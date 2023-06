A Kia megcsinálta, amit más nem nagyon mer

Bő egy évvel ezelőtt láthattuk először a Kia irdatlan méretű, három üléssoros, teljesen elektromos SUV-jának, az EV9-nek a tanulmányváltozatát. Akkor egy hatalmas, mókás ötletekkel rogyásig pakolt autót nyálazhattunk össze a frankfurti központ legfelső szintjén felépített rögtönzött stúdióban. Mostanra viszont elkészült belőle a szériaérett, hamarosan közúton is kipróbálható, megvásárolható kivitel is. Európában valamikor ősszel fogjuk vezetni, de a koreai piacon már 2023 második negyedévétől előrendelhető az EV9, forgalmazása pedig az év második felében indulhat a szerencsésebb piacokon. Kíváncsian vártuk, mi maradt a tanulmányautóból a racionalizálás után.

Ez az alapváltozat, hagyományos tükrökkel, kevésbé tudományos lámpatesttel
Az EV9 a Kia első, háromüléssoros elektromos SUV-ja
hagyományos hűtőrácsra nincs szükség az elektromos autóknál
Jól látszik, hogy nem látszik a hátsó ablaktörlő
Villanymotor csukja be a töltőnyílás fedelét
Csillagképnek kellene beugrania a nappalifény mintájának látványától
A kamerás külső tükör feláras móka
Használaton kívül az ajtó síkjába lapul a kilincs
21 colos, kis légellenállású felni
Irányjelzőként is működik a nappali menetfény led-csíkja
Aprócska első csomagtartó, a menekülést jelentő pánikgombbal
Modern, mégis használható beltér
Ez egy komorabb színösszeállítású belső
Ez pedig egy világosabb kárpitozású
Rengeteg gomb a kormányon
Kényelmesnek tűnnek az ülések
A külső tükör monitora az A-oszlop tövébe került
Van hova pakolni a könyöklő környékén is
És igen, van valódi klímavezérlő gombsor is az Ev9-ben
A szellős fejtámla megmenekült, ezt megkapta a szériaváltozat is
Hasznos gombok a könyöklő környékén
A csomagtartóba is kellett egy menekülőgomb
Nem csak befelé, kifelé is jöhet az energia
A második sorból is állítható a jobb első ülés
Szellős fejtámla
Sínen tologatható, de akár meg is fordítható a második sor ülése
Menet közben ezt nem lehet megcsinálni
Kihúzható rekesz és tálca
A harmadik üléssor is túlélhetőnek tűnik
Varálható a csomagtartó is
A padlóban elfér, amire épp nincs szükség
A lapos has autónál is jól jön
Akksik az autó hasa alatt

A legtöbb koncepcióautó szép csendben unalmassá olvad, mire valódi, utcai autó lesz belőle. Leginkább a gyalogosokra veszélyes élek szoktak eltűnni, mert 2023-ban egy márka már nem engedheti meg magának, hogy ne öt csillag legyen a töréstesztje végeredményén, és egy gyalogosgyilkos autó nem számíthat ilyenre. Aztán a jellemzően a lehetetlenül nagy felnik mennek a kukába, és az izgalmasabb, költségesen préselhető éleket, töréseket is leradírozzák a tanulmányautóról. Szerencsére a Kia nem bánt el ennyire a tavaly áprilisban bemutatott koncepcióautójával, a végeredmény egész sokat megtartott a látványos formából, megoldásokból. Profilból most összehasonlíthatod a két autót, csak a kép közepén lévő csíkot kell megragadni és jobbra balra húzogatni:

Szerintem egész ütős maradt így is, megmaradtak a lemezeken a domborulatok, a szögletes sárvédőbetétek és a vékony, a dizájner szerint csillagképet idéző LED-es lámpatestek, és a kameraalapú külső visszapillantó tükör is. Lehúzták a to do listáról a kilincs nélküli ajtókat – igaz, kompromisszumos megoldásként szintén elegáns, az ajtó síkjába lapuló masszív fogantyút kapott az autó – és a világító pixelekkel áttört orr-rész is odaveszett valami rugalmatlan szabály miatt. Persze lesz olyan piac, ahol ezzel árulják majd az autót. Alul kapott még az orra egy fekete zongoralakk betétet – nem akarom tudni, hogy fog kinézni a tizedik gépi mosó után -, amibe ügyesen elrejtették a lidarokat.

