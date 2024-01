Az utastér még a külsőnél is könnyebben fogyasztható, ha nem lenne az óriási képernyő középen, még unalmasnak is mondhatnánk. Kellemes formák, esztétikus részletek alkotják, semmi ázsiai megoldás, ami az Atto 3 és Seal szedán belsejében azért felsejlik. Az általunk tesztelt, alapvetően sötét tónusú (lesz világos is) belsőt a fémes részletek dobják fel, és látványosak a varrások is.

Leszámítva a műszerfal tetején és az ajtó felső részén lévő részeket, az anyagminőség egészen megnyerő. Jó tapintású a bőr, fémérzetű a fém, a kormány is kellemes fogású. Könyöklői középen és az ajtókon is jól párnázottak. Az ülések, az ajtókárpitok, a középkonzol és a műszerfal egyes részeinek huzata vegán bőr. Ma már nem újdonság, de még mindig szép megoldás a kristályból készült váltógomb.

Látványosan kétfelé vágja a viszonylag magasan futó középkonzol az utastér első részét. A látható részek alatt a bokánknál egy rekeszt alakítottak ki, de itt találjuk a töltőcsatlakozókat is. Az elöl ülők a két USB-C mellett 12 voltos aljzatot és két vezeték nélküli telefontöltőt használhatnak. Hátulra USB-C csatlakozó is jut, de szellőző is javítja a komfortot.

A vezető előtt 12,3 colos LCD-kijelzőről olvashatók le az adatok. Rajzolata alapvetően egyféle, de az itt látható fényes szürke helyett van fekete alapú, éjszakai változat is. A felhasználó megváltoztathatja, hogy milyen információkat akar látni. Akinek sok az ott lévő információerdő, annak jó hír, hogy a szélvédőre szép képet vetítő head-up display is elérhető.

12,8 vagy 15,6 colos képernyőn kezelhetjük az autó fedélzeti rendszereit. A rendszer pont olyan, amilyenre felhasználóként vágysz. Gyors, és a menü is egyszerűen felépített, könnyen értelmezhető ikonokkal működik. A rendszer kezeli az Android Auto és az Apple CarPlay rendszert, de ha nem a telefonunkat használnánk, akkor rendelkezésre áll a Spotify és a HERE navigáció. A hangvezérléssel is működtethető, 4G-képes rendszer mindig naprakész az automatikus frissítésnek köszönhetően.

Ugyanakkor számomra feleslegesen nagy a tesztautókban szereplő nagyobbik képernyő, nem ad jelentős pluszt, csupán annyit, hogy szellősebben elférnek a nagyobb ikonok. Elsősorban felvágásra jó, ahogy a képernyő 90 fokos elfordíthatósága sem izgalmas a harmadik alkalom után.

Alkalmazás is tartozik a modellhez, amellyel távolról többek között nyithatók/zárhatók az ajtók, ablakok, működtethető a légkondicionálás, az ülésfűtés és -szellőzés. Töltésénél pedig az jön jól, hogy lekérdezhető az akksi töltöttsége és a megtehető hatótáv. Kulcsra nincs feltétlenül szükség, mert mobiltelefonnal (vagy egy speciális kártyával) NFC funkciót használva nyitható és indítható az autó.

Mivel a legtöbb funkció a képernyőről érhető el, így gomb és kapcsoló alig akad, ám azokkal nem voltam barátságban. A portugál dugóban többször használt vészvillogót bekapcsolni könnyű, a deaktiválás már nem ilyen magától értetődő, mert a gomb nem akadt vissza. Ugyanígy a tetőablak nyitását is szokni kell, mert vagy megállt, vagy végig nyomni kellett a nyitáshoz.

Szépen formázottak a kagylószerű kialakítású ülések. Az alapvetően kényelmes ülések motoros mozgatásúak, ülésfűtés és szellőzés is jár hozzájuk.

Igen tágas a BYD Seal U, ez főként hátul tűnik fel, ahol 178 centis magam mögött úgy fértem el, hogy a térdem előtt még marad 8-10 centis hely. A hátsó kényelmet az is segíti, hogy teljesen sík a padló, nincs kardánalagút, illetve a hátsó ülés háttámlája is több fokozatban állítható. A fejtér annak ellenére nagy, hogy alapáron jár a nyitható üvegtető.

Alaphelyzetben 552 literes a csomagtartó, a hátsó üléssor ledöntésével (60:40 arányban) akár 1440 literre bővíthető. Pótkerék helyett defektjavító készletet találunk a padló alatt.