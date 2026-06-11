Vannak repülők, amelyek mellett még a hatalmas utasszállítók is eltörpülnek, pontosan ilyen az Antonov An–124 Ruszlan: 69 méternél hosszabb törzsével, több mint 73 méteres szárnyfesztávjával és négy hatalmas hajtóművével már álló helyzetben is olyan benyomást kelt, mintha nem is repülőgép, hanem egy mozgó hangár lenne. Nem véletlen, hogy ahol feltűnik, ott szinte azonnal előkerülnek a fényképezőgépek.

A napokban magyar repülőrajongók is szerencsésnek érezhették magukat, ugyanis egy An–124 érkezett a budapesti reptérre.

A gép nem véletlenül jött: a magyar katona-egészségügyi állomány és felszerelés Észtországba történő kitelepülését segítette, ahol a Vigorous Warrior 2026 többnemzeti katona-egészségügyi gyakorlat zajlik.

A Honvédelem.hu beszámolója szerint a NATO SALIS stratégiai légiszállítási program keretében 12 konténert és 4 gépjárművet szállítottak Észtországba az Antonovval.

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Ez a rakomány a Magyar Honvédség Role 2 szintű tábori kórházának, valamint a Mobil Biológiai Laboratóriumnak a telepítéséhez és működtetéséhez szükséges. Vagyis a Ruszlan nem fegyvereket, hanem olyan speciális egészségügyi és technikai eszközöket vitt, amelyek egy nagyszabású gyakorlaton a sérültellátás, a tábori kórházi működés és a biológiai laborfeladatok végrehajtásához kellenek.

Miért kellett ekkora repülő?

Egy Role 2 tábori kórház nem néhány ládányi felszerelést jelent. A Honvédség anyaga szerint a kiszállított eszközök között a legkisebb tűktől kezdve egészen a több mint 700 kilogrammos mobil röntgenberendezésig sokféle speciális felszerelés szerepelt. Az ilyen rakomány nemcsak nehéz, hanem érzékeny is: számít a súlyelosztás, a rögzítés, a konténerek terhelhetősége, és az is, hogy a szállítás közben semmi ne sérüljön.

Ilyen feladatra tökéletesen érthető választás az An–124. A Ruszlan egyik legnagyobb erőssége, hogy nem egyszerűen sokat bír, hanem kifejezetten túlméretes, nehéz és nehezen mozgatható rakományokra tervezték. A gép orr- és farokrakodó ajtókkal is rendelkezik, így a járművek és konténerek átjárható raktéren keresztül mozgathatók, ami jelentősen gyorsíthatja a be- és kirakodást.

A repülőgép különlegessége az úgynevezett „térdelő” futómű is: a többkerekes futóműrendszerrel a gép rakodáskor lejjebb engedhető, így könnyebb a nehéz technika mozgatása. Egy ekkora teherszállítónál minden centiméter és minden fok számít, ha több tonnás eszközöket kell biztonságosan a fedélzetre juttatni.

Így szállt fel az Antonov a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérről:

Hogy képes ez repülni?

Az An–124 első repülését 1982-ben hajtotta végre, és az Antonov szerint akár 150 tonna teher szállítására is képes. A NATO SALIS-programban használt An–124-100-asoknál a megadott szállítási kapacitás 120 tonna, ami így is elképesztő érték. Összehasonlításképp: ez nagyjából annyi, mintha több tucat személyautót, nagy munkagépeket vagy komplett ipari berendezéseket kellene egyetlen repülőgéppel megmozgatni.

A Ruszlan utazósebessége 800–850 km/óra körül alakul, működési hatótávolsága pedig a gyári adatok szerint 15 700 kilométer is lehet. A gép magassága meghaladja a 21 métert, vagyis nagyjából egy hétemeletes ház méretét idézi. A szárnyfesztávja nagyobb, mint sok keskenytörzsű utasszállító teljes hossza.

Az An–124 sokáig az abszolút nehézsúly egyik legismertebb képviselője volt a légi teherszállításban. Fölötte állt a még nagyobb An–225 Mrija, de abból csak egyetlen példány készült, míg a Ruszlan sorozatban gyártott óriásként vált világszerte ismertté. Az Antonov saját leírása szerint az An–124 a világ legnagyobb sorozatban gyártott szállító repülőgépe.

A Mrija sajnos 2022-ben megsemmisült, az ukrán-orosz háború áldozata lett: