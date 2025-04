Háromféle kivitelben kapható a Kia EV3 a kisebbik akkumulátorral (Standard Range), a nagyobb akkunál (Long Range) az Air, Earth, Earth Plus felszereltség kiegészül a tesztelt GT-Line csúcsmodellel. A típus belépőára az 58,3 kilowattórás akkuval 14 749 000 Ft, a 81,4 kWh-s akkumulátorral 16 599 000 Ft az alapár, a tesztelt verzió 18 449 000 forintba kerül listaáron.

A csúcsfelszereltségű Kia EV3 és vetélytársai – Listaár, forint Hyundai Kona Executive (217 LE, 454-514 km) 19 999 000 Kia EV3 e200 Long Range GT-Line (204 LE, 563-605 km) 18 449 000 Kia Niro e200 Electric Gold (204 LE, 460 km) 17 799 000 Škoda Elroq 60 Sportline (204 LE, 425 km) 17 529 810

Nálunk nagyjából 700 km alatt 22,4 kilowattórára állt be a fogyasztás 100 km-re, februárban, a mostaninál sokkal hidegebb időben, normálisan fűtve. Az utak zöme autópálya és országút volt, a kilométerek harmadát tette ki a budapesti forgalom.

Tisztán városban 166 km alatt esett 51 százalékra a töltöttség, nem különösebben spórolva, így télen, hideg időben is minimum 300 km-es hatótávra számíthatunk. Az a villanyautós kellemetlenség itt is adott, hogy leteszed az autót mondjuk 382 km-es hatótávval este és másnap induláskor már csak 368 km marad, mintha egy alattomos benzintolvaj dézsmálná a tankot.

Lakott területen belül és kívül sem volt különösebben kedvező az autó fogyasztása, például a Mégane E-Tech vagy a Tesla Model Y is jóval hatékonyabb volt korábbi tesztautóink közül.

Az alsó két kiviteli szinten feláras, Earth Plus és GT-Line kivitelben alapáron jár a hőszivattyú, ami télen jól jön a hatótávesés mérséklésében. Az ülés- és a kormányfűtés is gyorsan reagál, az ülésfűtés a hátsó szélső üléseken is háromfokozatú, elöl még szellőztetni is lehet az üléseket a csúcsmodellben.