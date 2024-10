Elektromos platformja miatt magasnak kellene lennie a padlónak, mégsem feltűnően az. Legalábbis elöl nem feltűnő, hátul már magasnak tűnik az ülőlaphoz képest, de a hosszú lábtérrel megoldották, hogy kényelmes legyen ülni a második sorban is. Az ajtók alsó élei betakarják a küszöbök nagy részét, így nem koszolja össze a nadrágomat beszálláskor, ami okos megoldás, az ajtó csukódásának hangja pedig hozza azt a tömbszerűséget, amit a külső sugall.

Formai játékokból a Renault Scenicben nem kapunk sok egyedi megoldást, azok az R4 és R5 sajátosságai, a Scenic inkább az Austral, Captur, Megane E-Tech és Rafale hagyományos vonalait követi. Ez persze nem jelent rosszat, csak láttuk már érzés fog el, ahogy behuppanok az ülésbe. Így is óriási a fejlődés az ilyen új Renault-kban. tapintásra minden anyag meglepően jó, masszív, minőségi a műanyagoktól kezdve a kárpitanyagokig.

Ezzel az újrahasznosított palackokból készült szövettel már évek óta jobb minőségérzetet tudnak elérni a gyártók, mint az agyon vékonyított műbőr huzatokkal, ez a Scenicnek is sokkal jobban áll. Hogy a műszerfalat is ezzel futtatták, külön jó pont, kényelmes kanapén ülős érzés fog el benne és a tévé is előttem feszít, mármint tévék. A két kijelző óriási, a fektetett 12,3 colos műszerblokk és az álló multimédia látszólag egy konzolra került, de külön álló egységek.

Előbbi megjelenítése szép, éles és színekben gazdag, utóbbi szintén, de itt van más érdekesség is. Google alapú Android szoftverre épül a Renault kezelőfelülete, ami több szempontból is előnyös. Elérhetőek rajta alkalmazások, amiket amúgy is használnál a telefonodon (Gmail, Naptár, Spotify, Waze…), és ezekbe a saját felhasználóddal is be tudsz jelentkezni. Ezzel együtt a gyári beépített navi is Google navigáció, vagyis a megszokott módon fog működni. Már, ha működik, azért ez a rendszer is küzd még, volt nap, hogy csak a CarPlay működött, más nem.

Filc anyaggal burkolták az ajtózsebeket és gumírozták a középkonzol tárolóinak fenekét. Ezek apróságok, de észrevétlenül teszik masszívabbá a beltér érzését azzal, hogy nem zörögnek bennük a csetreszeink. Kezelőszervből már nem sok fizikai kapcsolót kapunk, de a kijelző alatt még azért ott egy gombsor egy-két hasznos funkciónak. Érdekes, hogy pont a kormány mögötti hifi „távirányítóhoz” ragaszkodnak, miközben helye már nem nagyon van a váltó és ablaktörlő bajuszkapcsolója alatt.

Elöl nincs csomagtartója, sokszor ezt a gyalogosvédelmi előírásokkal magyarázzák. A „géptető” alatt meghatározott magasságú üres teret kell hagyni, hogy gázoláskor rugózni tudjon a lemez, így nem mindig fér el alatta értelmes méretű tároló a technika felett. Ez nem mentség a klasszikus csomagtartó méretére, ami VDA – téglatestekkel mért – szabvány szerint 440 literes és magas a pereme, ilyen szempontból sokkal kevésbé praktikus, mint a korábbi Scenic modellek.