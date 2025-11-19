Miután teljes modellkínálatát hibridizálta és/vagy villamosította, a Jeep még talált egy lefedetlen piaci rést – vagy talán fogalmazzunk úgy, létrehozott egyet. Tisztán elektromos hajtású, valódi terepképességekkel bíró 4×4-esekkel ugyanis nem kényezteti el az autóipar a világot – persze ott a GMC Hummer, meg pláne a Munro, de az egyik extrémebb a másiknál.

A Recon viszont első pillantásra teljesen átlagos crossovernek tűnik. A befoglaló méretei ugyan egyelőre nem ismertek, de az egyetlen közzétett adat, a csomagtartó térfogata (lehajtott hátsó üléssorral 1866 liter) alapján átlagos középkategóriás dimenziókra saccolunk.

33 fotó

A modell a Stellantis nagy méretű globális architektúráját alkalmazza. Az STLA Large elsősorban elektromos hajtásláncok befogadására készült, de amint a Dodge Charger példáján is látjuk, belső égésű erőforrásokhoz is adaptálható. Mégsem valószínű, hogy a Recon ilyet kapna később, hiszen azzal közvetlen vetélytársává válna a Jeep Wranglernek, amelyet a tervek szerint (a józan ész hangjára hallgatva) tovább gyárt a Jeep.

Más kérdés, hogy Európából az eredeti tervek szerint kitúrná a Wranglert a Recon, de majd most kiderül, hogy a villanyautók iránti kereslet csökkenése hatására meggondolja-e magát a cég.

Erre mindenesetre van még ideje a Jeepnek, hiszen a gyártás csak jövőre indul be, kezdetben kizárólag Észak-Amerika kap az autóból, Európa csak később kerül sorra.

A Recon hajtásláncát két darab, egyenként 400 lóerős (250 kW) villanymotor alkotja. A kombinált csúcsteljesítmény persze nem 800, hanem „csak” 660 lóerő, ám ezzel is masszívan túlteljesíti a Wranglert az autó, beleértve annak 6,4 literes V8-as motorral szerelt Rubicon 392 verzióját is, amely komoly 477 lóerőt tudott. Álló helyzetből 3,6 másodperc alatt éri el a 96 km/óra sebességet az autó. A 100 kWh kapacitású akkumulátorban tárolt energia kiviteltől függően akár 400 kilométerre elegendő.

A Recon persze elsősorban nem autó, hanem terepjáró, ezért a cég reményei szerint a leendő vásárlók számára fontosabb lesz az, hogy elöl 11:1, hátul (a Moab kivitelben) 15:1 a végáttétel. A hátsó differenciálmű gombnyomásra teljesen zárható, a szabad hasmagasság – megint csak a Moab verzión – 239 mm (a Wrangleré alapértelmezésben 246 mm.) Az első kerekek egyébként csak szükség esetén vagy a vezető kérésére kapcsolódnak be a hajtásba.

A Wrangler terepszögeit meg sem próbálták utolérni, de a 34 / 23,5 / 34,5 fokos első, középső és hátsó érték önmagában jól hangzik. Ha megpróbáljuk ezeket kihasználni, megnyugtató a tudat, hogy az akkumulátort masszív acéllemezek védik a sérüléstől.

Nem hiányzik a Selec-Terrain hajtásvezérlő program, bár igazán kemény terepalkalmasságot megint csak a Moab verzió fog biztosítani a sziklamászást támogató rock üzemmóddal. Alapáras viszont a Selec-Speed Control kissebességű tempomat, amivel lépésben halad magától az autó.

A Wranglernél bevált módon a Recon minden ajtaja, plusz a hátsó szélvédő és a D-oszlop üvegbetétje eltávolítható, méghozzá szerszámok nélkül. Az utastér fölött vagy két kiemelhető tetőpanelt, vagy motorosan elhúzható vásznat találunk. A hangszórókat egyébként az ajtók helyett az ülések alá építették be, így akkor is szólhat a zene, ha levetkőztetjük az autót. Arra is rájött a Jeep, hogy az ablakemelőknek jobb helye van az ajtópanelen, mint a középkonzolon.

Az utastér részben modern és digitalizált, részben minimalista és offroad-orientált. Az utóbbira példa a masszív kapaszkodó az utas előtt, a műszerfalra szerelt sín, amelyre kamerát, offroad GPS-t vagy hasonló kütyüket rögzíthetünk, a karcolásoknak ellenálló felületek, vagy a hevederekkel kiegészített ajtózsebek. Egy csomó kárpit- és szőnyeganyag újrahasznosításból származik, ez ma már nem is kérdés.

A műszeregység 12,3, az érintőképernyő 14,5 colos, a szellőzés és a klíma csak az utóbbiról vezérelhető, egyedül a hangerő-szabályozás és a rádió csatornakereső kapott forgógombot. Észak-Amerika összes fontos terepszakaszának alapvető adatai kiolvashatók a Trails Offroad alkalmazásból, beleértve a dőlésszögeket.

Először a többször említett Moab csúcsmodell kerül forgalomba, ami Európába egyáltalán nem jön; hozzánk vélhetően akkor érkeznek majd az első Reconok, amikor már gyártják a kevésbé hardcore verziókat is.

Az alábbi videóban megtekintheted, hogy viselkedik kemény terepen a Recon: