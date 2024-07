Röviden – Škoda Elroq Mi ez? A Škoda márka második teljesen elektromos modellje a valamivel méretesebb Enyaq után. Hivatalosan 2024 októberében leplezik le Mit tud? Messzire eljutni egy töltéssel, okos asszisztensekkel magától parkolni Mibe kerül? Az ár még nem ismert, kicsivel 20 millió alá várható az alapár Kinek jó? Akinek nem okoz gondot az otthoni töltés

Láttuk is, meg nem is, próbáltuk is, meg nem is. Összefoglalva valami hasonló történt Amszterdamban, ahol az Enyaq után a második teljesen elektromos Škoda SUV-t próbálhattuk ki álcázott formában, szigorú titoktartás közepette, több mint 3 hónappal a hivatalos októberi bemutató előtt. A szűkszavú sajtóanyag szerint az Elroq a Škoda Karoq villanyos alternatívája lesz, tehát egy kompakt méretű SUV, amit kizárólag villanymotor hajt majd, az alapmodellekben csak hátul, az erősebb verziókban pedig elöl is.

Az Elroq a meglévő palettán tehát az eddigi egyetlen elektromos modell, az Enyaq alá ékelődik be néhány centivel, és nagyobb lesz, mint a 4,1 méteresre saccolt Epiq, amely 2025-től tölti majd be a belépő elektromos modell szerepét a márkánál. Az Enyaq sikerén felbuzdulva a gyártó hat elektromos modell bemutatását tervezi a közeljövőben, ebből az első a most látott Elroq.

Álcázva vezettük a Škoda következő elektromos autóját 1 /14 A kisebb akkus modellek sebességét 160-nál, a nagyobbal szereltekét 180 km/órában korlátozták A kisebb akkus modellek sebességét 160-nál, a nagyobbal szereltekét 180 km/órában korlátozták Fotó megosztása: 2 /14 560 km messzire is eljuthat a 85 jelzésű változat 560 km messzire is eljuthat a 85 jelzésű változat Fotó megosztása: 3 /14 A géptető alatt végigfutó lámpák modern kinézetet biztosítanak, a LED-fényszórók lejjebb kerültek a lökhárítóba A géptető alatt végigfutó lámpák modern kinézetet biztosítanak, a LED-fényszórók lejjebb kerültek a lökhárítóba Fotó megosztása: 5 /14 Városba és közepes távokra is jó választás lesz a Elroq – akár adaptív futóművel is Városba és közepes távokra is jó választás lesz a Elroq – akár adaptív futóművel is Fotó megosztása: 6 /14 175 kW-tal lehet a legnagyobb akkus változatot tölteni, a kisebbeket várhatóan lassabban valamivel 175 kW-tal lehet a legnagyobb akkus változatot tölteni, a kisebbeket várhatóan lassabban valamivel Fotó megosztása: 7 /14 A négy hajtásláncból 3 hátul hajt, a 85x jelzésű összkerekes A négy hajtásláncból 3 hátul hajt, a 85x jelzésű összkerekes Fotó megosztása: 9 /14 Az autó orrában szenzorok, kamerák bújnak meg, nincs hely csomagtartónak Az autó orrában szenzorok, kamerák bújnak meg, nincs hely csomagtartónak Fotó megosztása: 10 /14 A csomagtér 470 literes, az üléseket ledöntve 1580 liter a maximum A csomagtér 470 literes, az üléseket ledöntve 1580 liter a maximum Fotó megosztása: 11 /14 Otthon fali töltő és megfelelő amperszám esetén 11 kW-tal tölthető az Elroq Otthon fali töltő és megfelelő amperszám esetén 11 kW-tal tölthető az Elroq Fotó megosztása: 13 /14 4488 milliméter a hossza 4488 milliméter a hossza Fotó megosztása: 14 /14 3 hónappal a hivatalos bemutató előtt próbáltuk az Elroq modellt, a Škoda kompakt SUV méretű elektromos autóját 3 hónappal a hivatalos bemutató előtt próbáltuk az Elroq modellt, a Škoda kompakt SUV méretű elektromos autóját Fotó megosztása: Fotó megosztása:

