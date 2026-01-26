Nemrég olvashattatok a 2026-ban Magyarországon megjelenő autók közül a vélhetően az alsó ársávba tartozókról. Ezúttal a másik végletet adjuk közre, a sportkocsikat, a sportkupékat, az extrém teljesítményű terepjárókat és a szupersportautókat. Lesz min ámulni a hazai autószalonokban.

Alpine – A390, három motorral

Hamarosan eltűnik az A110 modellcsalád és az európai emissziós szabályozás miatt az Alpine kizárólag elektromos autókat gyárt. Az elektromos R5-re épülő A290 után az emelt építésű A390 következik a francia prémiummárka villanyautó között. Úgy tudjuk a vezérképviselettől, hogy2026. májusában jelenik meg a három villanymotoros crossover Magyarországon.

34 fotó

49:51 arányban oszlik meg a két A110 súlyának megfelelő tömeg a két tengely között. Elöl egy, hátul kettő villanymotort alkalmaztak – az A390 az Alpine történetének első összkerékhajtású típusa. Ez a konfiguráció fejlett nyomatékvektor-szabályozást tesz lehetővé, egyrészt a két tengely, másrészt a bal és jobb hátsó kerék között.

A GTS csúcsmodell rendszernyomatéka 808 Nm, a legnagyobb kombinált motorteljesítmény 345 kW/470 LE, álló helyzetből 3,9 mp alatt gyorsul 100 km/órára az A390 – ez megegyezik az Alpine A110 R gyorsítóképességével, miközben az autó minimális menetkész tömege meghaladja a 2,1 tonnát. Van egy gyengébb specifikációjú verzió, a GT is: ez 295 kW/400 LE csúcsteljesítményt, 650 Nm maximális nyomatékot és 4,8 másodperces 0–100 km/óra gyorsulást kínál. A végsebesség 220, illetve 200 m/óra.

Aston Martin – Valhalla Magyarországon

Idén az Aston Martin az első három hazánkba kiszállított Valhalla átadásával indítja az évet. Az érintett ügyfelek januárban illetve februárban vehetik át jó régen megrendelt szupersportautójukat.

Áprilistól vagy májustól lesz jelen itthon a DB12S, tehát a sportverzió a V8-as sportkupéból és nyitott változatából, mert Volante is születik belőle. A motorteljesítmény 20 lóerővel (700 lóerőre) nőtt a DB12-hez képest, a végsebesség változatlanul 325 km/óra.

Viszont álló helyzetből 3,6 helyett 3,5 másodperc alatt gyorsul 100 km/órára a Coupé; a Volante kabrió változatlanul egy tizeddel lassúbb a keménytetős variánsnál. A vezetés örömét áthangolt rajtautomatika, lefelezett sebességváltási idő és progresszívebbre programozott elektronikus gázpedál fokozza.

Na meg az ércesebb motorhang, mert a V8 nem csak erősebb, de szebben is szól. Az új, párban egymás fölé rendezett, kétszer kettes kiosztású kipufogórendszer a nemesacél alapkiépítésében is teltebben, erőteljesebben zeng, de rendelhető titán kipufogó is, amely a 11,7 kilós tömegcsökkentés mellett 1,5 decibellel növeli a hangerőt. Az S verziók igazán belevaló kombinációkban rendelhetők, például a belső tér elérhető tritone kivitelben, tehát háromféle szín összeállításával.

Megemlítendő újdonság a 2026-os modellévű Vanquish amely 2+2 üléses utastérrel is választható. Könnyen lehet, hogy a V12-es Vanquishből is elkészül idén év vége felé a még pengébb sportváltozat, legalábbis a DBX-ből és a DB12-ből kihozott S modellek erre engednek következtetni.

Audi – Nem vész oda az RS5 és az RS6

Tavaly az Ausdi megújította legfontosabb autóit, az A5, az A6, a Q3 és a Q5 is generációváltáson van túl. Idén már jut kapacitás a sportmodellek bemutatására. Az első negyedévben az RS5 Sportback és az RS5 Avant hozhatja lázba a márka rajongóit.

