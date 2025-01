Az Alpine idén a rutinos Pierre Gasly és a tavalyi szezonzárón bemutatkozott saját nevelésű ifjonc, Jack Dohhan párosával vág neki az évnek, de a potenciális helyettesekből sem lesz hiány náluk.

A francia alakulatnál ott van a szintén a saját programba tartozó észt Paul Aron, mellé pedig most felvették a japán Hirakava Riót is.

A 30 éves versenyző nem kimondottan zöldfülű, hiszen 2022-ben és ’23-ban már világbajnoki címig jutott a WEC-ben a Toyotával – ’22-ben a Le Mans-i 24 óráson is a győztes hármas tagja volt –, ám az F1-ben eddig csak alkalmi lehetőségeket kapott.

A japán 2023-ben a McLaren egy korábbi, 2021-es autóját vezethette Barcelonában, míg tavaly év végén az Abu-dzabi Nagydíj első edzésén az idei, bajnoki autóba s beült, hogy két nappal később immár – a Toyota-kötődésnek köszönhetően – a Haaasnál vezessen a gumiteszten.

Végül mégis az Alpine-nál kötött ki: az idei évben a franciák tartalékos és tesztpilótája lesz, jelentették be most.

Welcome to the Team, Ryō 🇯🇵

He joins the Team as a Test & Reserve Driver alongside Paul Aron 👊

— BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) January 9, 2025