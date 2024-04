Párizsban, a Louvre-tól kőhajításnyira, egy jellegtelen kis utca kapuján befordulva jutunk a családias rendezvényhelyszínre, ahol a legújabb Qashqai várja, hogy lerántsák róla a furcsa mintájú leplet. Mi vagyunk az utolsó csoport, a hófehér szőnyeg is már foltos itt-ott, de szokás szerint most is titkot kell tartania annak, aki már napokkal korábban megtapogathatta a felfrissített Nissan Qashqai két, kiállított példányát. Így nincs előnyben, legfeljebb egy kicsit több ideje van megírni a beszámolót annak, aki az elsők között látta a Nissan újdonságát. Egyenlő pályák, egyenlő esélyek.

Ellopták? Sebaj, távolról is leállítható ez a Nissan 1 /24 Még csak sejtjük, hogy nézhet ki Még csak sejtjük, hogy nézhet ki Fotó megosztása: 2 /24 Fotó megosztása: 3 /24 Fotó megosztása: 5 /24 A hűtőmaszk fejlődése A hűtőmaszk fejlődése Fotó megosztása: 6 /24 A matt króm minta feltűnik a lámpatestben is A matt króm minta feltűnik a lámpatestben is Fotó megosztása: 7 /24 Japán páncélt idéz a hűtőmaszk mintája Japán páncélt idéz a hűtőmaszk mintája Fotó megosztása: 9 /24 Nissan felirat az első lámpában Nissan felirat az első lámpában Fotó megosztása: 10 /24 Színváltozatok Színváltozatok Fotó megosztása: 11 /24 Praktikus, több szintes csomagtartó Praktikus, több szintes csomagtartó Fotó megosztása: 13 /24 Fényes fekete betétek a hátsó lökhárítóban Fényes fekete betétek a hátsó lökhárítóban Fotó megosztása: 14 /24 A forma változatlan, de a kialakítás új A forma változatlan, de a kialakítás új Fotó megosztása: 15 /24 Itt már fedetlenül Itt már fedetlenül Fotó megosztása: 17 /24 Lebegni látszanak az alkatrészek Lebegni látszanak az alkatrészek Fotó megosztása: 18 /24 A láthatatlan motorháztető segít épen tartani a felniket A láthatatlan motorháztető segít épen tartani a felniket Fotó megosztása: 19 /24 Akár nyolcféle kameraállásból is megnézhető az autó környezete Akár nyolcféle kameraállásból is megnézhető az autó környezete Fotó megosztása: 21 /24 Innen indult a 360 fokos nézet Innen indult a 360 fokos nézet Fotó megosztása: 22 /24 Vége a programnak, a bebugyolált autók már a tréler felé tartanak Vége a programnak, a bebugyolált autók már a tréler felé tartanak Fotó megosztása: 23 /24 Fotó megosztása: Fotó megosztása:

Kicsit több, mint három éve mutatták be a jelenleg is futó, harmadik generációs Qashqait, így ha nem is égetően sürgős, de lassan itt volt az ideje egy frissítésnek. Nem, mintha nem menne jól az aktuális modell, – eddig 350 000 példányt adtak el belőle Európában – de a lendület megtartásában sokat segít egy alapos ráncfelvarrás. Mint amilyen a mostani. A műszaki alapokat ugyan nem igazán piszkálták, csak a külsőn és a belsőn finomítottak ott, ahol ennek feltétlen szükségét érezték. A program szerint két modult ülünk végig, az egyiken a dizájnról beszélnek, a másikat pedig a konnektivitásra, a fedélzeti rendszerre és annak tudására hegyezték ki.

A formatervnél főként az új, apró kis darabokból álló hűtőmaszkon van a hangsúly, ami nem csak hogy rengeteg kis szegmensből áll, de azok anyagukban és formájukban is különböznek egymástól. Középen, a Qashqai 2006-os bemutatkozása óta egyre nagyobbra nyíló V-alakú hűtőmaszk betétnél még sötétek és egyféle anyagból készülnek, és ahogy haladunk az autó szélei felé, úgy tűnnek fel benne a kis króm betétek. Amik aztán a lámpába is átszivárognak, illetve a króm hatszög mintája tűnik fel egyszer csak a lámpabura alatt, mint nappalifény. DLR-ből van egy felső, vékony csík is, amely indexelésnél irányjelzővé válik.