Sokat még nem tudunk a technikájukról, de valószínűleg csak külső töltésű akkumulátoros hibridként tudnak megmaradni. Lehetséges, hogy a 2,9 literes V6-os hajtásláncot veti be az Audi, amely a Porsche Panamerában szolgál plug-in hibridként. Az ottani 470 vagy 544 lóerős rendszerteljesítmény passzolna is az RS5-höz.

Év végén herkulesi feladatot kell megoldania az Audinak: leváltja azt az RS6-ot, amelyet pályafutása legvégén simán oda lehetett állítani a vadonatúj, konnektoros hibridhajtású BMW M5 mellé.

Az importőr által a negyedik negyedévre várt új RS6 limuzin és RS6 Avant az európai CO2-flottakibocsájtási büntetések miatt nem ússza meg a plug-in hibrid rendszert, mert ők is ugyanazon a kényszerpályán mozognak, mint a BMW.

Az ennyire erős és nehéz sportmodellek túléléséhez egész egyszerűen kell a WLTP-mérési ciklusban helyi emissziótól mentesen megtehető táv, de bízhatunk az Audi mérnökeiben, hogy nem engedik lerombolni az RS6 legendáját a súlytöbblettel. Mert az M5 2,4 tonnás, mégis képes magát néha fenevadnak, máskor kényelmes utazóautónak mutatni, amiben 296-nál nem izzadt a tenyerem.

Egyelőre tisztázatlan, milyen benzinest egészít ki a villamos gép. A 630 lóerős RS6 Avant GT teljesítményszintjénél az Audi aligha adhatja lejjebb a nagy akkus hibridhajtás okozta súlynövekedés miatt, viszont a V6-ossal nehéz ezt meghaladni egy szériaautóban, szigorú garanciális kötelmekkel és az élénk gázreakció igényével.

Az alternatíva a V8-as PHEV-hajtáslánc, amihez szintén a Porsche Panamera adhatná az alapokat, ahol a Turbo E-Hybrid hajtásrendszere 680, a Turbo S E-Hybridé 782 lóerőt ad le. Ebből a 3996 köbcentis V8-ra 519 illetve 599 lóerő jut, a villanymotor egyformán 190 lóerős.

Bentley – Jöhet a Continental Supersports

Eredetileg a Bentley 2020-ban mutatta be a Bentayga Speed sport-terepjárót, a klasszikus W12-es motorral, 635 lóerővel, 306 km/óra végsebességgel és nulláról 100 km/órára 3,9 másodperces gyorsulással. Eltelt pár év és a Bentley szükségét érezte annak, hogy felülmúlja ezeket az értékeket az új Bentayga Speeddel.

Motorja 12 helyett csak nyolchengeres, ami a 12 henger mágiája miatt fájó visszalépés, de elviselését könnyebé teszi, hogy az új hajtáslánc a legtöbb paraméterben felülmúlja az eddigit. A 4.0 literes ikerturbós motor legnagyobb teljesítménye 650 lóerő, a maximális forgatónyomaték 850 Nm. Itt hiányzik 50 Nm az elődhöz képest, de ott másfélszer ekkora volt a lökettérfogat és a menetdinamikai adatok így is jobbak: álló helyzetből csak 3,4 másodperc kell 100-ig, a végsebesség 310 km/órára emelkedett.

2026-os újdonság az év második felére, akár már nyárra várható Continental GT Supersports.

Csupán 500 darab készül az új generációs Continental GT-nél fél tonnával könnyebb autóból. A fogyás olyan módosításoknak köszönhető, mint a hibrid komponens eltávolítása, az összkerékhajtás kiváltása hátsókerék-hajtással, a titán kipufogórendszer, a szénszálas idomok alkalmazása és a négy- helyett kétüléses utastér.

