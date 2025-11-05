A Neue Klasse platformra épülő, 2027-es iX4 lesz a bajor gyártó első full elektromos SAC (Sports Activity Coupé) kategóriába sorolható modellje, amelyet az iX3 mellett szintén a deberceni BMW-gyárban fognak készíteni.

A néhány napja kiszivárgott fotókon ugyan álcafóliával láthatók az új modellek, de a formáján így is szépen látszik, hogy az új iX4 valóban egy SUV és egy szedán között van, szóval valóban SAC kivitel.

A harmadik féklámpa a csomagtérajtóban kapott helyet, amely felett egy diszkrét spoiler látható. Kipufogót nem érdemes keresni az autón, ugyanis ez egy teljesen elektromos autó lesz.

Hajtáslánc tekintetében minden bizonnyal az iX3-ast fogja követni az 4-es is, tehát jó esély van rá, hogy első körben megkapja az 50 xDrive hajtást, amely két villanymotorjának összteljesítménye 345 kW (469 lóerő), a nyomatékcsúcs 645 Nm.

