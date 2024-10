Rüsselsheim-ben, az Opel központjában ülünk és rögvest az új, második generációs Opel Grandland-ról mesélnek nekünk, amit úgy két órányira innen, Eisenach-ban gyártanak. A márkánál vissza-visszatérő motívum, hogy kihangsúlyozzák a német gyökereket. Anno, az azóta sajnos már kihalt Insignia bemutatóján a German precision volt a varázsige, most pedig a „Designed in Germany, engineered is Germany, made in Germany” szlogent tűzték a zászlajukra.

Egy olyan modellel ismerkedtünk Németprszágban, amely a lelke mélyén végülis egy Peugeot, hiszen a francia cég hasonlóan az Opelhez és a Stellantis cégcsoport része, amelyben több mint egy tucat autómárka sorakozik. Már ha számít még egyáltalán valamit az autómárkánál, hogy ki, miből, mennyit rak be a közösbe és nem csak az a fontos milyen is lesz végeredmény. A fentiekből látszik, hogy az Opelnek fontos, hogy hangsúlyozza német gyökereit és az ebből származó szaktudását. Az előttünk, emelvényen álló új Grandland egész meggyőző, de már jönnek is a részletek, és vezetni is fogunk belőle kétfélét.

Külső Ami elsőre is látszik, hogy az új Opel Grandland megnőtt. A kompakt SUV a korábbi 4477 milliméterről 4650 mm-re nőtt hosszban, széltében egy milliméterrel kisebb, 1905 mm lett, magassága pedig 1666 mm a korábbi 1609 helyett. Nőtt a tengelytávolság is, ez 2675 mm-ről 2795 mm-re. Méretben így ügyesen bekanalazták a Grandlandot az azonos platformra épülő Peugeot 3008 és 5008 közé. Az elektromos és a 48 voltos hibrid változat nem minden adata egyforma, bár magasságban is van egy milliméter különbség, de jelentősebb – már ha 11 mm-t annak lehet nevezni – a tengelytávbeli differencia. Az elektromosé kivitel a nagyobb. A külső méretéhez képest egész jó a fordulóköre, ami 10,9 méteres. Roppant látványos az autó orra, amit nagy, átlátszó plexivel fedett Opel Vizor ural. A plexi mögött középen a megvilágított, modernizált Opel villám fénylik, a két fényszóróban pedig oldalanként 25600 darab LED pixel világít. Intelli-Lux A lámpa sötétben igazi mágus, a szembejövő autós kimaszkolásán kívül a reflektorfényben vakító közlekedési táblákról is képes levenni a túl sok fényt. Motorháztetején éles vasalás fut végig, és a fekete tető, valamint a fekete küszöbműanyagok ravaszul slankítják az amúgy krumpliforma kasztnit. A krómot teljesen száműzték a karosszériáról, a Grandland felirat is csak dombornyomott mintaként tűnik fel az autó fenekén. Felette viszont az Opel felirat már büszkén világít a két hátsó lámpát összekötő csík közepén, plexiborítás mögött. Érdekes még a magasra, a tetőbe épített harmadik féklámpa is. Reméljük, a következő nemkívánatos anyag a zongoralakkra hasonlító fényes fekete műanyag lesz, ami egy autó belterében is rémesen tud öregedni, nemhogy kívül, küszöbborításként. Az új Grandland nagy, 19 és 20 colos kerekekkel lesz rendelhető.