Külső A pontos méretek egyelőre titkosak, bár a bemutatón, ahol még a táskában lapuló laptopunk kameráját is le kellett ragasztani, láttunk méreteket egy falra ragasztott ábrán. Ezek szerint kb. 1 centivel lesz 4,5 méter alatt a hossz, ami a Karoqnál közel 10 centivel nagyobb, az Enyaqnál pedig nagyjából 16 centivel kisebb méretet jelent. Már korábban elhintette a köztudatban a Škoda az új, Modern Solid formai filozófiát, amelynek első képviselője az Elroq. Alapjaiban hoz változást a Škodák formatervében, robusztusságot, eredetiséget és a funkcionalitást ötvözve – legalábbi a marketingosztály szerint. Az álcázatlan modell megtekintése után ezt részben meg tudjuk erősíteni, bár az effajta eltérés kizárólag az autó orrát érinti. Valóban masszív hatású a „motorháztető”, amely alatt a Tech-Deck névre hallgató, a hagyományos hűtőrácsot felváltó látványos, fényes fekete rész következik, mögötte számtalan szenzorral, kamerával és egyéb ketyerével – mindezt olyan mennyiségben, hogy ebben a modellben sem lesz első csomagtér, még egy aprócska sem. Szintén újszerű a Tech-Deckben elhelyezett, vonzó tekintetet biztosító, feketébe burkolt lámpasor, amely a nappali menetfény, a helyzetjelző és az index funkciókat tölti be, míg a rendes fényszóró az átlagosnál alacsonyabban kap helyet a lökhárítóban két-két LED modullal. A drágábbik verzió Mátrix LED-technológiával készül, és a korábbinál jóval több, 36 szegmensből áll majd. A hátsó rész a jól megszokott formákat hozza, ember legyen a talpán, aki onnan megállapítja, melyik modell előtt áll előtte. A lámpák tekintetében itt is két verzió lesz – mindkettő LED-es –, a drágábban futófényes irányjelző lesz, és animációt is játszik majd a csomagtérajtó felnyitásakor. Gumizni már ezt a Škodát sem lesz olcsó, legalább 19 colos felnik kerülnek alá, a jobban felszerelt modelleken pedig 21”-os lesz a legnagyobb.

Belső Az Elroq utasterét tilos volt megörökíteni, de ránézésre itt is ismerős vonalak fogadnak: amennyire fel tudjuk idézni, a látottak szinte teljesen megegyeznek az Enyac utasterével, ami igényes, letisztult, egyszerű formákat és jó térérzetet jelent, nincsenek kacskaringózó vonalak, van viszont lebegő középkonzol alatta pakolási lehetőséggel. A 13” átmérőjű, fekvő helyzetű központi kijelző alatt a dekorelem alatt helyet kapott néhány fizikai gomb is, a vezetőmódok és asszisztensek, illetve a légbefúvás, első-hátsó ablakfűtés kapcsolható innen. A kormány mögötti is találni egy 5”-os műszeregységet, még távolabb a szélvédő felé pedig egy hagyományos, jó minőségű head-up display-t is besüllyesztettek a műszerfalba, amely Augmented Reality megjelenítésére is képes. Az ülések kényelmesek, a kipróbált autóban memória funkcióval és motoros állítással felszereltek voltak, amelyek kellően magas üléspozícióval könnyed átláthatóságot biztosítanak. Kétféle belsőt láttunk, az egyik egy indigó farmerszínhez hasonló bútorkárpitra hasonlított leginkább, a másik egy modernebb részben lyukacsos felületű, használt ruhákat újrahasznosító anyagból állt. Tapintásra és ránézésre egyaránt igényes volt mindkettő. A helykínálat a hátsó sorban is jónak tűnt, egy közel 190 centis vezető mögött is elfér egy hasonló méretű utas, a láb- és fejtér egyaránt kielégítő. A sajtóanyag 470 literes csomagteret említ, ez ránézésre nem tűnt ennyinek, valószínűleg a padló alatti rekeszek is beleszámítanak. Ledöntött ülésekkel 1580 liter a maximumtérfogat.