4,0 literes, V8-as, megerősített alkatrészekből épített motorja 666 lóerős. A motorhoz egy gyorsabban kapcsoló, nyolcfokozatú duplakuplungos automatikus váltót kapcsoltak. Az előzetes adatok szerint a gyorsulás 3,7 mp körüli 0-ról 100 km/órára, a végsebesség várhatóan 310 km/óra.

A lényeg az autó vezethetőségének javítása, amin rögtön sokat dob fél tonna mínusz és a hátsókerék-hajtás. A fejlesztők 16 mm-rel megnövelték hátsó nyomtávot, a differenciálmű elektronikusan, részlegesen önzáró lett, a sperren kívül a szűk ívű kanyarodást fékvezérelt nyomatékvektor-szabályozás támogatja és megmaradt a hátsó kerekek kormányzása. A kormánymű, a felfüggesztés, a kipörgésgátló és az ESC vadonatúj beállításokat kapott.

A márkához és a télhez is kapcsolódó videón jégen hasít a konnektoros hibrid Continental Flying Spur Speed limuzin

a videó a hirdetés után indul

A német Auto Motor und Sport szaklap értesülései szerint a Bentley fejlesztőinek arra is maradt kapacitása, hogy modellfrissítéssel tökéletesítsék a Flying Spur luxuslimuzint, valamikor az év második felében.

BMW – Tanulmányként jöhet az új M3

Idén várható a Magyarországon 2019. február 28-án bemutatott 3-as sorozat leváltása, valamikor az év közepén. Egy új 3-as mindig egy új M3 ígéretét is hordozza, amit a BMW várhatóan egy koncepcióautó bemutatásával teljesít be az idei negyedik negyedévben. Az M3 megőrzi az összkerékhajtást és ha minden jól megy, nem csak elektromos verzióban, de sorhatos motorral is gyártásban marad. Késő ősszel majd többet tudunk az ügyben.

Cupra – Öthengeres, újratöltve

Tavaly nyáron Győrben járva hallottam gyári forrásból, hogy az Audi életben tartja az öthengerest és felkészíti az Euro 7-es kipufogógáz-norma teljesítésére. Erre a motorra a konszern katalán ága is lecsapott, hogy újratöltse Cupra Formentor VZ5-öt.

Összesen 4000 autót gyártanak a visszatérő VZ5-ből. A VZ a veloz, azaz sebesség jele, ami illik a 390 lóerős (287kW), 480 Nm nyomatékú autóhoz. A motor a klasszikus 2,5 literes öthengeres TSI. A nem korlátozott végsebesség eléri a 280 km/h-t, a gyorsulás 100-ra 4,2 mp.

Az 1-2-4-5-3 gyújtási sorrendű öthengeres a 7000-ig húzatható, az autó jellegzetes üvöltésével teríti be a környéket, tehát nincs hanggenerátoros trükközés. Hangjáról messziről kiszúrható az öthengeres VZ5, de 20 colos könnyűfém keréktárcsái és az elöl hatdugattyús, 375 x 36 milliméteres Akebono-féknyergek is segítenek az azonosításában.

Sok új Ferrarit hozhat 2026

Parádés év előtt áll a Ferrari ami az idén bemutatandó, illetve gyártásba kerülő sportautókat illeti, amelyek az év második felében vagy 2027-ben a budapesti márkakereskedésben is kézzelfoghatóvá válnak.

Már az első negyedévben megjelenhet a nemrég vezetett Amalfi. A Roma örökébe lépő kupé súlyeloszlását orr-középmotor javítja, az F154-es motorcsaládba tartozó V8 csúcsteljesítménye a két turbóval 640 lóerő 7500-on. A maximális nyomaték 760 Nm.

