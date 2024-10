A hangulat az igényesen berendezett utastérben prémiumautós, főleg, ha egy fehér bőrkárpitos példányt nézegetünk. (Van persze CX-80 fekete kárpitokkal is.) A helykínálat elöl átlagos, a leghátsó sorban inkább gyerekeknek jó, de azért még 180 centisen és százkilósan is befértem a középső szék mögé.

A hűtött-fűtött, motoros-memóriás vezetőülés inkább kényelmes, mint sportos, és ez rendben is van egy ilyen nagy, amerikás hangulatú utazóautóban, még akkor is, ha Mazda. A kormányok, pedálok helyzete viszont nem SUV-os, hanem nagyon is mazdás; nem az ülésen, hanem az ülésben ülünk, meredeken álló kormánykerék és kicsit szűken elhelyezett, de jó helyen lévő pedálsor mögött.

A virtuális műszeregység képe a menetdinamikai beállítás (Sport, Comfort, terep) szerint változik, de csak egy kicsit: a főbb információk mindig ugyanott jelennek meg, jól áttekinthető módon. Ha ez kevés, ott van még a HUD, valódi szélvédőre vetített képpel, az infotainment, a navigáció és persze a táblafelismerő fő üzeneteinek kijelzésével. A központi képernyőre nézni vezetés közben szinte felesleges, amire szükségünk van, megkapjuk az útra figyelés közben, közvetlenül a szemünk előtt is.

Középen pedig konkrétan csodát láttunk. A Mazda úgy gondolta, megpróbál túljárni az emberek eszén és valahogy mégiscsak MPV-s, kisbuszos állapotokat valósít meg a CX-80-ban, legalább középen. A hatalmas hátsó ajtó csaknem derékszögig nyílik, így a beszállás vagy a kisgyerek gyerekülésbe cuppantása majdnem olyan kényelmes lehet, mint egy tolóajtós kisbuszban. A középső üléssor három variánsban létezik. Van sima pados, háromszemélyes változat, lehajtható könyöklővel, ez az alap.

Ha valaki nem bánja, hogy egy fél férőhelyet elveszít, megveheti a kocsit két hátsó székkel is, amelyek között akár hátra is lehet lépni a harmadik sorba, vagy, ha erre nincs igény, lehet ide telepíteni egy nyitható könyöklős, ilyen-olyan tartós rakodóelemet is. Ettől olyan lesz a CX-80 második sora, mint egy hátul két személyre berendezett luxuslimuziné – csak több hellyel felül. És a hátsó ülések egymástól függetlenül tologathatók, támlájuk dönthető. SUV-ban ennyire MPV-s üléseket hátul ritkán látni.

A csomagtér még három üléssorral és értelmezhető fogalom marad az autóban, négy közepes sporttáska még simán bepréselhető a 258 literes, tehát egy teljes kisautós méretű térbe. A tömött hátizsákom szinte elveszett az ötödik ajtó mögött:

Nagy pirospont jár a Mazdának egy ötletért: rájöttek, hogy a szimmetriánál néha fontosabb a praktikum és enyhén keresztben alakítottak ki fészket a padló alatt a feltekert kalaptartó-rolónak, ami így remekül elfér és könnyen előkapható, ha kell. Gyorsan ellensúlyozzuk is ezt egy fekete ponttal, ami a leghátsó lábtérben felejtett csupasz, burkolatlan kábelcsatlakozóért jár: