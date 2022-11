Válasz akar lenni az összes kérdésre – Kia Sportage PHEV

Értenek az ergonómiához a Kiánál, ügyesen faragták teljesen európai ízlésre az új Sportage-et is. A gombok logikus elosztásban vannak olyan helyen, ahol alapvetően keresnénk őket. Rengeteg a zongoralakk-felület, ami nem biztos, hogy a legjobb döntés, de a Kia kitart, mi meg majd bekészítünk minden ajtóba egy törlőkendőt, hogy aki beszáll, törölje át maga után, amit lát, különben folyton koszosnak fog tűnni a beltér.

Nagy kár, hogy éppen a forgó kapcsolós váltót lesték el a fejlesztők, amikor már a Jaguar is belátta két generáció után, hogy zsákutca. Ráadásul a tetején pihenő zongoralakk P gombon az első megállás után ott fog figyelni az ujjlenyomatunk. Kimondottan szép a kijelzők megoldása, a két 12 colos megjelenítő egy közös hajlított keretbe került, matt felületű üveg alá. Tűpontos a képük és a fényerejük este sem zavaró.

Menüjében turkálva számtalan beállítást találunk, olyat is, amire nem feltétlenül számítanánk. A millió ikon viszont nagyon hasonlóan néz ki, így vezetés közben nem ajánlanám a nyomkodását. Nyugalmi állapotban, amikor van idő, érdemes rá szánni néhány percet, mert annyira személyre szabható, hogy a műszeregység háttere és stílusa mellett a központi kijelző kezdőképét is kiválaszthatjuk, változtatható a hangulatvilágítás, alaposan beállítható a hifi rendszer hangzása és még egy rakás apróság. Furcsa módon többedik nekifutásra sem találtam, hol állíthatnám vissza, hogy nyitáskor és bezárás után világítsanak a lámpái, miután valaki előttem jó érzékkel ezt kikapcsolta.

Tisztességes tengelytávolsága (2680 mm) jóvoltából tágas belső térrel készült el az új Kia Sportage. 100 literrel nőtt a csomagtartója, most a mild hibrid kivitelé 562 liter, az öntöltő hibridé 587, a plug-in hibridé pedig 540 literes alaphelyzetben. Viszonyítás képpen az Opel Grandlandé 390 literes, ha konnektoros hibrid, az összkerekes hibrid Peugeot 3008-é 395, a Hyundai Tucsoné kicsit nagyobb, 558 literes.

Kapcsolódási lehetőségei szélesek, bluetooth, wifi, Apple CarPlay, Android Auto és számos USB-C aljzat várja a kütyüket. Tisztességes tároló rekeszt találunk a könyöklő alatt, az ajtózsebek elnyelik a legtöbb apróságunkat és még a telefonnak is találunk indukciós töltőpadot a középkonzol legelején. Hátsó üléssorának háttámlája dönthető, több pozícióban is beállítható és mindhárom hátsó ülés foglaltság-érzékelős, de kiszálláskor figyelmeztet is az autó, hogy nézzünk be hátra, nem maradt-e ott egy alvó gyermek.

A felszereltségek jelentős része jól működik, de akárcsak a fényszórók beállításai, úgy az ablaktörlő megfelelő beállítása sem található meg igazán. Hiába az automata állás, a szemerkélő esővel nem tud mit kezdeni, vagy folyamatosan töröl, vagy olyan intervallumokban, ami pont nem elég. Jelentős eső nem kerülgetett a teszthéten, de valamennyi csapadék mindig volt, és egyáltalán nem sikerült saját magának intézni az ablaktörlést. Könnyebb beállítani a megfelelő színű hangulatvilágítást, mint megtalálni az ablaktörlő jó állását, ezzel pedig nem könnyű kibékülni.