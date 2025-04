A Forma-1-es Japán Nagydíj első szabadedzésén az Alpine-nél ült autóba az alakulathoz januárban igazolt Le Mans-győztes Hirakava Rio, ráadásul nem is teljesített rosszul, gyorsabb volt az állandó versenyző Pierre Gaslynál.

Az alpine-os sztori ugyanakkor már véget is ért, hétfő reggelre bejelentették, hogy a 31 éves japán mostantól a rivális Haas tesztpilótája lesz.

Welcoming Ryō Hirakawa to MoneyGram Haas F1 Team as our Official Reserve Driver for the 2025 F1 season.

The Japanese driver joins the team following a successful outing at the post-season test in Abu Dhabi last December.#HaasF1 #F1 | @ryohirakawa pic.twitter.com/vFZAUD0eed

— MoneyGram Haas F1 Team (@HaasF1Team) April 7, 2025