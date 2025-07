Röviden – Hyundai Ioniq 6 N Mi ez? A Hyundai középkategóriás, elektromos, négyajtós túraautójának sportváltozata Mit tud? Aerodinamikai finomítások, karosszériamerevítések, futóműhangolás és elektronikus programok teszik kiautózhatóbbá, szimulált motorhangok szórakoztatóbbá a kétmotoros, 4×4-es villanyautó nagy teljesítményét Mibe kerül? Késő ősszel ismerhetjük meg az autó árát, de ha az Ioniq 5 N árazásából indulunk ki, ez se lesz kevesebb 30 milliónál Kinek jó? Erős villanyautó azoknak, akik nemcsak bődületes gyorsulásokat, hanem változatos szórakoztató programokat és pályaautós képességet is igényelnek a sok lóerő mellé

A „statikus bemutató”, vagyis egy új modellel való első találkozás, ha tényleg érdekes autóról van szó, lélektani szadizmus az autós újságíróval szemben. A gyártó elutaztat valahová, és megmutatja a Csodát. Amivel nem mehetünk egy métert sem, de legalább nem is írhatunk róla, legalábbis nem azonnal, mert ezekre a riportokra rendszerint megjelenési embargót kér a gyártó.

44 fotó

A mostani esetben a helyszín Anglia volt, mert a Hyundai új sportszedánja a Goodwood Festival of Speeden mutatkozik majd be a közönségnek először mozgásban, és a bemutatóautókat, három darab előszériás Hyundai Ioniq 6 N-t már korábban idefuvarozták. Az embargó pedig a fentiek miatt július 10-e, helyi idő szerint fél egy, a goodwoodi premier, a brit úri közönség előtti megfuttatás pillanata. Szóval ott állok, nézem ezt a már megjelenésében is, de technikájában pláne izgalmas, 650 lóerős, gondosan kicsiszolt autóipari mesterművet, és nem próbálhatom ki, valamint három hétig kussolnom kell róla. Ilyen lehet eunuchnak lenni egy háremben!

Külső

A Hyundai középkategóriás (négy méternél valamivel rövidebb), ferde hátú négyajtós villanyautója inkább szedán, mint kupé. Az oldalablakoknak van kerete és a csomagtérfedél is limuzinosan nyílik, a hátsó üveg fölé. Arányai, ívei komoly figyelmet keltettek a modell 2022-es bemutatásakor, már csak azért is, mert ez a kavicsos kicsiszoltság, lágyság szöges ellentétben áll a Hyundai másik, térkínálatában, műszaki tartalmában nagyon hasonló modelljének, az Ioniq 5 szögletesen retrós formanyelvével.

Az előzmény nélküli modellhez meglepően korán jött ráncfelvarrás jót tett az Ioniq 6-nak. Leginkább az új fények, az osztott első lámpatestek és a pixel-LED-es zárófény fiatalítják meg a kocsit, de az enyhén módosított motorháztető, az átalakult lökhárítók és az ajtók aljára illesztett burkolatok is sokat tesznek azért, hogy a 2026-os modellévre készült Ioniq 6 ténylegesen sokkal, ez a legjobb szó, frissebbnek látszik elődjénél.

Az N sportmodellen mindezt megfejeli a hatalmas hátsó spoiler (alatta az eredeti, kisebb spoilerrel; ez a duplafedelűség igazán ütős!), az autó aljára illesztett aerodinamikai szoknya, a különleges felnik és a színezett féknyergek, no meg alattuk a hatalmas tárcsák látványa. Mérnöki varázslat, hogy ezzel a pályaautós megjelenéssel is sikerült 0,271-es alaktényezőt összehozni, biztosítva így a WLTP szerinti 469 km-es hatótávot.

Ha pedig hátralépünk párat az autótól és oldalról ránézünk, egy fekete bandanáját az orrára húzó, lovát megsarkantyúzó, portyára induló vadnyugati vonatrablót láthatunk bele az Ioniq 6 N profiljába Legalábbis én ezt látom:

Belső

A nyitásra vagy zsebben kulccsal közelítésre kiemelkedő kilinccsel a bal első ajtót megnyitva rögtön kapunk egy kis pályahangulatot: rajtzászlómintás a küszöb és a pedálsor. Az elöl ülőket két, meglepő módon teljesen mechanikus állítású kagylóülés, a hátra beszállókat hihetetlen lábtér, elegendő fejtér és a rövid távra három személyre sem kényelmetlenre formázott, osztva dönthető üléssor fogadja.

Ami elöl azonnal feltűnik: az ajtóbelsőkön nincs semmi, csak a kilincs és színes dekorfények. Az ablakemelő kapcsolók és a zár gombjai középre kerültek, így az ajtókárpiton semmi sem rontja el a Hyundai Ioniq 6 N leggiccsesebb, de nagyon szórakoztató trükkjét: a szimulált motorhanggal összhangban villódzó fényjátékot. A show a hátul ülőket is eléri, a fények a hátsó üléskárpitban is vígan szaladgálnak, ugrálnak és változtatják színüket, ahogy a gázpedált pumpálgatja a pilóta.

Az Ioniq 6 N vezetőülésébe huppanó embert egy pálya-versenyautó funkciógombokkal megszórt kormánya, egy virtuális műszeregységgel elegánsan összekapcsolt, végtelen kiterjedésű menürendszert kínáló jókora érintőképernyő és a mai korban már szinte példátlanul sok dedikált középkonzoli gomb triója hozza mélységes zavarba. Egyértelmű: ez nem egy hétköznapi ábólbébe-kocsi, hanem egy kifinomult technikájú autó, komoly képességekkel, amit meg kell ismerni, meg kell tanulni, ha igazán ki akarjuk élvezni a tudását.

