A 2025-ös modellév legkisebb meglepetése lesz a Volkswagennél, hogy a Tiguan fölé, a Touareg alá érkezik egy egységes arculatú dizájn alapján készült új kocsi a SUV-ok illetve crossoverek sorába. Amire nem számítottunk, az az új modell neve: a kifutó Tiguan AllSpace utódját már Tayronnak hívják. Az előszériás Tayronokat Németországban nézhettük, tapogathattuk, szagolhattuk meg – egyelőre sajnos csak álló helyzetben.

Az alap csak 12,9 collos Külső

Aki találkozott már az új Tiguannal, nem fog meglepődni a Tayron láttán: kicsit nyurgább, kicsit nagyobb a feneke, de lényegében ugyanaz. Aki viszont még nem látta élőben a kistesót, első pillantásra akár az elektromos ID-család tagjának is hihetné ezt a kocsit. Az optikai összhatás erősen emlékeztet az ID.4-re, ráadásul elöl a leengedett, lökhárítóba olvasztott hűtőráccsal, hátul a kipufogóvégek elrejtésével a VW még mintha rá is játszana a villanyautós megjelenésre. Pedig tisztán elektromos változat nem lesz a Tayronból.

Az autó 4,77 méter hosszú, 1,85 széles, 1,66 magas, a tengelytáv csupán 2791 mm: kisebb, pontosabban szűkebb, mint amekkorának látszik. Méretben a a kompakt crossoverek középtartományába, a Nissan X-Trail és a Kia Sorento közé esik (4680 illetve 4815 mm). A Volkswagen szépen beillesztette egy képen a kocsit a Tiguan és a Touareg közé a tornasorba, de a Tayron megjelenésében is, komolyságában is egyértelműen egy nyújtott Tiguan és nem egy zsugorított Touareg:

A lendületes, élőben a képeknél tetszetősebb forma nem rontja el a hatékonyságot, a Volkswagen Tayron alaktényezője 0,28. Látványosak a kocsi fényei; a lámpákat elöl is, hátul is világító csík kapcsolja össze az emblémával. Persze ezt láttuk már más VW-ken is, de nem mindegyiknek áll olyan jól, mint a Tayronnak.

A Németországban, Wolfsburg mellett rendezett bemutatón (egyébként itt, a Golf és a Tiguan mellett készülnek majd az európai piacra szánt autók) csúcskivitelű, Elegance és R-Line jelzésű, már a majdani sorozatgyártásnak megfelelő, de még prototípusként, egyedileg készített példányokat mutatott nekünk a gyártó. A 20-as felniken feszítő, mátrix LED-fényszórókat viselő kocsikat látva nehéz elképzelni, milyen lesz az alapmodell. Várhatóan kevésbé hangsúlyosak lesznek a fekete részek az első illetve a hátsó lökhárítókban.

Szabadidő-autósan magasan fut a kasztni, de az alapvető formába egy kis kombisságot is rejtettek. Inkább egy barátságos, mint terepjárósan maszkulin a megjelenése, olyan, ahogy magunktól is elképzelnénk egy Volkswagen modellt, jó ránézni, de nem szalad fel a pulzusunk. A legizgalmasabb új formai jegy talán a C oszlop kialakítása, ahol az oldalablak vonala felfelé fut, míg a felső részen egy díszcsík csapódik le. Ma már általános, hogy a hátsó szélvédő fölé-mellé méretes spoiler kerül, hogy javítsa a levegő leválását. A kiegészítő fekete sárvédőívek is jól állnak neki, de azok nélkül drágább modellnek látszik.

Belső

A hátsó ajtót kinyitva rögtön látszik: a Tayron nem teljesértékű hétüléses autó. Már a beszállásra szolgáló nyílás is nagyon szűk az előretolt középső ülések mögött, a két leghátsó szék pedig tényleg csak pótülés, minimális lábtérrel, ami gyerekeknek vagy nagyon kis termetű felnőtteknek lehet jó. Aki valóságos hétüléses Volkswagent akar, jobban teszi, ha elszakad a SUV-divattól és megnézi inkább a Multivant, a Tourant, a hosszú tengelytávú Caddy-t vagy akár az új Transportert – már amennyire az Volkswagen, ugye.