Belső Harmonikus, letisztult ami elsőre eszünkbe jut, ha beülünk az új Opel Grandland utasterébe. Aztán ahogy elhelyezkedsz a kormány mögött, elsírod magad attól, mennyire jó ülései vannak. Az Opel korábban is kínált irgalmatlanul komfortos AGR tanúsítványos (AGR = Aktion Gesunder Rücken, ami egy hátfájás ellen küzdő szervezetet jelöl) üléseket, és ebben az autóban is telitalálat az ülés. Állítható az ülőlap hosszúságától kezdve az oldaltámaszok pozíciója, és a fejtámla előre-hátra irányokban is mozog. Természetesen van állítható deréktámasz, memória és masszázsfunkció is az újrahasznosított kárpittal bevont ülésekben. Második üléssora is kompromisszummentes kényelmet nyújt, láb- és fejtér is van bőven. A mobil eszközöket két USB C aljzat és egy 12 voltos csatlakozó láthatja el energiával, és a szélső ülések fűthetők is. A következő jópontot a fizikai gombok megtartása miatt húzhatja be az Opel. Úgy látszik az autógyártók lassan kezdenek lejönni a Tesla által pestisként az autós világra szabadított gombmentes létről és gigászi képernyőkről, és ami praktikusabb, biztonságosabb, annak meghagyják a gombot, kapcsolót. Ami itt a klímavezérlést, ablakpárátlanítást és a hangerőszabályzót jelenti, illetve a fényszórót is egy igazi bajuszkapcsoló végének tekergetésével lehet kapcsolni. Emellett vannak fizikai gyorsgombjai a fedélzeti rendszernek is a fontosabb menüpontokhoz. Monitorok és head up display Műszerfala már teljesen digitális, és vékony csíkká fogyott, csak a legszükségesebb információk jelennek meg rajta. Nincs is rá nagy szükség, mert olyan méretű head up display segíti a vezetőt, amilyet ritkán látni. A szélvédőre rengeteg információt vetít, mindezt nagyban és a betűk, számok is szépek, élesek. A fedélzeti rendszer képernyője is igen széles, 16 colos, a menürendszere elsőre logikusnak tűnik, de különösebben nem tudtunk még elmerülni benne. A középkonzolon a Stellantis francia vonaláról ismerős fokozatválasztó simul bele a síkba, akinek ez ismerős, annak feltűnhet, hogy a hibrideknél, elektromosoknál megtalálható B feliratú gomb eltűnt innen. Ennek funkcióját a kormány mögötti fülek vették át, de erről majd később is lesz szó. Csomagtartója 1645 literes lehet maximum, – a háttámlák 40:20:40 arányban dönthetők – de alapból sem kicsi, 550 literrel lehet gazdálkodni. Ez az adat minden variánsnál megegyezik, hajtástól függetlenül. Hátul 12 voltos csatlakozó, világítás és szatyorakasztó fülek is vannak, és a padló is kétféle magasságban rögzíthető. Ezen felül az első ajtózsebekbe 3,7 liternyi, a hűthető könyöklőbe további 12 liternyi holmi rámolható el. További zsebekkel, rekeszekkel üregekkel pedig 36 liternyi, – ez nagyjából egy gurulós bőröndnyi – bármi rejthető el a kabinban.

Technika Sokféle hajtással lehet majd megvásárolni az új Opel Grandlandot, a teljesen elektromostól a külső áramforrásból is tölthető hibriden át a 48 voltos lágy hibridig tart a skála. A teljesen elektromos Grandland az első Opel, amibe európai akksicsomag kerül, amelyek az ACC gigagyárában készülnek Franciaországban. A hajtásról gondoskodó villanymotor minden változatban 213 lóerős és 345 Nm a csúcsnyomatéka, de a 400 voltos akkumulátorok különböző kapacitásúak. Ezek lehetnek nettó 73 és 82 kWh-sak, amelyek a WLTP szerint 523 illetve 582 kilométeres hatótávra elegendők. Tölteni egyenáramról, legfeljebb 150-160 kW-tal lehet. 2025-től egy még nagyobb, 97 kWh-s akksicsomag is érkezik, 700 kilométeres hatótávval, valamint egy kétmotoros, összkerekes változat is elérhető lesz. Hibridből kétféle változat létezik, a 48 voltos hibrid az 1,2 literes háromhengerese benzinmotorra épül, amihez hatfokozatú DCT váltó csatlakozik, 136 LE-vel, 230 Nm-es nyomatékkal. Ebben az akkumulátor 898 Wh-s. A PHEV változatban az 1,6 literes négyhengeres benzinmotor mellé hétfokozatú DCT váltó jár, a villanymotorral megtámogatott rendszer összteljesítménye 195 lóerő, a csúcsnyomaték 350 Nm. Itt az akkumulátor kapacitása nettó 17,9 kWh. Eco, Normal, Sport Háromféle vezetési mód is választható az elektromos változatnál, Eco, Normal és Sport néven futnak az opciók. Eco módban alapból 160 lóerőt ad a motor a vezető lába alá, Normal-ban 180 lóerőt és Sport-ban odadobja mind a 213-at. Padlóig nyomott gázpedállal ezek a limitek érvényüket vesztik és a teljes teljesítmény rendelkezésre áll. A kormányzás egyedül Sport módban lesz keményebb, a többiben alapbeállítással működik. A csúcssebesség minden esetben 170 km/órában maximalizált az elektromos kivitelnél, a 48 voltos hibridnél pedig 202 km/óra a vége. A korábbi, a fokozatválasztó mellett található „B” állás helyett – ezzel lehetett a rekuperáció mértékét és ezzel együtt a motorfék intenzitását növelni – már a kormány mögötti fülekkel lehet az aktuális vezetési stílusnak, körülményeknek leginkább megfelelő mértékű visszatáplálást kiválasztani. Ezeknél a lassulás lehet 0,6, 1,2 és 1,8 m/s² utóbbinál már a féklámpa is felvillan.

