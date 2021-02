Az ORFK „Nehéz terepjáró gépjárművek beszerzése a külső határra” elnevezésű projektjének keretében beszerzett összesen 52 darab Toyota Land Cruiser 2,8 D-4D típusú terepjárót. A

A 177 lóerő teljesítményű, a 42°-os kapaszkodóképesség, a 31°-os első és 25°-os hátsó terepszög, valamint a 700 mm-es gázlómélység révén az országhatár mostoha terepviszonyaival is elboldogulnak ezek az autók.

A nehéz terepen történő biztonságos haladást a megnövelt terepjáró képesség segíti, beleértve két differenciálzárat, terepfokozatot, válaszható terepprogramot körkörös kamerarendszerrel, valamint a kúszásvezérlő programot. A gépjárművek olyan extrákkal is fel vannak szerelve, mint a Toyota Safety Sense, a holttérfigyelő rendszer vagy a hátsó keresztirányú forgalomra figyelmeztető rendszer. Egyedi széleskörű rendőrségi kiegészítőkkel is el lettek látva a járművek, melyek egyedi külső színnel és mobil megkülönböztető jelzéssel is rendelkeznek. A Toyota ezen felül elméleti típusismereti oktatást is biztosított az állomány részére.