Csak 3,3 másodpercig tart a 0-100 km/órás sprint, a 0-200 pedig 9 másodpercig. A nem egész másfél tonnás, tökéletes tömegeloszlású sportkocsi végsebessége 320 km/óra, ennek elérését az SF90 Stradaléből átvett, de hosszabb áttételezésű, duplakuplungos, nyolcfokozatú váltó segíti.

Tavasszal jelenhet meg a 12 Cilindriből a Spider, a nyitható tetős verzió, amit nem sokkal később a 849 Testarossa követ. Az SF90 utóda lesz, tehát a Ferrari utcai autóinak királya lesz.

Nevében a 8-as a hengerek számára, a másik két szám pedig az egyes hengerek 490 köbcentis lökettérfogatára utal. A 296-ból a 2,9 literes és 6 hengeres motor dekódolható, a 456 esetében egy henger lökettérfogata adta nevet, a 355-ben a 3,5 literes motor és a hengerenként 5 szelep volt a meghatározó a névadásban.

A 3999 köbcentis, V8-as, biturbó benzinmotorhoz három villanymotorból és nagyfeszültségű lítiumion-akkumulátorból álló elektromos rendszer csatlakozik. A V8 830 lóerős, nyomatéka 842 Nm.

A rendszerteljesítmény1050 lóerő, a 7,45 kWh-s akkumulátorral 25 km az elektromos hatótáv. Akinek megadatik 849 Testarossát vezetni. 2,25 mp alatt gyorsulhat 100-ra és 6,35 mp 200-ra alatt. A Spider adata 2,3 illetve 6,5 mp. A végsebesség egyformán 330 km/óra.

Rögtön lesz kupé és nyitható tetős is, de a kupé hamarabb lehet Magyarországon, mint az év vége felé várható Spider. A nyitható tetős 90 kilóval nehezebb, száraz súlya 1570 helyett 1660 kg.

Az új szupersportautót épp most vezette Horváth Zsolt kollégánk, nemsokára lejár az embargó és jön a cikk róla a Vezessen. Addig olvassátok el a technikájáról szóló anyagunkat, mert amit ebbe beletett a Ferrari, abból doktorálni lehetne.

Valamikor az év második felében lehet reális a 296 még sportosabb kivitelének prezentálása nyitható tetővel. A 296 Speciale Aperta nem a legdrágább, de a legtöbb élményt adó Ferrarik egyike lehet.

Többféle hír forog a Ferrari villanyautó-stratégiájáról, mindenesetre az valószínűek látszik, hogy az Elettrica idén nem jelenik meg hazánkban, legfeljebb a nemzetközi bemutatóját tarthatja meg a márka az év legvégén.

Honda – Negyedszázad után visszatér a Prelude

Hamarosan 50 éves lesz a Prelude és a Honda a létező legszebben készül a kerek évfordulóra: a kupé feltámasztásával és visszahozásával az európai országokba. A 4525 mm hosszú, 1880 mm széles és 1349 mm magas Prelude orrában nyoma sincs 8-9 ezerig húzatható benzinmotornak, mert a Honda hibrid rendszerének legújabb verziója dolgozik benne.

2,0 literes, Atkinson-ciklusú benzinmotor és két elektromotor együttműködése adja a hajtáslánc alapját, amelyet 1,05 kWh-s lítiumion-akkumulátor tesz teljessé. Az autót legtöbbször csak a hajtó villamos gép mozgatja, a benzines az akkut tölti és árait termel a villanymotornak.

Rendszerteljesítményként a villanymotor 184 lóerejével számolhatunk, a nyomatékcsúcs 315 Nm. A 188 km/órás végsebesség is a villanymotortól függ, ugyanis ekkor éri el a motor a 13 500-as maximális fordulatszámát, ahol az elektronika leszabályoz. A maximális nyomaték is a villanymotor 315 Nm-es értéke. 0-ról 100-ra 8,2 másodperc alatt gyorsul a Prelude.

