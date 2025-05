Hasonlóan az év eleji, kínai hétvégéhez, a Forma-1-es Miami Nagydíjon is meglehetősen szélsőséges eredményeket hozott Lewis Hamiltonnak a rendhagyó lebonyolítás. A hétszeres világbajnok a sprinten a jó taktikájának köszönhetően elcsípett egy harmadik helyet, viszont az időmérő edzésen jött a feketeleves, így amióta a Ferrari színeiben versenyez, először nem jutott be a Q3-ba.

A 40 éves versenyző a szombati nap végén elmondta, hogy sokkal inkább a kvalifikáción mutatott forma az, ami a Ferrari realitását tükrözi. „Folyamatosan próbálkozunk. Ez még csak a hatodik hétvége, de nagyon szenvedünk” – fogalmazott Hamilton a Sky Sports F1-nek. „Mindent elkövetünk azért, hogy ne kelljen túlságosan sokat változtatni a beállításokon, mégis akárhányszor kimegyünk a pályára, teljesen kiszámíthatatlan.”

„Gondjaink vannak a fékekkel, a stabilitással, de általánosságban véve sem vagyunk elég gyorsak. Már az is nehézséget jelent, hogy bejussunk a Q3-ba.”

Később az írott sajtónak is arról beszélt, hogy nyilvánvaló a Ferrari lemaradása, amit az is jól mutat, hogy még a Williams is jobban szerepelt náluk.

„Vegyes érzések kavarognak bennem, és bár szép eredményt értünk el [a sprinten – a szerk.], nem a nyers tempónkat tükrözi. Jó volt a stratégiánk, de tempóból aligha tudtuk volna megcsinálni” – hangsúlyozta a brit, aki a vasárnapi futamnak a 12. helyről vághat neki. „Ma reggel az elsők között értem ide, hogy meggyőződjek róla, hogy a megfelelő irányba haladunk, de ez sem hozott változást. Az autó minden alkalommal máshogy viselkedik, akárhányszor a pályára hajtunk.”

„Még a Williams is megvert minket, nagyszerű munkát végeznek” – dicsérte a grove-i riválist. „Nyers tempó szempontjából viszont… ott tartunk. Charles-nak annyi szerencséje volt, hogy az új gumikon továbbjutott. Mindent megpróbáltunk, az új gumikon valószínűleg én is a Q3-ban láttam volna, ahol aztán Charles-lal együtt a nyolcadik vagy a kilencedik helyen végeztem volna. Fejlesztésekre van szükségünk.”

Az időjárás vasárnap is megtréfálhatja a mezőnyt, mindazonáltal Hamilton egyáltalán nem biztos benne, hogy ez segítene a helyzetükön. „Az autó nem működött jól esőben, de nem tudom, hogy ez holnap is így lesz-e. Sokat fogok imádkozni. Lehetőségünk biztosan lesz. Ha száraz pályán indul a verseny, és utána megérkezik az eső, még jól is elsülhet. Szerencsésnek is kell lenni hozzá” – idézte a szavait a Motorsport.com.