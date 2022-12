Toyota helyett jó lesz ez olcsóbban?

Van némi trónushangulata a magas vezetői üléshelyzetnek, a kapitányi pozícióból mégis normálisan integrálódom az autóba a bal egyben. Itt adott a tengelyirányú kormányállítás, ami a Grand Musso pick-upból szégyenszemre kimaradt.

12,3” a műszeregység képátlója, felbontása közepes, vannak ennél szebb képű digitális óracsoportok is. A középső érintőképernyő 9,2 colos, a menürendszer jól strukturált, és a Rexton még utastéri hangerősítést is nyújt a “hátsó fülke beszélgetés”-ként futó, elég magyartalanul fordított, de annál hasznosabb funkcióval, hogy ne emelt hangon kelljen társalogni. Sajnos az AndroidAuto és az Apple CarPlay rendszere sem fut wifin át, csak a telefont kábellel csatlakoztatva.

Amíg csak úgy közlekedsz, és nincs szükség erős gyorsításokra, a Rexton G4-hez elégnek tűnik a négyhengeres dízel ereje. Városban a sok leállás kihozza a stop-start rendszer korlátait, az alapjárati motorleállításnak egy majdnem 20 millió forintos listaárú autóban finomabban illene működnie.

Elszánt csörtetéshez viszont kevés az erő, a motor csak addig tűnik erősnek, amíg meg nem próbálsz egyszer padlógázzal besorolni autópályán. A nagy, 2105-2241 kilós tömeg megfogja az autót, gyorsulása fakó ahhoz képest, hogy 202 lóerős.

Markáns, mély hangjával városban a kigyorsításokkor erősen jelen van a dízel utazás közben, de a négyhengeres orgánuma nem zavaró, és egyenletes sebességnél a zaj összemosódik a többivel.

Terepen nem jártam, nem elsősorban a szinte karcmentes karosszéria aggasztott, inkább az alulról védtelen osztómű. Ha ezt egy elhelyezem egy kiálló kő csúcsán, az milliós tétel lehet. Egy védőlemez utólagos felhegesztésével az autó adottságai sokat javulnak, a független hátsó futóművesnek kicsit még nagyobb is a hasmagassága, mint a merev tengelyes verziónak. Előbbi 204, utóbbié 224 mm, terepezéshez mégis jobb a merev tengely, mint a független futómű, mert előbbi a hepehupákon a földre szorítja a berugózással a kirugózó kereket.

Most már alapfelszerelés Premium kivitelben az önzáró hátsó differenciálmű, a tesztautóhoz még 199 000 forint lett volna a felára. Szükség van rá, mert nélküle kigyorsításkor a terheletlen autóban az ívbelső hajtott kerék vastagon kipörög, amennyiben a menetstabilizálással együtt a kipörgésgátlást is kiiktattuk.

Aszfalton állandó gond az úthibákra trampli módon reagáló futómű, a Rexton még 18-as felnikkel is bárdolatlan reakciókkal jut túl az úthibákon. A besüllyedt csatornafedelekbe, kiálló sínekbe beleremeg az autó eleje-hátulja. Ez jelentős hátrány a személyautó-alapú konkurensekhez képest, amelyekkel szemben ez a konstrukció terepen élvez előnyt.

Autópályán kellemesen utazunk, mert a darabos rugózás kellemetlensége háttérbe szorul, a motorhang egyenletes sebességnél tompa, a percenkénti fordulatszám körülbelül 1900 130-nál nyolcadikban.

Hosszabb utakon is érvényesülnek az utastér kvalitásai a sok rakodóhellyel, a rendes ülésekkel, a leghátsó sorból is szabályozható fűtéssel-szellőzéssel. A középső üléssor árnyékolórolói is jól jönnek, a Rexton igen jó utazóautó, ha nem a kis fogyasztás az elsődleges.