Vezetés Sajnos az egynaposra szervezett rendezvény és a csúnyán megvariált repülőmenetrendek miatt a prezentációk után nem maradt túl sok időnk arra, hogy menet közben megismerjük az új Grandlandot. De hátha kapunk belőle jövőre tesztautót is, hosszabb időre. Most egyelőre arra koncentráltunk, hogy mindkét variánssal – a teljesen elektromossal és a 48 voltos hibriddel – legalább egy rövid kört tudjunk autózni. Ez többé kevésbé sikerült is. Nem meglepő, hogy az elektromos jóval civilizáltabb szerethetőbb. Látszik, hogy az Opel ezt a modellt már kifejezetten elektromos hajtás köré építette, az autó érzésre nagyon egyben van, csendes, és ha nem is robbanékony, de jól elboldogul a kasztni bő 2,1 tonnájával. Remek a hangszigetelés a belső összeszerelése is jónak tűnik, és menet közben sem okoz gondot a kezelőszervek, a navi, vagy éppen a klíma beállítása. Még arra is gondoltak, hogy a kötelezően a nyakunkba varrt táblafelismerő rendszer hisztériáját is fájdalommentesen, gyorsan ki lehessen benne kapcsolni. A futóműről nem derült ki sok minden, pedig kifejezetten érdekes lett volna hitvány minőségű utat találni, mert a felfüggesztésnél adaptív lengéscsillapítókat használnak. Ezek a hirtelen érkező, nagy amplitúdójú ütésekre lágyan reagálnak, de az aszfalt finomabb egyenetlenségi nem hozzák mozgásba, így kényelmes tempónál komfortosan, sportosan hajtva feszesen reagál. Annyi biztos, hogy a viszonylag nehéz – egy elektromos autó súlyfeleslegét nehéz nem észrevenni – testtel sem ingatag a Grandland, és inkább stabil kanyarban, mint hajószerűen ingatag. A hibrid változat háromhengeres motorja nem az, amiért könnyeket hullatunk majd, amikor egyszercsak eltűnnek a belsőégésű motorok. Ez messze van a szerethetőtől a kissé bárdolatlan hangjával, működésével. Más baja azonban nincs, közlekedni a 136 lóerős sem kevés, és a 10,2 másodperces gyorsulás miatt sem kell pironkodni. (az elektromos változat 9 másodperc alatt futja a 0-100-at) A duplakuplungos váltó, már amennyit dolgoznia kellett az autópályás, békés szakaszon, kellemes társnak tűnt, de majd erről is több derül ki a Budapesti és Budapest környéki káoszban.

Költségek Az új generációs Opel Grandland sorozatgyártása novemberben indul, az első darabok valamikor januárban érkeznek Magyarországra, így még a pontos árakról korai lenne beszélni. A várható német árakat viszont megmutatták a bemutatón, ami a 48 voltos hibrid esetében 36 400 euró, a PHEV változat 40 150 euró, míg a teljesen elektromos kivitel 46 750 euróba kerül majd. Hogy ez forintban mennyi lesz, azt nem tippelném meg, mert a január elég messze. Addig bármi történhet a világban, amitől a forint tuti tovább romlik.