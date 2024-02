Megvan a tipikus koreai illat, ugyanezt érzem a Kiákban, mint a Rextonban. Ez nem igazán rossz, nem úgy bántó, mint a kínai piac szag, de nem is olyan semleges, mint mondjuk egy Volkswagen vagy Stellantis modellben érezhető. A temérdek műanyag elem áraszthatja magából, de pár óra alatt megszokható. Az anyagok kinézetre és tapintásra sem rosszak, sokáig elviszi a figyelmemet a műszerfal steppelt műbőr betétje, ez váratlanul igényes részlet, világos árnyalatban még ennél is jobban mutat.

Játszik rajta a hangulatvilágítás, mert a csúcsmodellben már az is van, de ahelyett, hogy folyton automatán változtatja a színeket, keresek inkább egy fix árnyalatot a menüben. Sokat nem időzöm vele, mert a multimédia 12,3 colos kijelzőjén az autó beállításai menüpont alatt ez az egyetlen állítási lehetőség tárul elém. Minden mást a műszeregység digitális kijelzőjére ültettek át és a kormányról kell vezérelni.

Ezen a 12,3 colos képernyőn sok hasznos funkció nem maradt, de ha szeretnénk, az alatta található érintőgombos klímapanel helyett ezen is beállíthatjuk a szellőzést. Ez inkább furcsa, mint hasznos funkció. Az érintőgombos fényes panel nem túl igényes megoldás, cserébe viszont nincs vele dolgunk, a klíma minden élethelyzetben tökéletes hőmérsékleten tartotta az utasteret, kétszer vagy háromszor kellett csak hozzányúlnom, ennyit túlélnék, ha az enyém lenne.

Digitális műszeregysége egészen ügyes, változtatható az elrendezés, az infók, intézhető rajta a vezetéstámogatók ki-be kapcsolása, de ezt a megoldást annyira nem szeretem, viszonylag sok odafigyelést igényel. A kormány gombjaival kell irányítani, amiknek a kapcsolási érzete nem igazán jó, szokhatóan semmilyennek mondanám. Furcsa a kormány kiosztása és formája, az ilyen indokolatlanul lecsapott aljú volán nem illik olyan autóba, ahol több mint kettőt kell tekerni a teljes kormányszöghöz.

Fűtés és szellőzés is kényeztetheti a testem az első ülésekben, ezt talán nem is várnánk egy ilyen modelltől, ráadásul ott a kormányfűtés is, és ezek mindegyik elég hatékonyan működik. Minden irányban elektromosan mozog a sofőr ülése, az utasé ülőlap dőlésszög állíthatóságot nem ad, viszont az ergonómiájuk kielégítő. Ültem már prémium autóban is ennél sokkal rosszabb ülésben és pózban.

Ez a Rexton egy óriás, a második üléssorban táncolni lehet, és a harmadikban is teljes értékűen elfértem, még a lábfejeimet is magammal hozhattam. 300 000 forint a harmadik sor felára még a Premium csúcsfelszereltséghez és az arra épülő Black Editionhöz is. Ez nem sok pénz, de beleférhetett volna a csukott állapotban való rögzítés, így ha üres a csomagtartó, a két lehajtott ülés folyamatosan dübörög.

Ezért inkább kinyitva hordtam őket, ami a dübögést megoldotta, a nyisszanást és nyöszögéseket viszont nem, azokra nincs más magyarázat, mint hogy a hátsó futómű ennyire zajos. Kisautós raktér marad még a nyitott hét üléssel is, 240 liter, lehajtott hátsókkal 872, lehajtott középsőkkel pedig 1806 liter a teljes raktér. Az ötüléses kivitel alapból tud 1051 litert.

Zárható rolós fedelet kapott elöl a középkonzolon még a két pohártartó is, ami igényes dolog, és még a telefon töltőpadra is húzható egy ilyen fedél. A vezeték nélküli töltés széria a csúcsfelszereltséghez, de egyik Apple telefonnal, sem működött, Androidra még lehet esély.