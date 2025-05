Napos időben, 29 Celsius-fokos levegő- és 47 fokos aszfalthőmérséklet mellett vághatott neki 2025 hatodik időmérő edzésének a Forma-1 mezőnye Miamiban. A sprinten tapasztalt esőnek és körülményeknek nyoma sem volt.

A Q1 első kérdése az lehetett, hogy elkészül-e minden sérült, összetört autó időben. Mind a Ferrari, mind a Williams, mind az Aston Martin megjavította Charles Leclerc, Carlos Sainz és Fernando Alosno versenygépét, így a teljes mezőny küzdhetett a továbbjutásért.

A továbbjutás kérdése még nagyobb lutri volt, mint azt idén megszokhattuk, köszönhetően annak, hogy az eső minden gumit lemosott a pályáról. A szakasz során meredeken javultak a köridők, így még a hajrában sem érezhette teljes biztonságban magát az, aki korábban az első helyek valamelyikére elegendő köridőt produkált.

Végül nem jutott tovább Nico Hülkenberg (Kick Sauber), a két Aston Martin, Pierre Gasly (Alpine) és Oliver Bearman (Haas).

A Q2-t Oscar Piastri pályacsúccsal kezdte, és még a mclarenes csapattárs, Lando Norris sem tudott túl közel kerülni hozzá. Az első köridők nem jelentettek kiindulópontot abból a szempontból, hogy többen is használt lágy abroncsokkal futottak. A topcsapatok versenyzői közül egyedül George Russell volt konkrét veszélyben a Mercedesszel, a kiesőzónából várhatta a folytatást.

Russellnek végül összejött a továbbjutás, de így is elbukott egy nagy név a ferraris Lewis Hamilton személyében. Vele együtt elköszöntünk még a két Racing Bullstól, Gabriel Bortoletotól (Kick Sauber) és Jack Doohantől (Alpine).

A Q3-as első felfutások után meglepetésre nem az egyik McLaren vezetett, hanem Max Verstappen a Red Bull-lal. Igaz, fórja csak 3 ezredmásodperc volt Lando Norris előtt, ráadásul a mclarenes körében volt egy komoly elfékezés is. Piastri sem volt messze a maga 17 ezredes lemaradásával. A negyedik Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) már negyed másodpercet kapott a hollandtól.

Fine margins up front! 🤯



Max Verstappen is currently fastest by three thousandths over Lando Norris, who locked up on his lap 👀#F1 #MiamiGP pic.twitter.com/Y41JqSyoGC