Már nem kell sokat aludni a Prelude érkezéséig, várhatóan februártól lehet rá szerződni a márkakereskedésekben. Magyarországi alapára Advance felszereltséggel 20 870 000 Ft. Mi már vezethettük a Honda kupéját, menetpróbánkból minden fontosat megtudhattok róla.

Hyundai – Drift a villanyautóval

Kinek ne aranyozná be az életét a tavasz, pláne az idei május, amikor a Hyundai Ioniq6 N befut Magyarországra. A 4×4-es, villanyos sportlimuzin motorja elöl 166 kW-os (226 LE), hátul 282 kilowattos, ami 384 lóerő. Ebben a hajtásrendszerben a kettő összeadható. 650 lóerővel a kilövés 100-ra 3,2 másodperig tart és a 21-ezerig pörgő hátsó villanymotorral sebességváltó nélkül sikerült megvalósítani a 257 km/órás végsebességet.

Értékelendő, hogy a pályaautós megjelenés dacára sikerült 0,271-es alaktényezőt összehozni, biztosítva így a WLTP szerinti 469 km-es hatótávot.

Az Ioniq 6 N lehet vidámparki driftautó, ami elektronikus segítséget is tud biztosítani a pilótának a látványos csúsztatások, tökéletes íven sodródások eléréséhez. Az N Drift Optimizer nevű rendszer a menüben kínál beállítási lehetőségeket a kívánt csúszkálási paraméterek testre szabásához.

A hétköznapi örömautózást az Ioniq 5 N-ből már ismert szimulált sebességváltások, a virtuális motorhanggal immár együtt villódzó belső fények, esetleg az előzéseknél egy gombnyomással lekérhető 10 másodperces extra motorerő támogathatja. Az elektronikus szabályzású lengéscsillapítás abban segít, hogy országúton a komfort kerülhessen előtérbe a kanyarsebességgel szemben.

Az autóról kitűnő bemutatót írt Rácz Tamás. A cikkből minden fontos kiderül a Hyundai Ioniq 6N-ről és arról is, mi a kapcsolat egy statikus bemutatóra kárhoztatott autós újságíró és a háremet őrző eunuch között.

Jaguar – Újrakezdés 2027-ben

Egyelőre a Jaguar a nagy újrakezdésre készült, leállította utolsó autójának gyártását is 2025. december 22-én, jelenleg nem értékesít új autókat a vállalat. A cég kizárólag elektromos autók gyártójaként születik újjá, az idő eldönti, hogy ez életképes stratégia-e.

Idén a hazai importőr tájékoztatása szerint nem lesz kézzelfogható jele az újrakezdésnek, mert az új termékgeneráció legkorábbi autói is csak jövőre jelenhetnek meg.

Legfeljebb arra van esély, hogy a szebb napokat látott és a Type 00 koncepcióautóval jelentős feltűnést és felhördülést keltő prémiummárka az év legvégén megmutat egy négyajtós gran turismót, amiből talán többet tudunk majd a sorozatgyártású autóikról.

Lamborghini – Jönnek az első Temerariók

Egy ehhez képest decens Porschével összevetve egy Lamborghini nagyon mást közöl gazdájáról, de jó lenne a márka autóiban nem a kivagyiság megnyilvánulását, hanem a formára és technikára is csodálatos alkotásokat meglátni, amelyeket Sant’Agata Bolognese útjukra bocsájt.

Idén a gyártó bemutathat ugyan új modellváltozatokat, a jól értesült Auto Motor und Sport az Urus Perfomante és a Revuelto SVJ debütálását vetíti előre tavaszra illetve nyár végére. Ám ez csak a bemutatók ideje lehet, nem az értékestés indulásáé, így ezek az autók Magyarországon egész biztosan nem jelennek meg ebben az évben.

De a Szerémi úti szalonban így is vannak új álomautók, mert a Temerario első példányainak átadása most zajlik, az első két autó beérkezése után. A Temerario hibrid hajtásrendszere a három villanymotorral nagyon hasonlít a Revueltóban bevetetthez. Az 1015 helyett 677 kilowattos, azaz 921 lóerős csúcsteljesítmény nagyjából 10 százalék csupán, a fő különbség az autók méreteiben és a benzines motorban van.

