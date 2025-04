Ahogy a Vezessen is megírtuk, a Forma-1-es Japán Nagydíj második szabadedzésén – az elsőt a tartalék pilóta kedvéért kihagyta – az Alpine újonca, Jack Doohan csúnya balesetet szenvedett, amikor az első kanyar előtt túl sokáig tartotta nyitva a DRS-t, az A525-ös pedig egyszerűen tapadást vesztett, majd nagy sebességgel a gumifalnak csapódott.

Az 50g-s lassulással járó bukás után automatikusan, kötelező jelleggel megvizsgálták az ausztrált a szuzukai pályaambulancián, majd ki is engedték, elvileg teljesen rendben volt a versenyző.

Doohan a szombati edzésen, az időmérőn, majd a futamon is vezetett, de mint utólag kiderült, messze nem volt tökéletes állapotban. A leintést követően, a parc fermében készült fedélzeti kamerás felvételen az látszik, hogy a pilóta alig-alig képes használni a bal kezét-karját, az autóból való kiszálláshoz egy csapattag segítségére volt szüksége, majd a haasos Esteban Ocon támogatta arrébb a bicegő újoncot.

oh my god doohan.. 💔 glad that ocon was there to help him.. pic.twitter.com/PVoySIWmyz

— my²² 𖦹 メイ (@yukinodachan) April 6, 2025