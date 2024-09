Röviden – Volkswagen Transporter 2025

Mi ez? Új generáció a Volkswagen kishaszonjárművéből, furgon, platós és személyszállító változatban, most először tisztán elektromos hajtással is Mit tud? Valamivel nagyobb, tágasabb elődjénél, viszont nem önálló VW, hanem Forddal közös fejlesztés, Mikor jön? 2025 tavaszára várható az értékesítés elindulása Magyarországon Mennyibe kerül majd? Semmilyen információ nincs még az árazással kapcsolatban, a Multivanhoz és az ID Buzz-hoz képest sem lehet még tudni, mennyibe kerülhet majd

Videón a 2025-ös Volkswagen Transporter világpremierje:

Mielőtt bármi rosszallót mondanék a Volkswagen elgondolásáról azzal kapcsolatban, hogy szabad-e egy legendás modellcsalád új tagját átemblémázással elintézni, szeretném elismerni, amit Carsten Intra, Volkswagen Haszonjárművek ügyvezető-igazgatójától hallottunk a sajtóbemutatón. Eszerint sosem volt még ilyen széles a Transporter-választék, sosem volt még ilyen sok lehetősége a vásárlóknak arra, hogy olyan Transporterük, de legalábbis VW-kisteherautójuk vagy kisbuszuk lehessen, mint most. És ha ezt úgy sikerült elérni, hogy a legújabb VW Transporter voltaképpen egy Forddal közösen született modell – hát legyen. A vevő valószínűleg semmi lényegeset nem veszít ezzel a modellpolitikai lépéssel, az érzelmek még akkor is csak ritkán merülnek fel a döntési folyamatban, amikor haszonjármű-vásárlásra kerül a sor, ha történetesen pont az egyik legerősebb német autóipari ikonról van szó.