Ha esetleg a kormány és a középkonzol megtekintése után még lennének kétségeink afelől, hogy az Ioniq 6 N legalább annyira sportautó, mint túralimuzin, érdemes lebillenteni a hátsó üléstámlát egy pillanatra.

Az alapmodell ugyan remek bizonyíték arra, hogy egy hosszú távú elektromos utazóautónak nem kell SUV-nak lennie, hanem hatékony, áramvonalas dizájnnal is lehet bőséges teret adni, de csomagtartó, hát az 401 literrel eleve nem valami sok. Az N sportmodellben pedig a raktér kihasználhatóságát korlátozza két, a hátsó támlák mögé rögzített merevítőpálca is. De sebaj. A piros vasrudak látványa kellően lelkesítő ahhoz, hogy az ember megbocsássa a kocsinak: valószínűleg kölcsön kell majd kérni valamit helyette, ha az Ikeába, esetleg nyaralni indulna a család.

Technika

A Hyundai kommunikációs csapata szemléletesen fogalmazta meg, mi volt az alapkoncepció az új villany-sportszedán fejlesztése mögött. A fő számok is imponálóak: 3,2 másodperc 0-ról 100-ra, 257 km/h végsebesség, de ez nem minden. Tudnia kell Corner Rascalnak (Kanyarok Csibésze) lennie, komoly Racetrack Capabilityt (Pályaképességeket) kell felmutatnia, és el kell tudni látnia az Everyday Sportscar, a mindennapi használatra alkalmas sportautó feladatát is. Hogy ez mennyire sikerült, majd csak az első tényleges menetpróbák, tesztek után tudjuk elmesélni, de az biztos, hogy a technika elvben tényleg képes minderre.

A 166 kW-os első és a 282 kW-os hátsó villanymotor erejének összehangolását úgy oldották meg, hogy az autó egyaránt képes legyen teljesen fronthajtású illetve teljesen hátsókerék-hajtású kocsiként viselkedni. Az Ioniq 6 N lehet vidámparki driftautó, ami elektronikus segítséget is tud biztosítani a pilótának a látványos csúsztatások, tökéletes íven sodródások eléréséhez. Az N Drift Optimizer nevű rendszer a menüben kínál beállítási lehetőségeket a kívánt csúszkálási paraméterek testre szabásához.

Csak aztán győzze az ember gumival mindezt! És nem is akármilyen gumival, ha igazán jót akar magának. A kocsi megfelelő tapadásában mindig elemi szerepe van a gumiknak, és a Hyundai ezt sem akarta a véletlenre bízni: a Pirellitől külön az autóhoz készülő, HN jelzéssel ellátott P-Zero abroncsokat rendeltek az Ioniq 6 N-re.

A rajtautomatika, a kanyarsebességet növelő torque vectoring a pályán nyújtott teljesítmény maximalizálását segíti, miközben a fékeket kíméli, a hatótávot pedig növeli a 0,6 G-s lassításra is képes elektromos visszatöltés. Ha a vezető úgy kívánja, az autó képes tréningprogram szolgáltatására is a minél jobb köridők eléréséhez. Az N Track Manager nevű fedélzeti szoftver elemezni tudja a pilóta teljesítményét és akár a korábbi körök alapján megjelenített ghost car-ral is képes inspirációt nyújtani saját magunk legyőzéséhez, mint egy számítógépes autós játékban!

A hétköznapi örömautózást pedig az Ioniq 5 N-ből már ismert szimulált sebességváltások, a virtuális motorhanggal immár együtt villódzó belső fények, esetleg az előzéseknél egy gombnyomással lekérhető 10 másodperces extra motorerő támogathatja. Az elektronikus szabályzású lengéscsillapítás abban segít, hogy országúton a komfort kerülhessen előtérbe a kanyarsebességgel szemben.

A 84 kWh-s akku is igyekszik kiszolgálni a nagy teljesítményhez kapcsolódó igényeket. Akár 350 kW-os maximális töltőteljesítmény felvételére is képes, az akkumenedzsment pedig a navigációs rendszerbe programozott töltések előtt automatikusan vagy a vezető kérésére is képes gyorsan a töltési sebességhez optimális állapotra hozni, kellő hőmérsékletűre hűteni vagy fűteni az energiatárolót.

Költségek

Az Ioniq 6 N sorozatgyártása még nem indult el, a két autó, amit láttunk, előszériás, kézzel összerakott példány volt. A kocsi várhatóan idén ősszel, az év vége felé érkezik meg a hazai piacra, az árát még nem kalkulálta ki az importőr. Mégis lehet sejteni, mire számíthatunk, hiszen méretben, teljesítményben, tudásban ez a kocsi nagyjából azt tudja, amit az Ioniq 5 N. Ennek megfelelően nemigen tévedünk nagyot, ha 30 millió forint körüli bevezető árat tippelünk a 6 N-re.

Sok vagy sem? Attól függ. Nem mindegy, hogy egy nagyobbacska Hyundaiként vagy nagyon fejlett, nagyon erős és nagyon gyors high-tech villany-sportautóként tekintünk az alapos házi tuningon átesett Ioniq 6-ra. A Porsche mindenesetre a Taycan 604 lóerős változatát (GTS) hasonló szintű műszaki tartalommal 65 millió forintra tartja. Tényleg nagyon várjuk azt a menetpróbát; nem gyakran kell arra a kérdésre keresnünk a választ, hogy egy Hyundai fele pénzért van-e olyan jó, mint egy azonos képességű Porsche!