Nem telt a legnyugalmasabban a Forma-1-es Miami Nagydíj sprintidőmérője a Red Bull számára: Max Verstappenre többen is panaszkodtak feltartásgyanús esetek miatt, Cunoda Juki pedig az SQ1 végét késte le, így nem tudott javítani kiesést érő idején.

A japán azonban a 18. helyet sem tarthatja meg a sprint rajtrácsán: a Red Bull hozzányúlt a parc fermé alatt a futóműhöz, így Cunoda kénytelen a bokszból a mezőny után eredni.

Ha valamikor, ezt talán most kevésbé bánja a pilóta: nem csak azért mert „csak” egy sprintről van szó és csak két pozíciót veszített vele, hanem azért is, mert a sprint előtti másfél órában eső is áztatta a miami pályát, így a megváltozott tapadási viszonyokat nem feltétlenül a mezőnyben kell először megtapasztalnia.