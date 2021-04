Utasterében nincs semmi meghökkentő varázslat, az ismerős BMW-s berendezés várja a vezetőt, klasszikus, két kerek műszeres műszerfallal, valódi, hibátlan működésű és kapcsolási érzetű gombokkal, kapcsolókkal a fényszóró- és a klímavezérlés környékén, és megmaradt az automata váltó óriási fokozatválasztó karja is. Szerencsére kézifékkart már nem kell kerülgetni, az elektromos, tehát apró kapcsolóval működtethető. Van még nagy, fekvő monitor is, aminek menüjében a jól bevált, kerek mindenes tárcsával lehet mélyre, a különféle beállítások, funkciók közé ásni.

Első ülései kényelmesek, az állítható hosszúságú ülőlap, illetve a vezetőre passzítható oldaltámasz is nagy segítség, amikor valaki az igazán komfortos üléspozíciót keresi. Kárpitozása elsőrangú, az összeszerelés minősége is biztosnak tűnik, de sok a kemény, pucér műanyag felület is az autóban.

Hátsó sora normál méretű embernek már nem lesz kényelmes, 190 centivel kifejezetten gyötrelmes hátra ülni, és amilyen alacsonyan van a tető, arra tippelnék, hogy 175 centi fölött már senkinek sem jó ott. Se lábtér, se fejtér nincs elég. Csomagtartója a hátsó ülések alá telepített akksik miatt valamivel szűkebb, mint a mezei X2-esé, itt papíron 410 liternyi teret lehet csomagokkal feltölteni, – 470 a sima X2-es hasonló adata -, de a nem túl felhasználóbarát módon, vékony textilhevedert rángatva lehajtható háttámlák ledöntése után 1290 literes, sík padlójú, jól pakolható felületet lehet telerámolni.

A cuccok rögzítésében hálós zseb, gumipánt, szatyorkampó és rögzítőfülek is segítenek, van 12 voltos csatlakozó és rendes világítás is. Kedves dolog, hogy a csomagtartóban tekergődző kábeleknek is van dedikált vermük, ami a csomagtartó ajtóhoz közeli végén, kézreálló helyen található.