlen lett volna a tapintása, vagy bénán állt volna, alig várom, hogy a hosszú teszten alaposan átnézhessük ezt az autót. Alapáron AGR tanúsítványos vezetőülést kap, amit fel lehet extrázni pneumatikus masszázsfunkcióval és szintén felfújható oldaltámaszokkal. Így már nem csak jól néz ki, de testre is szabható, ami jól áll a 3008 sportosnak tűnő karakteréhez. USB-C csatlakozók, vezeték nélküli okostelefon integráció, távoli vezérléshez telefonos applikáció és hátsó levegő rostélyok is jutnak a 3008 tulajdonosoknak. Meg 520 liternyi csomagtartó, ami a megváltozott méretek és forma ellenére pontosan ugyanakkora, mint az elődben.

Technika Teljesen új fejlesztésű moduláris platformra épül az új 3008-as. Az STLA Medium névre keresztelt építőkészletben 2,7–2,9 méter között változhat majd a rá épülő modellek tengelytávja és 4,3-4,9 méter között a teljes hossza. Alapjaitól elektromos hajtás, vele együtt az akkumulátor befogadására fejlesztették, de belsőégésű motor is kerülhet bele előre, vagyis sima benzinestől plug-in hibriden át teljesen elektromosig bármilyen hajtásrendszer kerülhet bele. Ezzel együtt a hátsó tengely külön villanymotor befogadására is képes. Háromféle motorváltozattal érkezik az elektromos E-3008, mindegyik esetben állandó mágneses szinkronmotorral. A kétkerék-hajtású változatok 157 kW (213 LE, 343 Nm) vagy 170 kW (231 LE, 343 Nm) teljesítményt nyújtanak. A kétmotoros, négykerék-hajtású változat összesen 240 kW (326 LE) teljesítményű, amely elöl (157 kW (213 LE, 343 Nm), míg hátul 83 kW (113 LE, 166 Nm hátul) teljesítményből adódik össze. Váltakozó áramról alapkivitelben 11 kW-tal lehet tölteni az autót, míg opcióként 22 kW-os háromfázisú töltő is kérhető. Egyenáramú feltöltés 160 kW-tal történhet, így nagyjából 30 perc alatt juthat el 20%-ról 80%-ra az akkumulátorok töltöttsége. Nemcsak felvenni képes az áramot a 3008, de adhat is elektromos eszközöknek, 3 kW és 16 A teljesítmény leadására képes. Emellett plug-in hibrid és 48 voltos hibrid rendszerű belsőégésű motorral szerelt változatok is készülnek. A korábbi hírhedt 1,2-es motor a múlté, az új 1,2-es háromhengeres már láncos vezérlésű, alaposan átdolgozott motor, a PureTech nevet pedig már nem is használja a Peugeot, nehogy az emberek összekeverjék a korábbi motorral. A 48 voltos hibrid rendszerű változatban egy 23 lóerős elektromos motor egészíti ki a benzinmotort. Ebben az esetben rendszerteljesítményről is beszélhetünk, ami 136 lóerő, mivel a villanymotor önállóan is tudja mozgatni a 3008-at rövid távon (kb. 1 kilométer), de leginkább parkolóban manőverezésekkor. A korábbi japán Aisin váltó helyett vásárolt licenc alapján gyárt saját hatfokozatú duplakuplungos váltót a Stellantis az olaszországi Mirafioriban. Az eDCT magába foglalja a villanymotort is a 48 voltos változathoz és a plug-in hibrid hajtáslánchoz is.

