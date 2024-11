Jól mutat a Premium felszereltségű Explorer utastere, ahol az alul-felül szögletesre vett kormány, a műszerfal tetejére fektetett soundbar és a központi, álló formátumú kijelző határozza meg leginkább az összképet. A fizikai gombok elviselhető mértékben vannak jelen a kormányon, nem kell sokat szoktatnunk a kezeléshez magunkat, illetve a kormány bal oldalán elhelyezett lámpa és ablakfűtés kapcsolói is könnyen átláthatók – ezek a VW modellekből érkeztek.

Szintén ismerős a kormány mögötti bajuszkapcsolón elhelyezett váltókar, ami egyszerűen és nagyszerűen teszi a dolgát. A rokoni kapcsolatból itt elég is lett volna, de sajnos átkerült a vezetőajtóra az ablakkapcsoló panel is, amiért már a SEAT is szabadkozott, annyira nehézkesen használható a hátsó ablakok tekintetében.

A középkonzolon található, álló formátumú 14,6 colos kijelző különlegessége, hogy az alján található fogantyú segítségével döntött helyzetből függőlegesbe állíthatjuk azt, és ezzel egy kis pakolórészt is nyerünk mögötte, valamint hozzáférhetővé válik a két USB-C csatlakozó is. A kijelző alján külön helyet kapott a klímapanel, azért sem kell feleslegesen a menüben kotorászni.

Pakolóalkalmatosságból akad még bőven: az ajtón a térképzsebek literes flakonokat is elnyelnek, a középkonzolon pedig két pohártartó és két telefontartó található, amelyekből az egyik induktív töltésre is alkalmas, és döntött helyzetük miatt nem repül ki belőlük a telefon erőteljes gyorsításkor sem.

A könyöklő MegaConsole elnevezése találó, tényleg óriási a hely benne (17 literes), egy laptop, vagy három másfél literes üveg is megfér benne. A gyári kiegészítők mellett pedig akár saját magunknak is nyomtathatunk 3D nyomtatóval kiegészítőket a könyöklőbe, a Ford minden méretadatot megad ehhez.

Ami a helykínálatot illeti, külső méreteihez képest tágas utasteret nyújt az Explorer, 188 centis magassággal kényelmes elöl ez üléshelyzet, és magam mögé is be tudok szállni könnyedén, ahol a fejtér is kellemes.

Élhető, de valamivel kisebb a 470 literes csomagtér, mint az ID.4-ben, és elöl a hagyományos motorháztető alatt sincs plusz pakolórekesz, mert az úgy tele van, mint egy belsőégésű motorral szerelt változatnál.