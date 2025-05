A mclarenes Lando Norris nyerte a Forma-1-es Miami Nagydíj sprintjét. A 19 körös futamot meghatározták a nedves körülmények, melyek azok után fogadták a mezőnyt, hogy 90 perccel a tervezett rajt előtt eleredt az eső, de a tervezett rajthoz közelítve kezdett rá igazán. Ennek Charles Leclerc meg is itta a levét: a monacói már a rajtrácsra kivezető körön odavágta a Ferrarit.

A rajtrácsról Leclerc mellett Cunoda Juki Red Bullja is hiányzott, ő a bokszból vágott neki a 19 körös száguldásnak egy büntetés után. A mezőny természetesen egyöntetűen az átmeneti gumikon indult (leszámítva a williamses Carlos Sainzot az esőgumikon), ami jó választásnak tűnt annak fényében, hogy a rajtnál már nem esett az eső.

A 19 kört „sétatempóban”, a biztonsági autó mögött kezdte a mezőny, így az első helyről induló Andrea Kimi Antonelli megőrizhette a vezetést a Mercedesszel Oscar Piastri és Lando Norris McLarenei előtt. Mögöttük természetesen a rajtsorrendnek megfelelően Max Verstappen (Red Bull), George Russell (Mercedes), Leclerc kiesése után Lewis Hamilton (Ferrari), Alexander Albon (Williams) és Isack Hadjar (Racing Bulls) sorrendben várták a többiek a versenyzés lehetőségét.

A körülmények nehézségét jól mutatta, hogy Verstappen a biztonsági autó mögött csúszott le a pályáról – emiatt, valamint a többiek visszajelzése miatt is felfüggesztették a rajtprocedúrát. Az új rajtra végül 28 perccel az első felvezető kör után került sor.

Max Verstappen locks up and briefly runs wide! 😮



Several drivers are complaining of low visibility out there#F1 #F1Sprint #MiamiGP pic.twitter.com/CBM4WQdvqu — Formula 1 (@F1) May 3, 2025

A biztonsági autó kinn maradt ekkor is az átmeneti gumikon lévő mezőny előtt, a körszámláló 18 körösre csökkent, és minden megtett kör beleszámított már a versenytávba. Szerencsére nem maradt kinn sokat a safety car: hamar a bokszba vonult, és állórajttal vette végre kezdetét a miami sprint.

Antonelli nem sokáig maradt az élen: rossz rajtja után az első kanyarban nem tudott a pályán maradni, így Piastri, Norris és Verstappen is elment mellette. A pontszerző zónában Russell, Hamilton, Albon és Fernando Alonso (Aston Martin) tartózkodtak az első versenykör (valójában 4. kör) végén.

Eseményből nem volt sok a rajt után, viszont a mezőny egyöntetűen jelezte, hogy az aszfalt gyorsan szárad. Az azonban nem merült fel jó ideig, hogy bárki is slickekre váltson.

Az állóvizet Cunoda törte meg a Red Bullnál a 11. körben: a mezőny végéről nyugodtan kockáztathatott, így kapott egy közepes szett gumit, elsőként a mezőnyben. Egy körrel később a Ferrari is lépett Hamiltonnal, de ő volt az egyedüli, aki ennyire elölről váltott. A pontszerző helyeken Albon és Alonso eggyel előreléptek, és Liam Lawson (Racing Bulls) lépett fel a nyolcadik helyre.

Lap 12/18: @LewisHamilton makes the switch to slicks! pic.twitter.com/911LE7sSIq — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) May 3, 2025

Egy körrel később káosz lett: Sainz falnak vágta a Williamsét, az élen Norris gyepálta a lassuló Piastrit, a bokszba pedig szintén kiálló Verstappen ütközött Antonellivel. A 14. kör elején Piastri is kereket cserélt, és csak Norris maradt – egy körig – intereken.

LAP 14/18



📻 "A lot of debris at the chicane," says Norris



A onboard with Norris as Piastri skips the chicane shows it!#F1 #F1Sprint #MiamiGP pic.twitter.com/uNZowOFjDI — Formula 1 (@F1) May 3, 2025

Úgy tűnt, hogy ezzel Norris sokat veszít csapattársával szemben, de ekkor megmentette őt az Aston Martint csúnyán összetörő Fernando Alonso – Lawson lökte bele őt a falba. Jött miatta a biztonsági autó, és így visszaért a brit a csapattárs elé, akinek vissza kellett lassítani a sárga zászlók miatt.

LAP 13/18



Contact in the pit lane for Verstappen! Meanwhile, Sainz has a puncture out on track! 😳#F1 #F1Sprint #MiamiGP pic.twitter.com/9ohT25yVkj — Formula 1 (@F1) May 3, 2025

LAP 15/18



⚠️ SAFETY CAR ⚠️



Fernando Alonso has crashed and the Safety Car is deployed. Alonso is out of the car#F1 #F1Sprint #MiamiGP pic.twitter.com/Z3IyAeb8Ny — Formula 1 (@F1) May 3, 2025

A biztonsági autó mögött Norris, Piastri, Hamilton, Verstappen, Albon, Russell, Lance Stroll (Aston Martin), Lawson volt a legjobbak sorrendje, de Verstappen tíz másodperces időbüntetést kapott a bokszutcai történtekért, így a pontszerzésnek nem ő, hanem Oliver Bearman (Haas) örülhetett. Antonelli pont nélkül zárt, mert a bokszutcai kalandnál kénytelen volt gumicsere nélkül áthajtani a garázsok előtt, és újra kiállni.

A futam a safety car mögött zárult a fenti sorrendben.

A pontversenyek állása a sprintet követően:

Piastri – 106 p Norris – 97 p Verstappen – 87 p Russell – 77 p Leclerc – 47 p Antonelli – 38 p

McLaren – 203 p Mercedes – 115 p Red Bull – 89 p Ferrari – 84 p Williams – 30 p Haas – 21 p

A 2025-ös Forma-1-es Miami Nagydíj hétvégéje az időmérővel folytatódik magyar idő szerint szombat 22 órától, a nagydíj vasárnap magyar idő szerint 22 órakor kezdődik.