Vezetés Ezen a magyarországi bemutató eseményen csak rövid ideig, de sikerült vezetni a Hybride névre keresztelt, 48 voltos rendszerrel működő változatot. Hajtáslánc tekintetében ez az alap, vagyis már nincs elektromos rásegítés nélküli Peugeot 3008, ezzel együtt alulmotorizáltnak mondható, kézi váltós kivitel sincs belőle. Az eladások 80%-át várják ettől a modelltől, így mindenképp a legérdekesebb, hogyan viselkedik használat közben. Megnyomom a műszerfal középső sávjára került indítógombot, és először csak a kijelzők kelnek életre. A benzinmotor még be sem indult, ami 48 voltos rendszereknél szokatlan, de ahogy húzom a D-t a pöcökké redukálódott váltó karral, máris felébred. Az utastérben épp csak a bizsergését érzem, a hangszigetelés teljesen elzárja tőlem a motor hangját, ami dicséretes. Elsőre furcsán mozdul meg, mintha lenne egy kis ugrás, ahogy leszállok a fékpedálról, és ezt produkálja az első pár percben, ahogy manőverezgetek a parkolóban. Ez annyira nem szép, de ahogy melegszik a hajtás, úgy kezd elmosódni, így 10 perc után már nincs jelen. A 48 voltos rendszer elektromosan indítja el a 3008-at minden alkalommal, ami annyit jelent, hogy érzem, még nem jár a motor, de már gurul, egy méteren belül pedig beindul, amit a megváltozott rezgésekből érzek. Az ilyen rendszerek egyik jótékony hatása a kisköbcentis motoroknál épp ott vehető észre, ahol nélküle zavaró erőhiány lenne. Induláskor és gyorsításkor segít a motornak, így kicsit olyan, mintha azonnal húzna a háromhengeres turbó, de nem önállóan van ilyen jó erőben. Átmenet nem érezhető a hajtások között, csak feltűnően jól megy, ez passzol a 3008 karakteréhez végre, van benne egy kis dinamika. Sokat ki lehet deríteni egy autóról az első kilométereken, így azt is biztosra mondhatom, hogy a 3008 elég masszívra sikerült. Egészen más szintű a rugózás és az úttartás, mint a korábbi modellnél, ennek a futóműve pontos, kiválóan rugózik és az úttartása is remek. Ezzel együtt a hangszigetelés, a kerekek felől érkező apró zajok is rendben vannak. Jól mozog a 3008, a kis kormánnyal fürgén kezelhető, ez a világ a vezetési pozícióval semmihez nem hasonlítható, miközben egy hétköznapi crossoverben ülünk. A GT felszereltség csak stílusban és extrákban ad hozzá a 3008-hoz, sportosságban nem, így jó hír, hogy bárki vesz majd 3008-at, annak jár ez a remek futómű és vezethetőség is. A motorban erőből nincs hiány, vélhetően a fogyasztásában is meglátszik majd a 48 voltos rásegítés és az, hogy 1,7 tonna alatti az önsúlya, miközben szép nagydarab autó minden tekintetben.

Költségek Hivatalos listaárait a bemutatóval egyidőben publikálta csak a Peugeot, ezek alapján az 1,2-es 48 voltos hibrid modell alapára 12,19 millió forint Allure felszereltségi szinttel, a plug-in hibrid pedig 17 millió forintról indul. E-3008-at legalacsonyabban 18 990 000 forintért lehet rendelni 210 lóerős teljesítménnyel, a középső modell 230 lóerővel, nagyobb akkumulátorral 20,9 millió forint, a 320 lóerős csúcsmodell pedig 21,54 millió forint. Már az Allure belépő felszereltség sem gyenge, kezdve az autó színével, ami a kommunikációban szereplő és a 408-on már ismert Obsession kék metálfényezés. Ezen túl AGR vezetőülés, vezetéstámogató rendszerek, hátsó tolatóradar és tolatókamera is szerepel benne, az ülések pedig bőr-szövet kárpitozásúak. A sportos GT felszereltség felára minden modellhez 1,85 millió forint, ami a pneumatikus oldaltámaszú, Alcantara borítású ülések mellett 21 colos kijelzőt, nagyobb felniket és GT stíluselemeket ad hozzá. A Peugeot 3008 Hybride és vetélytársai – Listaár, forint Peugeot 3008 Hybride (136 LE) 12 190 000 Opel Grandland 1.2 Turbo EAT8 (130 LE) 10 590 000 Kia Sportage (160 LE) 11 149 000 Nissan Qashqai (140 LE) 13 849 000