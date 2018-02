A Rexton a korábbi generációkban is azzal szerzett magának híveket, hogy tekintélyt parancsoló méretű autó volt épeszű áron, egy olyan terepjáró, amellyel akár egy ML-Merci vagy egy korai X5-ös BMW mellé is oda lehetett állni az eltörpülés veszélye nélkül – de sokkal jutányosabb költség fejében. Volt ugyan egy kis mosolyogtató hasonlóság vagy inkább hasonlítani akarás az igazi Mercedesek és a nyomokban korábbi levetett Mercedes-technikát tartalmazó, de arra nagyon büszke Rexton között, de ennek mára vége.

Az új Rexton a G4 jelzést kapta: az első Rexton és két facelift után negyediknek számolja a gyár. Mai megtestesülésében is irdatlan nagy autó, 180 centinél is magasabb, szélessége és tömbszerűsége is erősíti a behemót jelleget. Viszont ez a Rexton már nem Mercedes akar lenni. Hanem Toyota. Főként profilból, az ablakvonalnál felsliccelésénél szembeötlő a hasonlatosság a Land Cruiser Pradóval – hogy ne lógjon ki nagyon a lóláb, kissé szerencsétlenre sikerült lemezhorpasztgatással-hajlítgatással próbálta megkülönböztetni saját Land Cruiserét a Ssangyong. Az eredmény olyan, mintha a Rexton épp most szenvedett volna el egy kisebb oldalütközéses koccanást:

Szemből és hátulról kissé erőtlen, ötlettelen és nem is divatos a dizájn. Az előző Koleos jut eszembe róla. Lehet, hogy nem is véletlenül, hisz az is egy koreai eredetű kocsi, egy Samsung átdolgozása volt – lehet, hogy Koreában ez a kocsi szép, csak mi nem értjük itt olyan jól ezt a szépséget. Viszont legalább nem ronda európai szemmel sem. Aki még emlékszik a Rodiusra, Actyonra, tudja, hogy hálásnak kell lennünk ezért az ötlettelenségért a márka dizájnereinek. Ha valami látványosat akarnak alkotni, sokkal rosszabbul is elsülhetett volna a dolog.