A Revuelto megőrizte a V12-es szívómotort, a Temerario a V10-es Huracan kifutása után biturbó V8-ra váltott, de ez a nyolchengeres 9000 fölé húzatható. A gyári adattáblában 920 lóerősre lekerekített teljesítményű autó végsebessége 343 km/óra, a 100-ra gyorsulás 2,7 másodperce villanásként élhető át.

A fejlesztők gyakorlatilag megduplázták a hátsó leszorítóerőt a modellváltással, ami 103 százalékot javult a Huracanhoz képest. A szívó helyett turbós motor hőterhelése és az elektromos komponensek folyadékos temperálása nagyban növelte a hűtésigényt, amit új légbelépők elégítenek ki.

Az elöl 410 mm átmérőjű szénszálerősítésű kerámia féktárcsák és a 10 dugattyús féknyergek hűtését másfélszer annyi levegő végzi, mint eddig. A hátsó, 390 mm-es kerámia féktárcsák féknyerge is fix, négydugattyús.

Ha benneteket is felvillanyoz a Temerariók magyarországi jelenléte, a szakértő szerint 160-220 millió forint közötti összegért lehet megvásárolni egyet, a mostani euró-forint árfolyamon.

Nagyjából 30 millió forintot jelent az árban az Alleggerita csomag. Alleggerita, magyarul könnyített verzióban a Lamborghini Temerario sok szénszálas műanyag elemmel gazdagodik az első splittertől a hátsó szárnyig. A súlymegtakarítása alig több 25 kg-nál, ami összesen másfél százalék egy üzemanyag, kenőanyagok és folyadékok nélkül 1690 kilós száraz súlyú autóban.

Nem is ez a nagy szám a súlycsökkentési csomagban, inkább a 67 százalékkal növelt teljes leszorítóerő lehet érzékelhető versenypályán és a 62 százalékkal javuló aerodinamikai hatékonyság említendő. Mindig és bárhol átjön a hatása a szupersportautó varázsát tovább fokozó titán kipufogórendszernek, ami szintén a csomag része, akárcsak a szénszálas légterelő alvázborítás, újrahasznosított szénszálerősítésű műanyagból, nagyon okosan.

Mercedes-AMG – Gumigyilkos négyajtós

Kockázatos stratégiát követ az AMG. Miután a V8-ról négyhengeresre és hibridhajtásra átállított, de változatlanul C63-nak nevezett autó csúfosat bukott, most egy tisztán elektromos autót mutat be a Concept AMG GT XX szériaváltozatával.

Egyelőre AMG GT négyajtósként ismert az új sportlimuzin, amely a sportrészleg által saját használatra kifejlesztett villanyautós padlólemezre épül. A második autó egy aszfaltterepjáró lesz az AMG.EA (Electric Architecture) technikára, de cégnek volt annyi esze, hogy ne egy dögnehéz SUV vezesse be az új elektromos sportmodell-architektúrát. A 800 voltos elektromos rendszer szédületesen gyors, akár 850 kilowattos egyenáramú akkutöltést ígér.

Nekem új a fényszórókba épített hangszóró, amely nemcsak a gyalogosokat és kerékpározókat figyelmezteti kis sebességnél azautó közeledtére, de a valódi benzines AMG-modellek hangzását idézi V8-as dörgéssel, ropogással, sőt, az autó váltáshangot is ki tud csalni magából az MB Passion cikke szerint.

Az ötajtós, praktikus csomagtérfedeles sportkupé akkumulátora a szilíciumanód és nikkel-mangán-kobalt-alumínium (NMCA) katód révén gyorsabban tölthető és brutálisan terhelhető. Ennek hátteréről az új Porsche Cayenne Electric kapcsán írtunk.