A szűk lábterű pótülések mögött viszont meglepően sok csomagtér marad: 7, pontosabban inkább 5+2 üléses felállásban 345 literes a rakodótér. Öt üléssel 705-885 literes a csomagtartó, két üléssel akár több mint két köbméteres, 2090 liternyi rakterű furgon válhat a Tayronból.

Az Elegance és R-Line csúcsmodellek utasterében egyszerű, tiszta felületek rejtenek érdekes, gondosan kimunkált részleteket. A kárpitanyagok szemnek-kéznek kellemesek, az átmenetek első pillantásra szépen kimunkáltnak, igényesnek tűntek és megvan az a tömörség, robusztusság is a kocsiban, amit nagyon lehet szeretni a német autóknál, de nem mindig jellemzi még a nagyobb Volkswageneket sem.

Örömmel láttuk a műszerfalon és a kormányon, hogy a VW végre elindult kifelé abból a zsákutcából, amibe a túlegyszerűsítéssel és az érintésérzékeny felületek túlzásba vitelével gurult be az első ID-modellekkel és a 8-as Golffal. A kormányon valódi gombok vannak, a hangerő nagy tekerentyűvel szabályozható, és ha nem is kaptuk vissza a teljes, fizikai klímakonzolt, legalább végre meg van világítva a hőmérséklet-szabályzó sáv az érintőképernyő alatt. A kormány mellé helyezett irányváltó kapcsoló is jó ötletnek tűnik. A Tayron alapfelszereltsége a háromzónás klíma, felárért kérhető bele fűtött-szellőztetett ülés előre, illetve gombnyomásra elektrokromatikusan elsötétíthető, nyitható tetőablak.

Látványos a csúcskivitel 15,3 collos képernyője, szépen szól a 700 wattos Harman-Kardon csúcshifi – azt pedig majd meglátjuk, milyen lesz az alapkivitel a maga 12,9 hüvelykes kijelzőjével és szerényebb audiorendszerével.

Technika

Tisztán elektromos változat nem készül majd a Volkswagen Tayronból, de gyártanak majd benzinest, dízelt és plug-in modellt is. A benzines alapmotor 48 voltos elektromos mild-hibrid rásegítéssel felszerelt 1,5 literes TSI, 150 lóerővel. A villanymotor 14 kW teljesítményű és 56 Nm-t szolgáltat: ez már érzékelhető segítség elindulásnál, erőteljes gyorsításnál. Az alapmotorhoz is jár a hétfokozatú duplakuplungos automata váltó (DSG) -kézi váltó nem kerül a Tayronba-, amely az első kerekekre juttatja a nyomatékot. A kétliteres TDI alapértelmezésben szintén 150 lóerős és az első kerekeket hajtja, de ez a blokk 193 lóerős változatban is bekerülhet a Tayronba, ha a nagyobb nyomatékigényű összkerékhajtást is kéri mellé a vevő. A váltó mindkét esetben 7 fokozatú DSG.

A kocsi kétliteres turbós benzinmotorral is készül majd, 204 vagy 265 lóerős teljesítménnyel, mindenképpen automata váltóval és Haldex-rendszerű összkerékhajtással. A motor érdekessége a hengerlekapcsolás képessége: tartós kis terhelésnél csak két henger dolgozik a négyből.

A városi használatban legtakarékosabb változat pedig az eHybrid néven futó konnektorról is tölthető hibrid lesz, két változatban: 204 vagy 272 lóerővel, hatfokozatú DSG-vel, de csak fronthajtással. A konnektoros hibrid Tayronokban 19,7 kWh kapacitású akkumulátor biztosít majd elvben akár 100 kilométert meghaladó hatótávot. Az elektromos motor 115 lóerős, ami még egy Tayron-méretű autóban is elég kell, hogy legyen a normál forgalom tempójának tartására. Az akku nem csak 11 kW-os AC-töltés felvételére képes, hanem CCS-csatlakozós oszlopokon maximálisan 50 kW teljesítménnyel egyenárammal is tölthető, vagyis 20-30 perc alatt szívhat majd magába újabb 100 kilométerre elegendő emissziómentes energiát.

