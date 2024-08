Átrendezték a Sorento utasterét is, de nem kell drámai változásokra készülni. Leginkább a műszerfal és környékének újratervezése feltűnő, itt két darab, egyenként 12,3 colos képernyő uralja a teret, amelyek egy közös felület mögött kaptak helyet, így egynek látszanak. Átalakultak a szellőzőnyílások is, és a Sorento megkapta a változtatható funkciójú kezelőpanelt, amin vannak fizikai gombok is. Ha nem is túl sok.

Ülései kényelmesek, bár a vezetőülésnek annyiféle beállítása van, hogy el lehet vele bíbelődni egy ideig, mire meglesz az igazi. Nekem nehezen jött össze, mert olyan irányokban is mozog az ülés, amerre nem igazán szokott, ezzel ellentétben a kormány viszont csak szűk keretek között mozgatható.

A berendezés minőségi, jó tapintású, és ahol szükséges, ott puha anyagból készült, és emellett az ergonómia is jó. Minden egyértelmű és a kezeléstől sem bolondulsz meg, pedig van mit nyomkodni, beállítani. Jól sikerültek a kormány gombjai is, vakon lehet őket használni, nem kell rájuk nézni vezetés közben.

A Sorento nemcsak kívülről nagy, hanem belül is. Az első üléssor mellett még a második is igen tágas, térdben rengeteg, fejnél pedig épp egy kevés hely marad a 190 centis utas és az üvegtető miatt szerényebb belmagasságú autó teteje között. Második sorában az ülések előre-hátra tologathatók, billenthető a háttámla is, és az ajtó is nagyra nyílik. Ez szükséges is, mert leghátul még egy üléssor is található, ahová a lehetőségekhez képest egész könnyű bemászni.

Átlagos mérettel a harmadik üléssor is teljesen élhető méretű marad, akár felnőtteknek is. Pláne, hogy a leghátsó üléssorba kerülőknek is jutott 12 voltos töltő, szellőző – saját fokozatállítóval – és USB-C aljzat is. A harmadik üléssort a csomagtartó felől, a rajtuk lévő hevederek meghúzásával lehet a padlóba rejteni, míg a kartávolságon bőven túl lévő második sor gombnyomással fektethető el.

Csomagtartó

Csomagtartója hétszemélyes üzemmódban 179 literes, ötszemélyes felállásban 608–813 literes lehet, míg az összes háttámlát lehajtva, óriási sík felületre rámolva 1996 liternyi helyet lehet telerámolni. Az alapból ötüléses Sorento hasonló adatai, ahol nem vesz el helyet a padlóba hajtogatott harmadik üléssor: 697–902 és 2085 liter.

Praktikus, átgondolt kialakítású a csomagtartó is, ahol a padló alatt elfér a kiszerelt kalaptartó és az emelő. A pótkerék már kikerült az utastérből, az az autó alján várja a bevetést.

Fedélzeti rendszere vezeték nélkül telefontükrözésre is képes – mindkét operációs rendszerrel kompatibilis – gyors, problémamentes működésű. A saját menü dizájnja elég lehangoló, de a menük, almenük, funkciók elérése, beállítása teljesen érthető, logikus módon történik. Sajnos a szokásos, menet közben a sofőr életét pokollá tevő biztonsági nyafogórendszerek hatástalanítása itt egész sok lépéssel oldható csak meg. De megoldható.

Az ütközést elkerülő asszisztens segít észlelni a gyalogosokat, a jármű előtt haladó kerékpárosokat és a szembejövő járműveket a kereszteződésben balra kanyarodva, és bizonyos körülmények között segíthet megelőzni az ütközést is. Emellett van benne sávtartóasszisztens is, az adaptív tempomat, ami képes a vezető stílusához igazítani a gyorsításokat, fékezéseket, és autópályán a sávváltásba is besegít.

Jópofa, hogy a holttérfigyelő nem csak egy apró sárga pötty a külső visszapillantóban, hanem irányjelző használatakor a műszerfal egy része a jármű adott oldalán történteket mutatja meg a képernyőn, és a head-up display is jelzi, ha valami van a holttérben. Parkoláskor pedig 360 fokos képet adó kamerarendszer segít a manőverezésben.