Lélegzetelállító adatokra számíthatunk a két hátsó villanymotoros hajtásrendszertől. 486 lóerős lehet mindkét motor, a rendszerteljesítmény 972 lóerőre taksálható és 1600 Nm nyomatékról olvashatunk.

Nagyjából ez is felfoghatatlan, ezért lesz kisebb teljesítényű négyajtós AMG GT is, de közben készül a három villanymotoros és összkerekes verzió. Itt egy első villanymotorral egészül ki a hajtásrendszer az első kerekek hajtására, hátul marad az oldalanként egy-egy villamos gép, mint az Audi SQ8 E-Tronban.

Jó jel, hogy az importőr már látja az autó érkezését. Várhatóan 2026 harmadik negyedévében érhetnek Magyarországra az első példányok az AMG első saját fejlesztésű villanyautójából.

Porsche – A villany Cayenne-ről szól 2026

2026 a Cayenne Electric nagy éve a Porschénél, tőlük az a legfontosabb új autó idén. Áprilisban jelenhet meg itthon az elektromos SUV, először a hagyományos formában. A lendületesebb tetővonalú és kevésbé praktikus Cayenne Coupé Electric debütálása nagyjából fél évvel később, az idei év végén várható. A műszakilag nagyon izgalmas autót már láttuk élőben és részletes bemutatót írtunk róla, amit itt olvashattok.

Nem marad újdonság nélkül a 992-es sorozatú csúcsmodell sem A 911-ből bemutatkozhat a Turbo Touring, amely de a nevéből fakadóan egy diszkrétebb külsejű karosszériaváltozat lesz a Turbo technikájával. Úgy látszik, bejött a GT3 technikáját megtató, de az impozáns hátsó szárnyat elhagyó és picit kényelmesebb 911 GT3 Touring, így 911 Turbóból is elkészülhet a decensebb külsejű verzió.

Volkswagen – R a T-Rocból is

Mivel az erős és gyors autók rontják a fogyasztásukkal a márka flottaemissziós átlagértékét, a legtöbb autógyártó lemondott róluk, ha nem tudja elegendő villanyautóval ellentételezni őket a CO2-kibocsájtási számháborúban, ami létkérdés az európai piaci jelenléthez.

Áldassék a neve mindenkinek, aki a VW konszerntől Cupra Bornt, ID.3-as Volkswagent, Porsche Taycant vagy más villanyautót vesz, mert ezzel nemcsak az öthengeres Formentor VZ5 életben tartásáért tesznek, de fedezik a T-Roc R szén-dioxid-kibocsájtását is.

Mivel az MQB evo technika közös a Golf R-rel, műszaki oldalról minden adott volt az autó megvalósításához, ideértve a 333 lóerős, várhatóan 420 Nm nyomatékcsúcsú motort. Az EA888 LK3 evo4 a motorcsalád kódjele után az LK3 (LeistungsKlasse 3) mutatja a nagy teljesítményosztályt a 2,0 TSI-ből, utána a negyedik motorcsalád-generáció jelölése jön.

A hightech négyhengeres a hengerfejen belül vezeti folyadékhűtéses csatornákban a kipufogógázokat a turbófeltöltőre. A változó szelepvezérlés szívó- és kipufogóoldalon is módosítja a szelepvezérlést, a szívószelepek emelését (benyitási mélységét) is két fokozatba állítja a környezetszennyezés, a teljesítmény és a fogyasztás kívánalmainak összebékítéséhez.

Jót ígér a hátul oldalankénti nyomatékelosztásra képes összkerékhajtási rendszer, amely segíteni tud a farolásokban, amennyiben a hátsó kerekekre osztható nyomaték akár teljes egészét az ívkülső kerékre képes vezérelni. Mivel az importőr Porsche Hungaria információi szerint 2026 utolsó negyedévében lesz az autó bemutatója, hazai megjelenésének várhatóan majd 2027-ben örülhetünk.