Rácz Tamással idén én képviseltem a Vezesst a koncepciójában is helyszínében is merőben más IAA-n. Az Internationale Automobil Ausstellung évtizedeken át Frankfurt am Mainban volt, a gigantikus vásárvárosban, ahol az egymásra licitáló autómárkák egész estét betöltő csarnokok sorában állították ki különféle autóikat.

De a Covid-járvány első hullámait követő újrainduláskor a szervező, a Német Autóipari Szövetség (VDA – Verband Der Automobilindustrie) újragondolta az egészet és Münchenben élesztette fel az autószalont. A rendezvény nagyrészt elvesztette autókiállítás jellegét, amennyiben mobilitási seregszemlévé vált, viszont az autógyártók standjai belakták a bajor főváros legismertebb köztereit, köztük az Odeonsplatzot és a Ludwigstrassét.

Közel a városlakókhoz

Mi sem a Messén, a kiállítási területen, hanem München szívében láttuk a Hyundai Concept THREE tanulmányautót. A koncepcióautó végre nem egy drabális SUV vagy kicsit kevésbé hórihorgas, de csak hasonlóan rázós kerekeken jól mutató crossover, hanem egy ötajtós kompakt autó.

Méretben a KIA EV3 párja lehet az ebből kifejlesztendő szériaautó, de vele ellentétben a Concept THREE nem magas építésű. Egy igazán vagány, széles és lapos gép a koncepcióautók sajátosságaival, amilyen a központi anyás felni, a kamerás tükör és a masszív diffúzor.

A matt tungsten ezüst fényezéssel és holdsugár sárga ablakokkal, illetve hátsó légterelővel feldobott autó hossza 4287 mm, magassága csupán 1428 mm, és ehhez képest brutálisan széles 1940 milliméterrel.

Élőben látva a temérdek villanycrossover után üdítően belevaló autó, nagyon széles, elég lapos, az átlátszó sárga hátsó légterelővel és a centrálcsavaros kerekekkel olyan, mintha gyári tuningautó volna. Műszaki adatokat sajnos egyáltalán nem közölt róla a gyár, a koncepcióautóra gyártott egyedi gumiabroncsokról sem tudtam méretjelzést leolvasni, mert nem volt rajta.

Mókaként Mr. Pix

Belül igazán lakályos a koncepcióautó, lágy sárga és szürke árnyalatokkal teremt otthonos, megnyugtató teret. Mr. Pix a kasztnin és az autóban több helyen felbukkanó figura neve, ezzel a karakterrel a tervezők a szemlélő figyelmét kívánják felkelteni, apró felfedezésekhez juttatni őket és derűsebbé tenni az autót.

A belső térben találunk óceánokból kiszedett műanyagból készült anyagokat és könnyű alumíniumhabot, amivel úgy csökkenthető az autó környezetszennyezése, hogy a belső tér elegánsnak és igényesnek hat.

Török gyárból Magyarországra

Korábban a Hyundai okozott már kellemes meglepetést a tanulmányautóhoz nagyon közeli formában piacra dobott kocsival, azt hallani, olvasni, hogy ehhez igencsak hasonló dizájnnal valósul meg az elektromos modell.

Mind a transzportálás környezetszennyezési mutatói, mind a szállítási költség és idő tekintetében jó hír nekünk, hogy a szériaautó Izmitben készül majd. A belevaló villanyautó gyártása nyár végén indulhat Törökországban, a mi becslésünk alapján körülbelül két hónappal később, jövő ősszel jelenhet meg Magyarországon.

Concept THREE után Ioniq 3?

Nevét még nem tudjuk, a gyártó következetesen Concept THREE néven kommunikálta az ütősnek és takarékosnak ígérkező autót. Az Ioniq 5-6-9 sorból, a koncepcióautó nevéből és a hasonló kategóriákat lefedő Kiák nevéből kiindulva logikusnak tűnik az Ioniq 3 név egy autóra, amely méretben, pozicionálásban a Kia EV3 megfelelője lehet a konszern másik ágán.

Amikor az alsó középkategóriás ötajtós befut hazánkba, fontos űrt tölt majd be a márka kínálatában.

Nincs nagy méretkülönbség a Kona EV-től, de a crossover annyira más jellegű autó, hogy a leendő Ioniq érkezésével sem tűnik el. Más kérdés, hogy árban a Kona EV annyira közel van a minden szempontból sokkal többet nyújtó Ioniq 5-höz, hogy elődjével szemben nem sok vizet zavar a magyar villanyautó-piacon.

2026 más szempontból is erős év lesz a Hyundainál. A Vezess információi szerint a hazánkban csak 2024 végén bevezetett Staria elektromos hajtással él majd tovább a következő évtől.

A gyakorta hosszú utakra használt kisbuszokkal a villamosítás az akkutechnika mai állása szerint igencsak problémás, de majd meglátjuk az akkumulátor paramétereit és az autó egyenáramú töltési sebességét, ami a használhatatlan és a kompromisszumokkal, de elfogadható kisbuszokat elválasztja. Jövő nyárra kiderül, mert az akkus villanyautóvá átlényegülő Staria bemutatója várhatóan 2026 májusában lesz.

Novemberben futhat be Magyarországra a megújuló Santa Fe. Mivel az autó még szinte új és igen modernnek hat, arra tippelünk, hogy a modellfrissítés inkább a hátulját érintheti.

Még épp beleférhet a jövő évbe a Bayon következő generációja, ha a Vezess értesülései helyesnek bizonyulnak. Várhatóan 2026 decemberében indul a vadonatúj generáció sorozatgyártása, amely 2027 első felében lesz elérhető itthon.

2027-re a Hyundai vállalása, hogy minden modelljéből lesz elektromos hajtású Európában, kitöltve az Inster és az Ioniq 9 között még le nem fedett szegmenseket. Mivel a dél-koreai cég hidrogénes elektromos autót is gyárt, a Mirai révén egyedül a Toyota kínál hasonlóan sokféle hajtásmódot. A két ázsiai autógyártónál van öntöltő teljes hibrid, konnektoról tölthető akkus full hibrid valamint akkumulátoros és tüzelőanyag-cellás hajtású elektromos autó is.