Technika Az Elroq a Volkswagen elektromos autókhoz szánt MEB padlólemezre készül majd négy különböző hajtáslánccal, mindegyik kizárólag villanymotoros. Elroq 50, 60, 85 és 85x jelzés olvasható majd a csomagtérajtón. A teljesítmény 125 és 220 kW között változik, és az akkumulátor is eltérő. A belépőmodell esetében a 125 kW-os hátsó tengelyt hajtó villanymotor mellé egy 55 kWh-s akkucsomag jár, a 60-as jelzéshez 63 kWh-s akku és 150 kW-os motor tartozik – mindkettőnél 160 km/órában korlátozták a végsebességet. A sima 85-ös jelzés szintén hátul hajt – de már 210 kW-tal, a X pedig az összkerékhajtásra utal, amihez egy első villanymotor is kell –, itt összesen 220 kW a teljesítmény. A két 85-ös modellben ugyanazon 82 kWh-s akku található – ami több mint 560 kilométeres hatótávot tesz lehetővé és emelt, 180 km/órás végsebességet. Az akku DC gyorstöltőn maximum 175 kW-tal tölthető, bár ez valószínűleg csak a 85-ösre igaz, a kisebbek valamivel lassabban tölthetők majd. AC-ról, azaz váltakozóáramról a szokásos 11 kW a maximum egy arra alkalmas fali töltővel. A Tesla modellekből ismert automatikus akkufűtés itt is elérhető lesz, sőt itt egy manuális kapcsolóval is megfejelik ezt, így nagy hidegben is rendes sebességgel lehet majd a DC-töltőn lógni. 10-ről 80%-ra ideális esetben 28 percig tart egy töltés. Asszisztensekből is ígér bőven a Škoda, leginkább a parkolási funkciókat emelték ki, amelyek tényleg kiemelkedőek ebben a szegmensben. Egy applikáció segítségével akár az autó mellett állva is elvégezhetünk majd kisebb manővereket, de 5 különböző parkolóhelyre való beállást is megtaníthatunk az autónak, ahová 50 méter messziről magától betalál majd. A futóműről egyelőre nincs információ, de feltehetően az Enyaqban is található első MacPherson és hátsó multilink felfüggesztést kapja az Elroq is.

Vezetés Vezetni sajnos csak rövid ideig, kis sebességgel és főleg fekvőrendőrök között volt lehetőségünk konvojban haladva, így erről egyelőre nem sok infót tudok átadni. Ami kiderült, hogy tesztautónkat adaptív felfüggesztéssel szerelték, így az a bukkanókat szépen kisimította, és egy jóval nagyobb autó benyomását keltette ezzel – mindezt méretes 20 colos abroncsokkal. A 210 kW-os villanymotor erejéről sem tudtunk meggyőződni, de mindenképpen 7 másodperc alatti gyorsulás várható ettől a teljesítménytől, ami dinamikus autózásra is elegendő lehet, főleg a padlóba épített akkumulátoroknak köszönhető alacsony súlyponttal együtt. Az Enyaq hasonló technikával 2,3 tonna körül mozog, sokkal alacsonyabb tömegre itt sem lehet számítani. A 30-40 km/órás városi átlagsebességgel a kijelző a fogyasztási érték 16 kWh/100 km-re csökkent le, ami a bátrabbak számára tényleg 500 km körüli hatótávot sejtet.

Költségek Árakról egyelőre túl korai nyilatkozni, ugyanis az októberi bemutató is elég messze van még, de Magyarországra csak a 2025-ös évben érkezik majd a Škoda második teljes elektromos modellje. Amihez most tudunk hasonlítani, az az Enyaq – ott a csúcsmodell 27 millió forint körül van, a belépőmodell pedig közel 20 millió volt, amikor még lehetett konfigurálni –, jelenleg csak a 85-ös változatot látjuk.