Elölről ekkora a változás:

A dizájn mellett egy elektromos autónál fontos a jó légellenállás is, amit háromdimenziós padlóburkolattal, rafinált áramlástani megoldásokkal értek el – ilyen az áramvonalas felni és a lökhárító légterelője is -, az EV9 légellenállási együtthatója 0,28, ami egész jónak számít ebben a méretkategóriában. Ami számokban 5010 milliméteres hosszúságot, 1980 mm-es szélességet, 1755 mm-es magasságot jelent, tengelytávban pedig 3100 millimétert. Felniből 19, 20 és 21 colos rendelhető majd az autó alá.

Elegáns megoldás, hogy a hátsó ablaktörlő lapátot teljesen elrejtették, ha szükség van rá, akkor a tetőlégterelő környékéről ereszkedik alá. Szintén fontos formai elem a két, behajtható, kamerás külső tükör is. Ennek használhatóságáról lehet vitatkozni, eddig a Honda e-ben volt a legéletszerűbb, és az Audi Q8 e-tronban a legrémesebb. Az EV9-é valahol a kettő között lehet, a kamerához tartozó monitor helyzete alapján tippelve, de majd meglátjuk élőben. Simán lehet, hogy ebben is használható lesz. Akik idegenkednek ettől a fajta elektronikus visszapillantótól, azok választhatnak hagyományos tükröt is.

Bár az első csomagtartó – frunk – jelentőségét általában alábecsülik, pedig hasznos kis üreg lehet, ahová az utálatos töltőkábeleket lehet(ne) elrejteni. Persze ezt is lehet jól és rosszul is csinálni. A rossz, amikor a hagyományos módon, a lábtérben lévő kar cibálásával, majd a motorháztető alá nyúlva, a retesszel bíbelődés után nyitható csak az autó eleje. Ezt lehet még tetézni azzal, hogy a felnyitott fedél alatt egy újabb fedelet kelljen kinyitni. A Kia szerencsére a jó utat választotta, ráéreztek, hogy az így nyitható frunkot az öreg ördög sem fogja használni semmire, így megcsinálták úgy, ahogy kell.

Kulcsról, gombot nyomva is nyitható, minden további vacakolás nélkül. Igaz, nem túl nagy tér van a fedél alatt – a hátsókerekes változatban valamivel több hely van -, de a töltőkábelnek valószínűleg untig elég. Van még egy mókás dolog is a rekeszben: a vésznyitó. Sötétben fluoreszkál, és a gombot megnyomva kiszabadulhat az a kis termetű hobbit, akit ide egyáltalán be lehet zárni. De safety first, ahogy a tanult albán mondaná.

Utasterét már alaposabban kilúgozták a tanulmányautóban megismert formáknak, a funkcióknak a nagy része odalett. Valahol ez azért érthető, a lehetetlen formájú kormány, vagy a szerény oldaltartású dizájnfotelek baromi jól néznek ki, de igazi autóban, közlekedésre nem igazán alkalmasak. Kár a mágneses kiegészítőkért is, de ha alaposabban körülnézünk, van pár dolog, ami ismerős lehet. Ilyen a szellős, hálós fejtámla, az óriási, véget nem érő monitorsáv, vagy a széles könyöklő, amiben a fél világ elrejthető.

Rengeteg újrahasznosított anyag található az utastérben, többek között PET-palack és elvásott halászháló, és bármennyire modern is az EV9, vannak gombjai. A kormányon, középkonzolon, mindenhol. Műszerfala két darab 12,3 colos kijelzőből áll, és egy bő 5 colos is van a kettő között, amin a klíma beállításait lehet szemmel tartani. Isten áldja a Kia utastérrészlegének tervezőit, akik nem kapituláltak az elátkozott érintőképernyő előtt, és a klímavezérlés, valamint a hangerőszabályzónak is hagytak igazi, tisztességes gombot. Amit vakon, vezetés közben is biztonsággal lehet kezelni. Hogy azoknak is dobjanak valami koncot, akik a modern mágiára indulnak be, egy emelettel feljebb láthatatlan, dekorfelület mögül világító feliratú gombokat is szereltek az autóba, amik még zizegni is tudnak, ha valaki megérinti őket.