A hűtőmaszk kis bigyóit a szamurájok pikkelyszerű páncélja inspirálta, ez jusson eszedbe, ha majd egy új Qashqai-t látsz. A hátsó lámaptest formája nem változott, de az átlátszó plexi alatti különálló elemek találhatók. Hátul is megvan a bumeráng formájú vékonyabb és a hűtőmaszk mintáját követő, oldalanként négy-négy darab lámpa. Sajnos a kényes, fényes fekete zongoralakk is feltűnik a kasztnin, ez már itt, pár nap alatt rengeteg karcot összegyűjtött.

Nincs modellfrissítés új színek nélkül, így a Qashqai is kapott hármat, amiből kettő nem is igazán szín, szebbre keverték a gyöngyfeketét és a gyöngyfehéret, és lett egy Ocean Deep fantázianevű zöld – vagy kék – is a választékban. Összesen nyolcféle egyszínű és ötféle kéttónusú – fekete felsővel kombinált – fényezés közül választhatnak a leendő Qashqai vásárlók. Vannak új felnik is, az alapfelszereltség része a 18 colos kerék, a jobban felszerelt változatok 19, vagy 20 colosak is lehetnek.

Finomítottak az utastér berendezésén is, a magasabb felszereltségű változatokba Alcantara kárpit kerül, ami a műszerfalon, ajtóbetéteken kartámaszon, és a könyöklőn is megtalálható. Újak dekorbetétek és üléskárpitok is közül is lehet választani, és a teljes utasteret megszórták rejtett, menüből állítható fényű és fényerejű LED-ekkel. Az utastér a kiállított példányokban valóban menő, a kárpitok elsőrangúak, a berendezés logikus, ergonomikus. Megtartottak egy csomó, jól használható gombot, kapcsolót is, de van változtatható témájú, és információtartalmú digitális műszerfal is.

A hangulatvilágításnál jóval hasznosabb dolog az Around View Monitor – AVM – fantázianevű eszköz, amely 2007-óta a Nissan-ok egyik csodafegyvere a tolatástól, parkolástól rettegő sofőrök életének megkönnyítésére. Ez négy kamerából áll, és felülnézeti, 360 fokos képet is tud adni parkolás közben. Ezt most alaposan felfrissítették, a képminőség már fényévekkel jobb, mint amit a kezdeti változat tudott, és már 3D funkcióval is rendelkezik, ami nem csak felülnézetből, hanem nyolc különféle szögből is képes megmutatni az autót manőverezés közben.

Szintén új a „láthatatlan motorháztető” funkció, ami a parkolásnál könnyen megsérthető felnik épségét óvja azzal, hogy pontosan mutatja a padka és a kerék egymáshoz viszonyított helyzetét. Van még egy kamera alapú vezetést segítő rendszere is az új Qashqai-nak, ez pedig az autó orrán lévő kamerát használja, és segítségével nehezen belátható helyről kihajtva lehet bekukkantani a kereszteződésbe, vagy éppen kinézni egy kapubeállóból.

Az egyre több és idegesítőbb vezetőtámogató rendszerek mellett – ezek nagy része kötelező tartozék amit az autógyárnak muszáj beletennie az autóba – már az is fontos szempont egy autónál, hogy milyen egyszerű ezeket az eszközöket kikapcsolni. A frissített Qashqai-ban ez a kormány gombjaival könnyen, két gombnyomással elintézhető.

Nem maradhatott ki a prezentációból a másik varázsszó a konnektivitás sem. A modellfrissítésnél Google alapú navigáció került a Qashqai-ba, és számos alkalmazás is letölthető a fedélzeti rendszerbe a Google Play felületéről. Bizonyos funkciók hangvezérelhetők, az autó jelez, ha esetleg nyitva felejtettük, és egyes országokban lopás esetén távolról az autó is megállítható. Menet közben ugyan biztonsági okokból nem lehet leállítani, csak lopás gyanúja esetén az újraindítás blokkolható. Ezt a lehetőséget viszont nem a tulaj kapja meg, hanem szükség esetén a forgalmazó segítségével a rendőrség élhet vele.

Kevesebb szó esett a hajtásláncokról, itt egyedül a 2022 szeptemberében az X-Trail-ben bevezetett e-Powert említették meg, ami egy háromhengeres, turbófeltöltős benzinmotorra épül, aminek mindössze az elektromos áram megtermelése a feladata. A megtermelt elektromos energia a 140 kW-os villanymotorhoz, és/vagy az 1,8 kWh-s akkumulátorhoz kerül.