Beültünk az új Fordswagen Transporterbe 1 /44 A VW Transporter-méretű kishaszon-családja immár háromtagú: Multivan, ID Buzz és T7-es Transporter A VW Transporter-méretű kishaszon-családja immár háromtagú: Multivan, ID Buzz és T7-es Transporter Fotó megosztása: 2 /44 Ha némelyik modell genetikailag Ford is, vevőcsalogatóan széles a VW kishaszon-választéka Ha némelyik modell genetikailag Ford is, vevőcsalogatóan széles a VW kishaszon-választéka Fotó megosztása: 3 /44 Német humor a marketingben: az új Transporter arca egy régi Transporter, Jason Statham, az egykori Szállító Német humor a marketingben: az új Transporter arca egy régi Transporter, Jason Statham, az egykori Szállító Fotó megosztása: 5 /44 VW Transporter T7: Caravelle-változat, egyszerű belterű kilencsszemélyes busz VW Transporter T7: Caravelle-változat, egyszerű belterű kilencsszemélyes busz Fotó megosztása: 6 /44 Egy gyönyörű duplakabinos platós melósverzió Egy gyönyörű duplakabinos platós melósverzió Fotó megosztása: 7 /44 A félplatós Transporter a legkevésbé Ford optikailag A félplatós Transporter a legkevésbé Ford optikailag Fotó megosztása: 9 /44 A lámpák immár csak LED-esek lehetnek A lámpák immár csak LED-esek lehetnek Fotó megosztása: 10 /44 A Transporter feneke semlegesen kellemes látványt nyújt A Transporter feneke semlegesen kellemes látványt nyújt Fotó megosztása: 11 /44 A Panamericana a legrobusztusabb változat, masszív oldalvédő csíkokkal, A Panamericana a legrobusztusabb változat, masszív oldalvédő csíkokkal, Fotó megosztása: 13 /44 Gyönyörű, őszinte melóstransporter, vasfelnikkel, fekete lökhárítókkal Gyönyörű, őszinte melóstransporter, vasfelnikkel, fekete lökhárítókkal Fotó megosztása: 14 /44 Hosszú üldözésre nem alkalmas, de látványos az ID Buzz GTX-alapú rendőrautó Hosszú üldözésre nem alkalmas, de látványos az ID Buzz GTX-alapú rendőrautó Fotó megosztása: 15 /44 Egyszerűségében szép, klasszikus VW-dísztárcsa egy Transporteren Egyszerűségében szép, klasszikus VW-dísztárcsa egy Transporteren Fotó megosztása: 17 /44 Az első VW Transporter, amiből lesz tisztán elektromos változat is, 350 km-es elméleti hatótávval Az első VW Transporter, amiből lesz tisztán elektromos változat is, 350 km-es elméleti hatótávval Fotó megosztása: 19 /44 Az üléshelyzet maradt jellegzetesen transporteres: magasan ülünk, magasra helyezett műszerek mögött Az üléshelyzet maradt jellegzetesen transporteres: magasan ülünk, magasra helyezett műszerek mögött Fotó megosztása: 21 /44 Az első ajtó ugyanolyan szűken nyílik, mint a Custom - ez hiba Az első ajtó ugyanolyan szűken nyílik, mint a Custom - ez hiba Fotó megosztása: 22 /44 A hatalmas tetőablak alatt hangulatos az utazás a Caravelle-ben A hatalmas tetőablak alatt hangulatos az utazás a Caravelle-ben Fotó megosztása: 23 /44 A PanAmericana hímzett üléskárpitot kap A PanAmericana hímzett üléskárpitot kap Fotó megosztása: 25 /44 Ez a kéttónusú, bőrszerű üléskárpit nagyon ismerős a Tourneoból Ez a kéttónusú, bőrszerű üléskárpit nagyon ismerős a Tourneoból Fotó megosztása: 27 /44 Sok a fizikai gomb, érintésérzékeny kapcsolót keveset találunk: a VW látványosan tolat kifelé az ergonómiai zsákutcából Sok a fizikai gomb, érintésérzékeny kapcsolót keveset találunk: a VW látványosan tolat kifelé az ergonómiai zsákutcából Fotó megosztása: 29 /44 5,8 köbmétertől akár 9 köbméterig terjed a furgon rakterének mérete, tengelytávtól, magasságtól függően 5,8 köbmétertől akár 9 köbméterig terjed a furgon rakterének mérete, tengelytávtól, magasságtól függően Fotó megosztása: 30 /44 Fotó megosztása: 31 /44 A digitális műszeregység informatív, áttekinthető. A klíma vezérléséhez az érintőképernyőt kell használni a gazdag felszereltségű modellekben A digitális műszeregység informatív, áttekinthető. A klíma vezérléséhez az érintőképernyőt kell használni a gazdag felszereltségű modellekben Fotó megosztása: 33 /44 110, 150 vagy 170 lóerős lehet a dízel Transporter, 232 a plug-in hibrid, 110, 150 vagy 170 lóerős lehet a dízel Transporter, 232 a plug-in hibrid, Fotó megosztása: 34 /44 Az elektromos Transporter hátsókerék-hajtású, teljesítménye 136, 218 vagy 286 lóerő lehet Az elektromos Transporter hátsókerék-hajtású, teljesítménye 136, 218 vagy 286 lóerő lehet Fotó megosztása: 35 /44 Kényelmes újítás a két húzásra a biztonsági reteszt is oldó motortérnyitó Kényelmes újítás a két húzásra a biztonsági reteszt is oldó motortérnyitó Fotó megosztása: 37 /44 FORD-logó a motortérben FORD-logó a motortérben Fotó megosztása: 38 /44 Az elektromos Transporter irányváltó karja Az elektromos Transporter irányváltó karja Fotó megosztása: 39 /44 A hangerőszabályzás klasszikus gombbal is megoldható A hangerőszabályzás klasszikus gombbal is megoldható Fotó megosztása: 41 /44 Az utcán szemből nem lehet majd összetéveszteni a Fordot és a Volkswagent Az utcán szemből nem lehet majd összetéveszteni a Fordot és a Volkswagent Fotó megosztása: 42 /44 Az érdeklődés hatalmas - kíváncsian várjuk az árakat! Az érdeklődés hatalmas - kíváncsian várjuk az árakat! Fotó megosztása: 43 /44 A kempingbusz-változat továbbra is T6.1 alapokra épül A kempingbusz-változat továbbra is T6.1 alapokra épül Fotó megosztása: Fotó megosztása:

Akárhogy is, mindenképp érdekes identitásválságba került a Volkswagen ikonikus kishaszonjármű-családja a legújabb Transporter bemutatásával. Már eleve azt sem egyszerű megállapítani, hányadik generációról van, hiszen a 6.1-nek nevezett erős 6-os facelift után jött most az új modell, de a Multivan és az ID Buzz mellé, amelyek közül különösen az utóbbi szintén a Transporter-család leszármazottja – ami még volkswagenebb is, mint a Transporter. Na mindegy: nevezzük Transporter 7-nek. És most nézzük, mi derült ki róla, miután Hannoverben begurult a színpadra és rávethettük magunkat.