Belseje igény szerint hat- vagy hétüléses kivitelű is lehet, amiben a különbség a második üléssorban van, ami lehet egyszerű, pad kialakítású is, míg a komfortosabb változatban két különálló, szükség esetén 180 fokkal elfordítható – menetiránnyal háttal – fotellel. Sőt, ezeket nemcsak teljesen elforgatni lehet, hanem a gyerekülés vagy nehezen mozgó utas beszállásához a hátsó ajtóra merőlegesre is be lehet állítani. Menetiránnyal háttal fordítva nem érdemes vele közlekedni, mert ilyenkor a biztonsági berendezések – légzsákok – nem működnek.

Az EV9 alapját a márka globális elektromos padlólemeze, az E-GMP adja, amiben a Kia negyedik generációs akkumulátortechnológiája található, ami nagyobb kapacitású és nagyobb energiasűrűségű, mint elődje volt. Az alap hátsókerék-hajtású kivitelben 76,1 kWh kapacitású akku található, a 99,8 kWh-s akksicsomag pedig a hosszabb hatótávú hátsókerék-hajtású és az összkerékhajtású kivitelekhez rendelhető.

A hosszú hatótávú, tisztán hátsókerék-hajtású változatban a villanymotor 150 kW-os, maximális forgatónyomatéka 350 Nm, ami 9,4 másodperces gyorsuláshoz elég. Választható erősebb, 160 kW teljesítményű és 350 Nm nyomatékú motor is a hátsókerék-hajtású változathoz, ezzel valamivel jobb, 8,2 másodperces gyorsulás érhető el. A harmadik változat az összkerékhajtású EV9, amiben elöl és hátul is dolgozik egy-egy villanymotor, a rendszer összteljesítménye pedig 283 kW, a csúcsnyomaték 600 Nm. Ezzel már izgalmas, 6 másodperces gyorsulás érhető el.

Ha ez még mindig kevés, a Kia Connect Store-ban megrendelhető hozzá a Boost funkció, amivel varázsütésre 700 Nm-re nő az elérhető nyomatékcsúcs, a gyorsulás pedig 5,3 másodpercre rövidül. Hatótávban a RWD Long Range változat a legjobb, a WLTP-szabvány szerint akár 541 kilométert is meg lehet tenni egy feltöltéssel. Töltőn sem kell sokat lógni az autónak, a 800 voltos ultragyors töltéssel negyedóra alatt 239 kilométernyi hatótávot lehet belegyömöszölni az EV9-be.

De nemcsak tölteni lehet az akkumulátorokat, hanem külső elektromos hálózat felé is áramolhat az autóból energia, legfeljebb 3,68 kW teljesítménnyel. A hálózat felé irányított energiával pedig akár pénzt is lehet keresni, csak jókor – praktikusan csúcsidőn kívül, kedvezőbb tarifájú időszakban – kell tölteni, amit csúcsidőben vissza lehet táplálni a hálózatba, természetesen jó pénzért.

Hogy a tiszta, emissziómentes, fenntartható közlekedéshez mennyire passzol egy többtonnás, bő ötméteres, guruló családiház, azt nem igazán értem – illetve dehogynem, mindenki a nagy, drága, extrával rendesen kitömött modelleken tud pénzt keresni -, de nyugtassuk magunkat azzal, hogy a Kia sok más gyártóval ellentétben nem engedte el végleg az olyan, hagyományos hajtású, észszerű áron kapható városi kisautók kezét sem, mint amilyen a Kia Picanto. Az EV9 mellett a legújabb Picantót is megnéztük, de július elejéig magunkban kell tartanunk mindent, amit megtudtunk róla. De hamarosan érkezünk azzal a bemutatóval, a legnagyobb után jön majd egy egészen pici Kia is.