Az indítógomb nyomását a műszerfal látványos vizuális előadása és hanghatás követi, a hangulatvilágítás és a kijelzők erőteljes hátterei határozzák meg az élményt, motorhang helyett pedig a Hans Zimmer által komponált surrogást élvezhetjük.

A BMW iX2 a maga 2095 kilogrammjával és 313 lóerejével nem a városi autózás legtökéletesebb eszköze. Egyszerűen túl nehéz és erős, egy tizedmásodpercre ha kihasználható az ereje, utána pedig csoroghatunk ugyanolyan tempóval, mint az előttünk haladó, 54 lóerős Suzuki.

Vaskos oszlopai sokat kitakarnak a környezetből, még az A oszlopot is kerülni kell a tekintetünkkel, ha szűken egy zebrára hajtunk, simán elbújik mögötte egy gyalogos. Hátrafelé még rosszabb a helyzet, lőrésnyi az erősen döntött hátsó ablak, alapvetően a kamerák képére kell hagyatkoznunk. Ezen a téren viszont jó csomagot ad a BMW, esőben, sötétben is jól látható 360 fokos képet állítanak össze a kamerák, és az automata parkolás opciója is egész használható.

A sportos futómű büntet ilyen környezetben, a feszesre hangolt felfüggesztés keményen tart kátyúkba futva, fekvőrendőrökön át: ha kicsit nagyobb tempóval közelítünk, akkor tetőig pattannak a hátul ülők.

Ilyen környezetben a csendes működés és a hosszú napokra elegendő hatótáv, valamint a fejlett vezetéssegítő rendszerek emelik ki az iX2-est az átlagautók sorából. Egy dugó minden stresszét kioltja, ahogy magabiztosan araszol a sorral és tartja a sávot, figyeli a táblákat.

Országútra érve érik élménnyé az összkerékhajtással és egy kis trükkel elérhető 313 lóerő. A gázpedál alapvetően agresszívan, meredeken emelkedő görbével adja le a motorok teljesítményét, így valósággal kilő a kéttonnás SUV, a gyorsulás 5,6 másodperc 100 km/órára. Igen derék érték, de még adhatunk egy löketet az élménynek, a kormányon található Boost gomb segítségével. Ezt hátrahúzva tíz másodpercig tudja a BMW a katalógusban megadott 313 lóerőt és 494 Nm nyomatékot, ezzel gyerekjáték az előzés, bárhol, bármikor.

Arról viszont nincs adat, hogy enélkül mennyi a rendszer teljesítménye, az biztos, hogy bőven elég. A vaskos, jó fogású kormánnyal precízen irányítható az iX2-es, kellő súllyal működik, nincs túlszervózva, de van egyfajta szintetikus, szimulátorszerű vonása, ami nem jön jól az igazán tempós kanyarokban.

A fékezés egyfajta intuitív folyamat, a megfelelő beállítással az autó magától intézi a lassítást, elég elengedni a gázpedált, és pont annyit és úgy lassít, ahogy mi is tennénk forgalomban, a lehető legjobb visszatöltés mellett. Felismeri a kanyarokat, körforgalmakat, navigációt használva ez már valódi második szintű önvezetés, főleg jól kitáblázott, felfestett, kiszámítható úthálózaton, olyanon, ami az osztrák határnál kezdődik.

Ha hirtelen kell megállni, azt is megcsinálja: a vészfékasszisztens beavatkozik, ha kell, lépésben tolatva az autó mögött három méterre álló kutya miatt simán satuféket nyomott.

Persze a két tonna feletti tömeg sem jön jól, ha nem száraz az út, akkor bizony sokat dolgozik az elektronika. A könnyed farolás nem kenyere, érezhetően stabil, semleges működésre tervezték. Ha megfelelőek a körülmények, akkor tömegét meghazudtoló módon lőhetünk ki vele a kanyarokból, Sport módban pedig még élesebbek az autó reakciói. Így gyorsan pörög le a hatótáv, és felkúszik a fogyasztás bőven a 20 kWh/100 km érték fölé. Szerencsére az iX2 ragyogóan kezeli a megtehető kilométerek visszajelzését, a tetszetős grafikonon mindig mutatja az optimális távot a következő kényelmes töltésig, valamint a megtehető maximumot is, amit akkor használhatunk ki, ha nagyon muszáj.

Ezt is lehet fokozni még, az Eco üzemmódon belül van egy hatótáv-maximalizáló üzemmód. Ilyenkor 30-60 kilométert is nyerhetünk, a teljesítmény egy töredékét használhatjuk ki, és a maximális tempó 90 km/óra, a klíma, fűtés is korlátozott. Viszont ha így tudunk eljutni egy villámtöltőig, akkor hasznos extra, a gyors továbbhaladás záloga lehet.

Az ígéret szerint 449 kilométert tud az autó egy töltéssel, de ez a valóságban inkább a 350-380 kilométeres tartománynak felel meg, ha óvatosan haladunk. Komolyabb tempóval, autópályán inkább a 300 kilométer a reális, ami országon belül mindenre elég, arról pedig nem a BMW tehet, hogy kelet felé nincs egyetlen épkézláb gyorstöltő sem, ahol elérhet a 130 kW-os maximum.