Külső

A frontja tökéletesre sikerült, az új modell szemből azonnal felismerhetően Volkswagen és azonnal felismerhetően Transporter. Az új menetjelző fény, az új hűtőmaszk semmi radikális újítást nem hoz, a T7-es 6.1-es Transporter finom továbbfejlesztése, a Multivan könnyen azonosítható testvére. Oldalnézetből már kínosabb a helyzet. Az új Transit Custom erősen felsliccelt oldalvonalú profilja nagyon hasonló az elődéhez, és mivel már 12 éve látjuk az utakon ugyanezt a formát, az új Transportert oldalról könnyen Fordnak azonosítja autóbuzi szemünk.

Hátulról megint minden rendben van. Az egyszerű forma a szép lámpákkal nem tartalmaz történelmi VW-utalásokat, de nem is olyan, mint a Custom kettős fémnycsíkos hátsó lámpás fara. Szóval mostantól ilyen az új Transporter-fenék:

Belső tér

Ford-ülések, Ford és VW-kezelőelemek egyáltalán nem kellemetlen egyvelegét találjuk a legzavaróbb fordos örökség, a kényelmetlenül szűkre nyíló első ajtók mögött. Ha már bejutottunk, nincs semmi gond: a T7-es Transporter kormánya mögött jó ülni; a szögletes testet remekül át lehet látni, az ergonómia elsőre átgondoltnak tűnik.

A kapcsolók, gombok között megnyugtatóan sok a klasszikus fizikai kezelőelem, a kormányon lévő gombok sem érintésérzékenyek. A 12 collos érintőképernyős verziók klímavezérlése teljes egészében a menüben található, ami nem szerencsés megoldás ; a hátsó traktus szellőztetése (a buszban) viszont nem itt van, hanem a tető alatt, a vezető feje felett. Örömmel üdvözöltük ismét a középkonzolon a tekerős hangerőszabályzó gombot!

Az elődnél 15 centivel hosszabb, 10 centivel nagyobb tengelytávú alapméretes karosszériában sok a hely. Miután reggel egy kifutó Transporter kisbusszal érkeztünk a hannoveri vásárközpontba, könnyen beláthattuk, hogy az új Caravelle utastere tágasabb, levegősebb. Az alapméretes furgon raktere több mint 10 százalékkal nőtt: 5,8 köbméter. A leghosszabb, legmagasabb Transporter 9 köbméternyi rakodóteret kínál. A terhelhetőség is tíz százalékkal nagyobb: 1,33 tonna, és a vontatóképesség is nőtt háromszáz kilóval: immár 2,8 tonna, fékezett vontatmány esetén.

Néhány elkötelezett Transporter-vásárlónak viszont gondot okozhat majd, hogy a T7 átlépte a Rubikont: az új modell legkisebbike sem fér bele az 5x2x2 méteres klasszikus keretekbe és így néhány ötméteres garázsba sem. 5,05 méter a legrövidebb új Transporter hossza is.

Technika

Az új Volkswagen Transporter nem hódol be a Zeitgeistnak, egyelőre nem szakad el a dízelmotortól. 110, 150 vagy 170 lóerős lehet a dízelmotor a T7-ben; a két erősebb motorhoz 4×4 hajtás is elérhető. A kézi váltó opciója a gyengébb változatokban megmarad, a legerősebb dízel csak nyolcfokozatú automatával társítható. Némileg csüggesztő, hogy a motortérben már nem büszke TDI, hanem Ford feliratokat találtunk itt-ott.

Az autó konnektoros hibrid hajtással is elérhető lesz, 232 lóerős összteljesítménnyel. A nagy újdonságot a tisztán elektromos Transporterek, Caravelle-ek jelentik. A vezetési élménynek biztosan jót tesz, hogy a hajtás ebben az elektromos VW-ben is a hátsó tengelyre került! Elektromos T7-est 136, 218 vagy 286 lóerős változatban lehet majd választani. Akkumulátorból egyelőre egy méret van, 64 kWh kapacitással.

Helye a piacon

A VW saját kínálatában az új Transporter és Caravelle a hétköznapi munkagép szerepét kapja a családi autónak tervezett Multivan és a felbecsülhetetlen cukiságindexű, reklámszerepeket betölteni is képes, de csak korlátozottan használható elektromos hajtással gyártott ID Buzz mellett. Hogy a konkurensekhez, a kézenfekvő Ford-tesó mellett az idén megújult Stellantis-furgonokhoz illetve a Toyota ProAce-hez, a Mercedes furgonokhoz, kisbuszok képest hogyan teljesít majd a piacon, azt nyilván nagyban az ár határozza majd meg, de erről egyelőre semmit sem tudunk. Az új Transporter és Caravelle értékesítése várhatóan jövő tavasszal indul a magyar piacon.