Az új Audi Q7 határozott megjelenése a mára már megszokott, új márkaarculati elemekből építkezik, így ez a modell legkevésbé érdekfeszítő jellemzője – kivéve a világítást, amiről alább részletesen olvashatsz. Az autó már rendelhető Németországban, az első példányok szeptemberben érkeznek meg a vevőkhöz.

Hajtáslánc

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Nem hogy a tisztán elektromos, de még a plug-in hibrid hajtástechnológiát is félredobta az Audi Q7: helyette visszatér a műfajban pár éve még egyeduralkodó dízelmotorhoz. A 3,0 literes V6-os turbómotort 48V-os mild hibrid villanymotor és elektromos kompresszor segíti a jó hatásfokú, robbanékony közlekedésben, a csúcsteljesítmény választhatóan 245 LE / 500 Nm, vagy 299 LE / 630 Nm. A dízelmotor kompatibilis a HVO biodízel üzemanyaggal. A menetdinamikai értékek egyelőre nem ismertek.

Ülések

Az első ülések opcióként szellőztethetők, valamint masszázsfunkcióval is kérhetők.

A Q7 mindig is öt- vagy hétüléses kivitelben volt elérhető. Ezek most is meglesznek, de bejön újdonságként a hatszemélyes verzió: itt a második üléssorban két különálló komfortülést kapunk. A hét- és ötüléses kivitel második sori ülése motorosan mozgatható előre és hátra, a 35/30/35 arányban osztott támlájú padon három gyermekülés elfér egymás mellett, és ha leghátra szeretnénk beszállni, nem kell kiszerelni a gyereküléseket.

A csomagtartó az ötüléses kivitelben 806 / 2075 literes, a hétülésesben (a leghátsó üléseket lehajtva) 722 / 1980 litert kapunk. A csomagtér oldalfalára opcióként alumínium rögzítősínek kérhetők.

Említést érdemel, hogy most először opcióként automatizált, motoros mozgatású oldalajtókkal is kérhető az Audi Q7. Ezek távirányítással, illetve az utastér több pontjáról vezérelhetők, és megállnak, ha akadályt észlelnek.

Belső berendezés

Igényes színek és anyagok várják az utasokat, ezek egy része újdonságként jelenik meg a modellsorozat palettáján. Különlegesség a műszerfal első ajtókra átnyúló dekorbetétje. A kormánykerék bőrborítású, kontrasztos varrású középrészt kapott.

Alapfelszerelés az első utas előtti kijelző, akárcsak a motoros mozgatású légbeömlő nyílások. Két 25W-os, hűtött vezeték nélküli töltőfelület várja az okostelefonokat, az első ülések hátoldalába 60W-os USB-C aljzatokat építettek be, míg leghátul, a harmadik üléssoron 100W-tal tölthetnek az utasok.

Belső világítás és infotainment

Az opciós első sportülések fejtámasza alatt, az első ajtók kárpitozása mögé, a műszerfal és az ajtópanel peremére hangulatvilágítást szereltek. A panoráma kijelző és a középkonzol mögött indirekt megvilágítás szolgál további diffúz fényforrásként, továbbá ott van a műszerfal teljes szélességében futó fénycsík, amely különböző funkciók állapotáról tájékoztatja az utasokat, köszönti a beszállókat, és így tovább.

Ez a fénycsík a zenével is harmonizál: a 22 hangszórós, 1360W teljesítményű Bang&Olufsen audiorendszer ezen kívül a fejtámaszba integrált hangszórókat, valamint az első ülések ülőlapja alá beépített rezgetőmotorokat alkalmaz.

A korábbinál vékonyabb szerkezetű, ezért helytakarékosabb, nyitható panoráma napfénytető felárért szegmensenként elsötétíthető (parkoláskor automatikusan besötétít), de ami igazi újdonság, hogy meg is világítható, méghozzá az utastéri hangulatvilágításhoz igazodó színben. A rendszer 78 fénykibocsátó diódát alkalmaz.

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A multimédia rendszer letölthető alkalmazásokkal bővíthető, hangvezérlési rendszere mesterséges intelligenciát alkalmaz.

Külső fények

A navigálást segéd-fényvonalakkal támogató, digitális mátrix LED világítás és az animált karakterfények már régi bravúrjai az Audinak, a Q7 azonban itt is hoz újat: az aszfaltra vetített irányjelző fényeket a világon elsőként itt alkalmazták. Az oldalajtóknál animált rombuszokat vetít a talajra egy rendszer, amelyet a biztonságos kiszállást támogató funkcióval is összekötöttek, így a talajra vetülő fénygrafikából a közeledő kerékpáros is látja, hogy kiszállni készülő utasok vannak az Audiban.

Futómű

Alapértelmezésben acélrugós felfüggesztést kap a Q7, de kérhető elektronikusan szabályozott légrugózás is, amelyhez alapáras az összkerék-kormányzás. És végül választható a 30 mm-rel ültetett sportos légrugózás. Parkolást követően mindkét légrugós rendszer 62 mm-rel leülteti az autót, így segítve a kiszállást.

A fékrendszer elöl 400 mm-es kompozit tárcsákat, hátul 350 mm-es tárcsákat alkalmaz. A hatdugattyús első féknyereg alapértelmezésben szürke, felárért piros.

Vezetőtámogatás

A számtalan megszokott rendszer mellett ide is került két újdonság. Az egyik lekormányozza az autót az útpadkára, illetve leállósávra, ha a vezető nem reagál. A másik két fokozatban figyelmeztet a sávelhagyásra, az új, korlátozott szint nem alkalmaz azonnal visszakormányzást, csupán figyelmezteti a vezetőt a sáv kis mértékű elhagyására, amennyiben nincs forgalom, azaz nem áll fenn közvetlen veszélyhelyzet.