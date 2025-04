Három futam, három győztes – így áll a 2025-ös szezon, miután Max Verstappen az élről rajtolva megnyerte a Forma-1-es Japán Nagydíjat. A Red Bull négyszeres világbajnoka a tavalyi Katari Nagydíj óta először, míg a szuzukai pályán zsinórban negyedszer ünnepelhetett a dobogó legfelső fokán, ahová pályafutása során 64. alkalommal állhatott fel.

Verstappent a rajt sorrendjében kísérték be a célba a McLaren versenyzői, így Lando Norris lett a második, Oscar Piastri pedig a harmadik. Továbbra is Norris vezeti a bajnokságot, de a holland győzelmének köszönhetően egy pontra olvadt az előnye.

Az 53 körös futam leintése után a televíziós szakértőnek állt ex-IndyCar-pilóta, James Hinchcliffe készítette az interjúkat az első három helyezettel.

„Nehéz volt, mert nagyon keményen nyomták a McLarenek” – nyilatkozta idei első sikere után Verstappen. „Nagyon szórakoztató volt, de a gumik miatt nem volt könnyű nyomni. Hihetetlenül boldog vagyok.”

„Elég nehezen indult ez a hétvége, de nem adtuk fel, folyamatosan csiszolgattuk az autót. Ma volt a legjobb formában. Annak köszönhetően nyertem, hogy a pole-ból indulhattam” – tette hozzá a címvédő.

Verstappen ezzel egyértelműen osztotta a győzelmével vert helyzetbe került McLaren-pilóták szavait, akik úgy vélik, még a szombati időmérő edzésen veszítették el a Japán Nagydíjat. Magyarán: ugyan Verstappen 1,4 másodperces előnnyel látta meg a kockás zászlót, valójában az a 12 ezredmásodperc döntött, amivel szombaton legyőzte Norrist, illetve az a 44 ezredmásodperc, amivel pedig Piastri kapott ki.

„Azt hiszem, már tegnap kikaptam” – értékelte a hétvégét Norris. „Maxnak jó versenye volt, hiba nélkül ment végig. Túl egyforma volt a tempónk ahhoz, hogy bármit csinálják. Hosszú verseny volt, és gyakorlatilag végig nyomni kellett. Nem történt semmi, amivel Maxot el tudtuk volna kapni. Gyors volt, nem is hibázott, szóval megérdemelte.”

A rajt utáni pillanatok után még a bokszkiállások környékén volt a legközelebb a brit a Red Bull versenyzőjéhez. Miután mindketten letudták a kiállásukat, Norris – akinek a kerekeit egy másodperccel gyorsabban cserélte le a McLaren – a boksz kijáratánál Verstappen mellé gyorsított, de nem maradt neki hely, így a fűre került (lsd. nyitóképünkön). Bár Norris utána arra panaszkodott, hogy leszorították, a stewardok még a vizsgálatot sem tartották indokoltnak az esetben.

„Szerintem erről szól a versenyzés. Továbbra is ő volt elöl, és tudom, hogy Max az utolsó srác, akitől elvárhatom, hogy helyet hagyjon nekem, persze jó értelemben. Semmi több nem történt” – fogalmazott a 25 éves vb-éllovas, aki kvázi elismerte, hogy ügyeskedve próbálta meg kibillenteni Verstappent a komfortzónájából.

„Úgy gondolom, ezzel együtt is nagyon jó hétvégét zártunk. Nyilvánvalóan nem abban a pozícióban végeztünk, amiben szerettünk volna. Minden hétvégén a győzelemért harcolunk, de ezt most a Red Bull és Max is megérdemelte. Gyorsak voltak, felzárkóztak, miközben mi csapatként nem tudtunk eleget nyújtani. Keményebben kell dolgoznunk a következő hétvégén.”

„Igen, azt hiszem” – vágta rá Piastri, amikor szóba került, hogy a McLaren sorsa már az időmérőn megpecsételődött-e. „Jó volt a tempónk, aminek nagyon örültem, néhány alkalommal egészen közel kerültünk egymáshoz. Ezen a pályán azonban fontos a pályapozíció, így a tegnapi volt az a nap, amikor meg lehetett nyerni a futamot, és mi nem végeztünk elég jó munkát.”