A Santa Fe belső tere szintén a tágasság és a praktikum szinonimája, aminek kétség kívül legnagyobb erőssége a csomagtér. Nemcsak hatalmas, és jól pakolható, de már gyárilag hasznos ötletekkel pakolták tele. Az elektromosan nyíló csomagtérajtó akkorára nyílik akár egy cet szája. Amikor a 1275 mm-es kategóriaelső csomagtérnyílást megnézzük, akkor érthető a baltával faragott forma, és a kissé bumfordi hátsó. A Santa Fe tényleg a kisbuszok kottájából játszik, a rakodóperem kényelmesen alacsony, és egy kirándulás során még piknikezésre is használható, hiszen a hatalmas ajtó remek esővédelmet biztosít.

Hétüléses konfigurációban a csomagtér természetesen kisebb, de a harmadik üléssor könnyedén eltüntethető a padlóban, így sík rakteret kapunk. A hatüléses kivitelen a második sorban különálló, motorosan dönthető, kartámaszos ülések találhatók, amelyeket egyszerűen és kényelmesen szabályozhatnak az utasok.

A konnektoros hibrid verzió 612 literes csomagtere bőven elegendő a mindennapi használatra, de ha igazán nagy dolgokat kell szállítani, a második és harmadik sor üléseinek lehajtásával akár 1942 literes tér áll rendelkezésünkre. A cethal hasonlat itt is él, egy kisebb lakás teljes berendezése elférne a Santa Fe gyomrában, lapra szerelt bútorok, háztartási gépek, mindent könnyedén elnyel a méretes gyomor.

A második sor is tágas és jól variálható. Az ülések sínen csúsztathatók, a háttámla dőlésszöge állítható, és a középső sor két szélső ülésén ISOFIX rögzítési pont is található, akárcsak a harmadik sorban. Összesen négy gyerekülés rögzíthető, ami valódi kincs lehet a nagycsaládosok számára. Az ülések mozgatása gombnyomásra történik, így a harmadik sorba való beszállás gyerekjáték, különösen a kisebbek számára.

A tologatható második sor miatt leghátul lehet játszani a lábtérrel, de mivel alacsonyan van az ülőlap (pedig emelték az elődhöz képest) így hosszú távon felhúzott térdekkel nem túl komfortos itt az utazás. Pedig kényelmi extra ide is jutott, állítható a légbefújás ereje, vannak pohártartók és két USB-C csatlakozó, valamint a csomagtartó 220 voltos kimenete is elérhető innen.

Tárolóhelyből előrébb sincs hiány: az első könyöklő alatti rekesz két oldalról is elérhető, míg az előtte lévő polcon két mobiltelefont tölthetünk vezeték nélkül. Pohártartóból összesen 17 darabot találhatunk, ami még az amerikai piac igényeit is kielégíti.

Az első sorban pedig a Hyundai megmutatja hogy gondolják az általuk megfogalmazott visszafogott, de vagány prémium hangulatot. A műszerfal kialakítása konzervatívabb, mint a külső, tiszta szögletes vonalai között rejtett légbeömlők húzódnak, de visszaköszön a lámpákban fellelhető H motívum is. A hangulatvilágítás már szinte kötelező ezen a szinten, a Santa Fe 64 árnyalatot tud, és köthető a vezetési üzemmódhoz is, vagyis a színek a beállítástól függően változhatnak.

Fedélzeti rendszere természetesen most a Hyundai kínálat csúcsa, a két 12,3 colos képernyőn a connected car Navigation Cockpit (ccNC) fut. Ezzel már állandóan a neten lóg a Santa Fe, hálózaton keresztül képes szoftverfrissítéseket fogadni, és a navigáció is élő közlekedési adatok alapján működik. Így a mobilos kapcsolat is kész 2024-re, Apple Carplay és Android Auto applikációk vezeték nélkül működnek, a digitális kulccsal pedig okostelefonon vagy Apple Watch okosórán keresztül is zárható, nyitható vagy indítható.

Magas szintű a digitalizáció, de a Hyundai hisz a klasszikus kezelőszervekben, a klíma, és a legtöbb funkció elérhető fizikai gombokon keresztül, a szellőzés és hőmérséklet finomhangolása konkrétan egy külön 6,6 colos felületen történik, amin érintésérzékeny, de állandó gombokat ugyanúgy találunk mint a régi tárcsás forgókapcsolókat.

Természetesen hátul is magas minőségű anyagokat találunk, de itt szembetűnő igazán, hogy a puha tapintású, finom kárpitok mennyire otthonossá teszik a teret. Bár elég sötét minden felület, mégsem rideg, és ez ennek a finom, puha borításnak köszönhető, ami változó mértékben, de a tetőkárpittól kezdve a padlószőnyegeken és az ülések háttámláján át az olyan felületeken is visszaköszön, mint a műszerfal, vagy az ajtópanelek.

Az ülések szélesek és kényelmesek, ritkaság, de motoros lábtámaszt is kérhetünk.