Múltidéző formával jön a legfrissebb Land Cruiser

A Land Cruiser a Toyota modellkínálatának legrégebben gyártásban lévő típusa, amely eredetileg katonai felhasználásra készült, és 1950-ben álmodták meg. Egy évvel később már az első jármű volt, ami a Fuji csúcsára jutott, és innen nagyjából napjainkig tart a sikertörténet, a Land Cruiser évtizedek óta megkerülhetetlen szereplője az offroad világnak. Akár hobbiból tér le vele valaki az aszfaltról, akár a munkája miatt.

Most a legfrissebb, a piacra csak valamikor jövőre megérkező generáció tagjait nézhettük meg testközelből. Ugyan egyelőre menni egy centit sem mehettünk még a klasszul bevilágított sátorban kiállított példányokkal, de reméljük, a fogdosáson túl is lesz még közös programunk a japánok legendás terepjárójának legfrissebb modelljével.

Rögtön kétféle változatot is megtapogathattunk az új Land Cruiserből, amelyek csak pár apróságban tértek el egymástól, de mindkettő a magas felszereltségi szintnek megfelelő Executive kivitelre épül. A First Edition kéttónusú fényezést, különleges, 18 colos felnit, kerek fényszórót, és néhány First Edition feliratot kapott, az extra kialakítású belsőn túl.

Nem győzték hangsúlyozni, hogy a kerek lámpás, First Edition kivitel igazán egyedi – Magyarországra mindössze 50 darab érkezik ebből – és a limitált, 3000 darabos európai széria legyártása és értékesítése után leállnak vele, és soha többé nem lehet majd ilyen Land Cruisert vásárolni. Amellett, hogy klasszul néz ki, így akár befektetésnek is jó lehet venni egyet és eltenni későbbre.

Amíg csak képen láttam a két változatot, biztos voltam benne, hogy a kerek lámpás változat lesz a kedvencem, de élőben közel nem ennyire egyszerű a választás. Igazából a LED mátrix-os fényszórót kéne áttenni a First Edition -re és kész lenne az ideális Land Cruiser.

Neked melyik Land Cruiser tetszik jobban?

Hogy könnyebb legyen a választás, ezen a képen váltogathatsz a két kivitel képe között:

Az ötüléses utastér az alap, de hétülésesként is megvehető majd az új Land Cruiser. A kiállított autókban a harmadik üléssort villanymotorok mozgatták, a másodikat viszont kézzel kell billenteni, vagy ha nagyobb csomagokat kell hátra betenni, akkor igény szerint lehajtani. Csomagtere óriási, és nagy, sík felület alakítható ki benne, és 230 voltos konnektor is található itt, igaz, szerény, 100 wattos terhelhetőséggel.

Mint minden terepjáró, a Land Cruiser is szögletes. Nagyon. Legutóbb épp a Ford Bronco kapcsán láthattuk, hogy az egyen kockaforma ellenére is lehet egyediséget vinni egy terepjáró formájába is, ami különösen akkor könnyű, ha van mihez visszanyúlni. A Bronconak volt, és a Toyotának is van, így aki profilból pillantja meg az autót, annak is ismerős lesz. Feltéve, ha nem ez az első Land Cruiser, amit életében lát. Leginkább talán a 70-es széria hosszú változata az, ami beugrik a mostani kasztit látva.

Szemből állítólag a praktikum miatt lettek ennyire aprók a lámpák, így nehezebb őket eltalálni, összezúzni valamivel terepjárás közben. Az alsó légterelő puha, szinte törhetetlen műanyagból készül, előbb hajlik, minthogy baja esne, és a lökhárító műanyagelemei is könnyen, háztartási eszközökkel is cserélhetők, és még akkor sincs szervizre szükség, ha a bozótjáráskor a parkolószenzor is ment a levesbe. Egy elem cseréje után kalibrálás nélkül, plug and play szerűen működik majd az új alkatrész is, így sokat lehet spórolni a szervizköltségen.

Műszakilag nem nagyon lehetett fogást találni a Toyotákon, általában a belső tér volt az, ahol nem volt minden naprakész. Szerencsére az új Land Cruiserben elmaradt a nagy érintőképernyő őrület, és minden funkciónak rendes gombja, kapcsolója van, amit vakon, odatekintés nélkül is lehet kezelni, kapcsolni. A T-elrendezésű belsőben vízszintes vonalban elrendezett berendezéssel találkozni és megpróbáltak mindent alacsonyra építeni, hogy nem zavarjanak bele a kilátásba.

Műszerfala egy nagy 12,3 colos monitor, változtatható tartalommal, de valószínűleg nem ez lesz a végleges, mert amit láttunk azon még EV mód visszajelző lámpa is volt, és nem valószínű, hogy a szériaérett változatban lesz tisztán elektromos üzemmód. Vagy majd meglepődünk. Emellett head up display is rendelhető az autóba.

Az ergonómia, és a komfort, amennyire így álló helyzetben meg lehetett ítélni, rendben lesz az új Land Cruiserben, fejtér még az üvegtetős változatban is elég a 190 centis magasságig. Az anyagok puhák, a kapcsolók, gombok határozottan, az örök élet ígéretével mozognak, kattannak, fordulnak, teszik a dolgukat.

Motorterében négyhengeres, 2,8 literes dízelmotor található, amihez nyolcfokozatú automatikus váltó kapcsolódik. A motor 204 lóerős, csúcsnyomatéka 500 Nm, és új, a korábbinál kisebb, könnyebben felpörgő turbót kapott, és az intercoolere már vízhűtéses. További adatokat még nem közöltek róla, annyit viszont tudni, hogy később, valamikor 2025-től 48 voltos rendszerű lágy hibrid változat is lesz majd.

Kormánya a korábbi hidraulikus helyett már elektromos rásegítésű, ami takarékosabb és környezetbarátabb is lett. Terepen az oldható első stabilizátor javítja a kerekek artikulációját – 5 centivel nagyobb lehet a rugóút – és öt különféle terepprogram is választható. Van benne araszoló mód – ez amolyan terepi tempomat, amikor csak a kormányzásra kell ügyelni – és a 360 fokos kamera is megmutat mindent, még azt is, ami az autó alatt van. És természetesen van kismillió vezetőtámogató rendszer is.

Sajnos azonban még sokáig kell várni arra, hogy az új Land Cruserrel autózhassunk is. Az első darabok valamikor 2024 első felében futhatnak be a kereskedésekbe.