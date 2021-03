Még tavaly év vége felé szúrta ki egyik kollégánk, hogy egy budaörsi telephelyen katonás sorba rendezve temérdek új Škoda Kodiaq rendőrautó parkol, amelyek már túl voltak a matricázáson, de fényhidat még nem szereltek fel rájuk. Mi pedig megkérdeztük a rendőrséget, mi lesz a sorsa ennek a nagy rakás autónak. ,A válaszban az állt, hogy a 45 darab Škodát az “Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) a 2020. évi jóváhagyott költségvetése terhére (…) nyílt közbeszerzési eljárásai eredményeként megkötött keretmegállapodásai terhére” szerezték be, több más – VW T6-os Transporter, illetve Multivan – járművel együtt.

A jellegzetes matricázást és a kiegészítőket itthon kapja meg a rendőrautó

Hol használják őket?

“Az ORFK által beszerzett gépjárművek a rendőrség valamennyi területi szerve – a budapesti és megyei rendőr-főkapitányságok, Repülőtéri Rendőr Igazgatóság, Nemzetközi Oktatási Központ, továbbá a rendvédelmi technikumok – részére kerülnek kiadásra” – válaszolták kérdésünkre. A 45 darab Škoda nagy része fehér, de ezek között megbújt két ezüstszínű is, ezek a Készenléti Rendőrségnél szolgának majd, mi viszont egy klasszikus fehéret néztünk meg közelebbről, bár a szerkesztőségtől elég messzire, egész Szegedig kellett érte elautózni. De megérte az utazás, mert ha már ott jártunk, kipróbáltuk a szintén mostanában érkezett, határvédelmi feladatokra használt Toyota Land Cruisereket is, de erről majd később, most jöjjön inkább a Škoda 4×4-es bálnája.

Hogyan készül a rendőrautó?

Talán nem annyira meglepő, de a rendőrautók nem készen, fényhíddal gurulnak le a kvasinyi Škoda üzem futószalagjáról, hanem miután a pályázati kiírásnak megfelelő, kiválasztott autótípusok megérkeznek Magyarországra, akkor teszik őket alkalmassá rendőrségi használatra.

A közrendvédelmi feladatok elvégzésére szánt darabokat felmatricázzák, beszerelik a kommunikációs eszközöket, és felszerelik rájuk a Hella RTK-7-es fényhidat is. Ekkor kapnak extra erős plusz üléshuzatot is, amik a gyárinál sokkal ellenállóbbak a fokozott és speciális igénybevétellel szemben, az első ülések mellé az ajtókárpitra gumibot tartót szerelnek, és szintén az első ülésekhez, de a lábtérbe kerülnek a járőrlámpák. Utóbbiak LED-esek, és ha a saját tartójukban vannak, akkor folyamatosan töltődnek is, hogy bármikor használhatók legyenek. A fényhíd mellett az első szélvédő tövében is található egy villogó, és hátra, a felnyitott csomagtartó mellett jól látható helyre is jutott kiegészítő kék fény.

A csomagtartóba is került néhány extra felszerelés, előírás például a speciális tároló megléte is, amiben a lövedékálló mellényeket szállítják. Ezeket tilos egymásra pakolva, vagy csak úgy lazán a csomagtartóba dobva szállítani, ezért építettek emeletes polcrendszert a csomagtartóba, ahol megfelelő körülmények között szállíthatók ezek az eszközök. Ezen felül az első lábtérben elhelyezett lámpákhoz használható színes applikátorok is itt találhatók, ezek forgalomirányításhoz szükségesek, az adott szituációtól függően kell a fehér, sárga, vagy piros műanyag kúpot a lámpára pattintani.

Bár nem az autóban, hanem a tetején található a már említett Hella fényhíd, amely az előírt kék-piros villogó fény mellett két oldalra világító keresőfényekkel is rendelkezik, és a középső részen rövidebb üzeneteket – pl. helyszínelés, baleset, torlódás – is meg lehet jeleníteni. Ezeket előre feltöltött sablonokból lehet kiválasztani menüből, a helyszínen megfogalmazott üzenetek kijelzése nem lehetséges. Ott jártunkkor még feltöltés alatt álltak a magyar szövegek, amíg ezt el nem végzik, csak az előre eltöltött német nyelvű szövegeket jelzi ki az eszköz.

Ezeken felül még 12 voltos csatlakozókat szoktak beépíteni a rendőrautókba, de a Škoda Kodiaq alapból is rengeteg szivargyújtót csatlakozóval rendelkezik, így itt erre nem volt szükség.

Állófűtés, klíma

Nem luxus, hanem racionális vágy volt, hogy az újonnan érkező járművekben legyen állfűtés. Télen, amikor csak a fűtés miatt járna az autó kétliteres, 150 lóerős dízelmotorja, akkor takarékosabb és olcsóbb is az állófűtéssel temperálni a kabint. Amellett, hogy kevesebb gázolaj fogy, a dízelmotor élettartamának is jót tesz, ha nem kell alapjáraton ketyegnie hosszú órákon keresztül.

Az autók itt amúgy is teljesen más igénybevételnek vannak kitéve, mint egy átlagos felhasználónál, a naponta több, különböző stílusban vezető sofőr mellett a szállított teher is nagyobb – legalább ketten és teljes felszereléssel közlekednek az autókkal – illetve az olyan, élettartamot növelő üzemeltetési finomságok sem igazán alkalmazhatók, mint amit az átlagember bármikor megtehet. Hiába jelez a műszerfal, hogy a részecskeszűrő kiégetéséhez szükség volna egy tempósabb autópályás menetre, erre szolgálatban nincs lehetőség, csak a meghatározott feladatra és helyszínen használható az autó.

Az új Kodiaq flotta használhatóságukkal kapcsolatban egyelőre még nincs sok tapasztalat, csak az elképesztő helykínálatnak örülnek, akik használják. Állítólag az utolsó nagyobb, 2017-es beszerzésnél érkezett Octaviák hoztak akkora minőségi változást az autóparkban, mint most a Kodiaq-ok.

Korábban a rendőr Octaviák is remekül beváltak, ha legalább azt a szintet hozzák majd a most érkezett Škodák is, akkor nem lesz gond ezekkel az autókkal sem. Márpedig valószínűleg hozzák a 150 lóerős, 4×4-es autók, amelyekhez két garnitúra – téli és nyári – is tartozik. Korábban 4×4-es Škoda Yetik teljesítettek itt szolgálatot, – de vannak Vitarák is szép számmal, – amik nem ritkán durva terepen is helyt álltak, amikor a mostani, kiépített határvédelmi felvonulóutaknak még híre hamva sem volt.

Ugyan a Škoda Kodiaq flotta darabjai 4×4-es hajtásúak, és különféle terepen hasznos program is segít megmenekülni az elakadástól, ezek az autók mégsem a dágványban, felázott szántásban teljesítenek majd szolgálatot. Az igazi, mostoha terepre valami teljesen mást, sokkal profibb eszközt használ a 2008 óta határvédelmi feladatokat is ellátó rendőrség, de azt majd legközelebb mutatjuk be.

