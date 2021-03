2020 év végén nemcsak nagyobb mennyiségű mezei rendőrautó került a különböző rendőr-főkapitányságokra, hanem érkezett néhány különleges jármű is. Ilyen az az 52 darab Toyota Land Cruiser 2,8 D-4D típusú terepjáró is, amelyeket az ORFK “Nehéz terepjáró gépjárművek beszerzése a külső határra” elnevezésű projektjének keretében vásároltak. Megnéztük, hol és hogyan használják őket, illetve mitől lesznek alkalmasak a feladatuk ellátására.

Feketén jöttek ki a gyárból, de a matt zöld fólia is jól áll az autónak

De minek Toyota Land Cruiser a rendőrségnek?

Mielőtt 2008-ban össze nem olvadt a határőrség és a rendőrség, addig nemcsak a két szervezet feladata, hanem járműparkjainak összetétele is nagyon különböző volt. Míg a rendőrök jellemzően aszfalton megközelíthető utakon autózva teljesítettek szolgálatot, addig a határőrök terepen, sárban, dágványban vezettek többet, így az ellátandó feladatok is alapjaiban másféle járműveket igényeltek. 2005-ben a határőrség kettős jogállása – háború esetén egyes egységei az alkotmány alapján beolvadtak volna a Magyar Köztársaság Honvédségébe, irányításukat pedig a Honvédelmi Minisztérium vette volna át – megszűnt, ami a gyakorlatban annyit jelentett, hogy akkortól a szervezet technikai eszközeinek többé már nem kellett megfelelniük a hadi alkalmazhatóság követelményeinek.

A korábbi, katonai jellegű járművek – Csepel, PSZH, FUG, IFA, BTR-80 – helyére olyan új járművek érkeztek, mint a Mitsubishi L300, majd később többek között Nissan Pathfinder, Škoda Yeti, Suzuki Vitara folytatta a sort, tavaly karácsonykor pedig befutottak a Toyota Land Cruiserek is, a kilencszemélyes, szintén terepes Mercedes Sprinterek mellé.

A határvédelem kiemelt prioritású, komoly mobilitást igénylő feladat, ami folyamatos személyi jelenlétet igényel. Ez többek között azt is jelenti, hogy a váltásokat terepen, sokszor a határ közelében felállított kerítés mellett kell megoldani. Ehhez pedig megfelelő hasmagasságú, összkerékhajtású járműre van szükség. És persze jó terepgumira, mert anélkül a legjobb terepjáró is csak félkarú óriás, ezért a Land Cruiserekkel rögtön három készlet abroncs is érkezett, téli, nyári és nehéz terepre való is volt a csomagban.

Mivel épp Szegeden vagyunk, itt próbáljuk ki munka közben a mindössze néhány hónapos terepjárókat. A környékre érkező autók számáról érdeklődve megtudjuk, hogy 9 darab új Land Cruiser érkezett erre a határszakaszra, a szegedi határrendészeti kirendeltség 4, a kiszombori 3, a nagylaki 2 darabot kapott. Az autókat a belbiztonsági keretből fizették, és kifejezetten határvédelmi feladatok ellátására fogják be őket.

Hasonlóan a Škoda Kodiaq rendőrautókhoz, a Land Cruiserek sem úgy jöttek ki a gyárból, ahogy most kinéznek. Igaz, a külsőn itt kevésbé látványosak az átalakítások, sem fényhidat, sem fényvisszaverő matricázást nem kaptak az autók. Illetve valami mégis került rájuk, a gyárból eredetileg fekete fényezéssel kigördülő járművek matt zöld fóliaruhába bújtak szolgálat előtt. Ez amellett, hogy terepen jó rejtőszín, még az eredeti fényezést is védi valamennyire az útra belógó bokrok, cserjék ágaitól. De sajnos így nem is tart örökké, mindenesetre egy fóliázás mégis fájdalommentesebb kiadás, mint egy fényezés.

Mit tud terepen? A rendőrségi Land Cruiser 177 lóerős dízelmotorjával, 42 fokos kapaszkodóképességével, 31 fokos első, 25 fokos hátsó terepszögével és 700 mm-es gázlómélységével valószínűleg a szervezet legütőképesebb terepjárója. Hogy nehéz terepen se valljon szégyent az autó, két differenciálzár, – hátul és középen – terepfokozat, és különféle, választható terepprogramok segítik a vezetőt. Emellett 360 fokos kamerarendszer, lejtmenetvezérlő, kúszásvezérlő program is található az extrák között. Nemcsak terepen, hanem aszfalton is otthon van, a közúti forgalomban holttérfigyelő és a hátsó, keresztirányú forgalomra figyelmeztető rendszer is segíti a balesetmentes közlekedést.

A fényhíd helyett mobil, mágneses kék villogót lehet szükség esetén a tetőre rögzíteni, ami mellett a hűtőrácsba és a hátsó lámpa közelébe felszerelt, minden irányból látható apró kék fények működnek megkülönböztető jelzésként.

Az autók belsejében is vannak utólag beszerelt kiegészítők, bár az üléshuzat és a masszív gumiszőnyeg eredeti gyári, de a lábtérben elhelyezett, tölthető akkumulátoros LED-es járőrlámpák már utólag, itthon kerültek az autóba, hasonlóan, a rendőrségi rádióhoz, szirénához, illetve utóbbi vezérlőjéhez. Az utastértől ráccsal elválasztott, 640 literes csomagtartóban az emeletes polcon a lövedékálló mellények fekszenek, egyenként, külön-külön szinten, balra tőle egy hűtőláda – nyáron, tűző napon cudar idő lehet kint a határ mellett, így klassz, hogy nem 50 fokos vizet kell szürcsölni munka közben -, fölötte pedig a tűzoltókészülék található, a neki kialakított helyen.

A jobb sarokban a járőrlámpákra felszerelhető színes kúpok várják, hogy felpattintsák őket, a torony tetejére pedig mehetnek a szolgálatban lévő rendőrök saját csomagjai. Nyáron a hűtőládák, illetve a bennük hűtött víz teszik elviselhetővé a klímát, télen pedig a motortérben lévő Webasto állófűtés tartja melegen a kabint, a dízelmotor járatása nélkül.

Mennyit mennek?

Rengeteget. A 2020 karácsony környékén átadott autók egy részébe mostanra már 10-12 ezer kilométer is belekerült, de hasonlóan sokat futnak a 2017-ben érkezett Suzuki Vitarák is, amelyekben már 100 ezer kilométeren is túl jár a számláló. Az új Toyoták még javában garanciálisak, és szervizszolgáltatás is járt melléjük, illetve a rajta szolgálatot teljesítők külön képzést is kaptak. Ismerve a Land Cruiserek hírnevét, valószínűleg nem sok baj lesz velük az elkövetkező években, még ilyen mostoha körülmények és szinte folyamatos, – persze váltott személyzettel – letolt 24 órás munkanapok mellett is. Mindenesetre 5 év múlva szívesen visszajönnénk megnézni, hogy teljesítettek egy igazán tartós teszten ezek az autók.

Köszönjük a Csongrád-Csanád Megyei Rendőr-főkapitányság szakmai segítségét.