Lószállító, lakókocsi, hajószállító nagy méretben is jöhet: a legnagyobb terhelhetőségű Tayron után 2,5 tonnás vontatmány köthető. Újdonság a vontatást automatikusan felismerő vezetésiprogram-választó, amely terhelt vonóhorog esetén felajánlja a vezető keze alá dolgozó Towing üzemmódot és egyebek mellett önállóan intézi az egyenes vonalú tolatás sok autós képességeit meghaladó feladatát is. Feláras tétel a kocsihoz a DCC Pro nevű, kétszelepes, be- és kirugózásnál is változtatható karakterisztikájú csillapítású futómű.

A vezetéstámogatás papíron hozza a kötelező és elvárható képességeket – persze hogy mindez mennyire használható valójában, majd kiderül az éles teszteken. Amire leginkább kíváncsiak vagyunk, az a Park Assist Pro és Plus. A VW az automatikus parkolási képességeket kiterjesztette a mobilalkalmazásból való távirányításra illetve a kormány mellett a gázt, féket is kezelő önbeállásra, valamint az utolsó 50 méter „visszajátszásának” képességére is, amivel az elfoglalt parkolóhelyről a beállási nyomvonalon emberi beavatkozás nélkül tud kiállni a kocsi.

Költségek

Sűrű még a homály a Volkswagen Tayron árazása körül. Egyelőre csak annyit tudunk, hogy az induló árat Európában általánosságban 45 ezer euróra, tehát 18 millió forint körüli összegre kívánja belőni a Volkswagen. Ezzel a kocsi pozíciója az lesz a piacon, amire számítani is lehetett; nem indul árverseny az alacsony árral hódító márkák (Nissan, Renault) hasonló méretű modelljeivel. A felszereltségi és motorizációs különbségek figyelembe vételével az árazás nagyjából kiegyenlítettnek mondható mondjuk a Kia Sorentóval, aki pedig a Tayron áránál jóval többet szeretne költeni hétüléses SUV-ra, ezt könnyen megteheti a Volvo XC-90-nel és a prémiummárkák hasonló méretű autóival. A kb. 16 milliós nyitó árú SkodaKodiaq-nál drágább lesz a Tayron

A Volkswagen Tayron és méretben társítható vetélytársai – Listaár, forint Nissan X-Trail 1,5 VC-T Mild-Hybrid 2WD (163 LE) 13 900 000 Honda CR-V e:HEV Elegance (184 LE) 19 620 000 Skoda Kodiaq 1.5 mHd DSG Selection (150 LE) 16 152 000 Mazda CX-60 3.3L e-SKYACTIV D 200 (200 LE) 16 349 900 Volkswagen Tayron kb 18 000 000 tól



Értékelés

A Tayron a Volkswagen jelenlegi modellstratégiájába jól illeszkedő, kívül-belül simulékony, semleges formavilágú, élhető belterű nagy crossover, de nem teljesértékű hétüléses autó. Oly sok nehézkesen kezelhető újhullámos Volkswagen után örvendetes látni az utastérben a jobb ergonómiát célzó változásokat. Kíváncsian várjuk a lehetőséget, hogy mozgásban is láthassuk, érezhessük, milyen a kocsi – addig csak azt a véleményt tudjuk megfogalmazni a Tayronnal kapcsolatban, hogy nem hozott meglepetéseket, se jó, se rossz értelemben ahhoz képest, amire számítottunk a modellel kapcsolatos korábbi hírek alapján.

A Volkswagen Tayron jövő márciusban érkezik meg a magyarországi VW-márkakereskedésekbe.