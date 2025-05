A GMC HUMMER EV tökéletesen hiteles utódja az eredeti Hummer H1-esnek, amennyiben hatalmas, dögnehéz, drága és torkos, ugyanakkor mindemellett mégis csak olyat tud terepen, amit (bemutatásakor legalábbis) más polgári elektromos járművek nemigen.

5 fotó

A 2022 óta forgalmazott, pickup és SUV felépítménnyel egyaránt elérhető behemót a 2026. modellévre értékelhető módosításokat kapott.

A leghangzatosabb a királyrák-üzemmód (King crab mode), ami az eredeti modell oldalazó mozgását lehetővé tevő összkerék-kormányzás továbbfejlesztése.

Rájöhettek a GMC döntéshozói, hogy egy ötméteres autónál fontosabb a fordulókör csökkentése, ezért bevezették a fent nevezett üzemmódot, amely a kormány elfordításakor a hátsó kerekeket az elsőkkel ellentétes irányban kormányozza be, ráadásul nagyobb szögben is, így rendkívül fordulékony lesz a 4,4 tonna menetkész tömegű jármű. Ezt láthatod az alábbi videón:

A királyrák-üzemmód egyébként utólag, vezeték nélküli szoftverfrissítés formájában minden korábbi Hummer EV-n is aktiválható.

Nem csak fordulékonyabb, de gyorsabb is a 2026-os Hummer EV: álló helyzetből a korábbi 3,0 helyett 2,8 másodperc alatt gyorsul 60 mérföld/órára, azaz 96 km/órára. Ezt nem az alapmodell tudja, hanem a Carbon Fiber Edition Pickup, amely a vezérlő szoftvernek és a motorok kalibrációjának a módosításával lett fürgébb, de nevét nem erről kapta, hanem egyedi szénszálas keréktárcsáiról (22 colos, fekete színű felnik; a SUV esetében a pótkerék is), valamint a karbon kompozitból gyártott külső tükörházakról és lökhárító-betétekről. A csomag fekete első alsó védőlemezt, fekete emblémákat, valamint fekete platófedelet is tartalmaz.

A menetdinamika javításában a 24 modulból álló új, opciós akkumulátor is szerepet játsizik. Az ezzel szerelt Hummerek csúcsteljesítménye 1176 lóerő, maximális forgatónyomatéka 17600 Nm.

A további fejlesztések sorában a legfontosabb a kétirányú töltés, amellyel egyrészt töltést adhatunk át másik villanyautónak, másrészt külső fogyasztókat vagy akár egy komplett háztartást is elláthatunk elektromos energiával.

A 2026-os Hummer EV további újdonsága a továbbfejlesztett Super Cruise önvezető rendszer, amely a fedélzeten tárolt térképek használata esetében a korábbinál több útszakaszon biztosít automatikus sávváltátst.

A mérnökök a lengéscsillapítókat is komfortosabbra hangolták.