Sok ázsiai autógyártó élt már azzal a trükkel, hogy ha valamit Európában akart eladni, azt európai dizájnerrel rajzoltatta meg. Így tett a BYD is, amikor a Denza – illetve az összes BYD modell – formatervéhez a már komoly múlttal rendelkező Wolfgang Eggert kérte fel. Ami látszik is a Z9GT formáján, hiszen európai szemmel is teljesen emészthető a profilból kissé Porsche Panamera vagy Taycan Sport Turismo alakúnak látszó autó.

Egger úrnak nagyon bejött a selyem, mert az autó formáinak bemutatásakor vagy 32-szer előkerült a selyem, többek között ilyen szövegkörnyezetben: „A selyemből sokféleképpen lehet inspirációt meríteni. Vegyünk például egy szobrot, vagy akár egy autót, mondjuk a DENZA Z9GT-t, és takarjuk le selyemmel. Aztán ugyanezt a tárgyat takarjuk le egy egyszerű textillel. Feltűnő a különbség: a selyem ugyan lefedi a formákat és a vonalakat, de nem fedi el a felületeket, az éleket és azok természetes szépségét.”

De inkább ne takargassuk selyemmel az autót, mert pucéran is egész izgalmasan néz ki. Szemből roppant áramvonalas és kissé a BYD tengeriállat-vonalát idézi a halszerű, lapos, harmonikus forma. Oldalról az első keréktől a hátsóig tartó Z alakú ív érdekes, klassz a C oszlop cápauszonya, és a tetőből hátranyúló légterelő is. A karosszéria síkjából kiemelkedő kilincsek a használhatóbbak közé tartoznak, miközben a légellenállás csökkentésében is van szerepük. Hátulról talán a kombi Mercedesekre gondolhat, aki a LED-es lámpasort látja, de a tetőlégterelő közepére illesztett kamera és féklámpa már saját ötletnek tűnik.

A karosszéria 5180 milliméter hosszú – a hibrid valamivel hosszabb, 5195 mm – vagyis igazán nagy autó, mellé kellően széles is: 1990 mm, miközben nem túl magas: 1500 mm. Órási a tengelytáv is, ami 3125 mm, de ennek ellenére nagyon fordulékony a Denza Z9GT, 4,62 méter sugarú körben képes körbefordulni, ami még a kisautó kategóriában is jó értéknek számít. Persze ebben van trükk, de erről majd később.