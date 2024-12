Üdítően egyedi formát rajzoltak anno az Ioniq 5-nek, hiszen hiába egy nagyobb termetű szabadidő-autó, mégsem néz ki úgy, mint a kategória szinte összes többi, pufók, jellegtelen krumplija. Rögtön az arányai is furcsák, ránézésre egy mezei ötajtósnak néz ki, csak a tér minden irányában jobban belenyúlik az univerzumba. Már az előző modell sem volt kicsi, de a modellfrissítés után még két centivel hosszabb lett az autó, ami főleg az új lökhárító számlájára írható.

A kasztni 4655 milliméter hosszú, 1890 mm széles és 1605 mm magas, tengelytávolsága pedig kereken 3000 mm. Hosszabb lett a hátsó légterelő is 50 mm-rel, és az aerodinamikailag optimalizált formájú felnik megjelenése is változott és már hátsó ablaktörlője is van az autónak, amije az első szériának még nem volt.

Szerencsére a jelleget adó elemekhez nem nyúltak hozzá, a pixel tematikára felhúzott első-hátsó lámpatestek úgy zseniálisak, ahogy vannak, ügyesen oldják a nagy fémfelületek egyhangúságát a lemezekbe préselt törések, vonalak, és persze ezen is megtalálható a karcsúsító műanyag betét, ami végigfut a küszöbön, kerékjárati íveken. Valahogy a karosszéria síkjába süllyedő kilincsek is működnek az Ioniq 5 esetében, bár a használatuk itt is utálatos, egy ujjal be kell nyomni a kilincs egyik sarkát, hogy a másik kiemelkedjen és megragadhassuk.

Az autó jobb hátsó sarkában lévő töltőcsatlakozó fedele viszont motoros mozgatású, ezzel nem kell bajlódni. A töltőcsatlakozó mellett még egyszer feltűnik a pixel téma, itt a töltöttségi szintet is kis kockák jelzik. Elektromos autónál nem ritka, hogy a kiüresedett motortérbe is kerül csomagtartó, itt 57 literes, fedeles rekeszbe lehet pakolni pár apróságot, míg az összkerekes változatban 24 literes a frunk befogadóképessége. Nem biztos, hogy pont a töltőkábelt tenném ide, mert nehézkesebb innen kivenni, mint a csomagtartó aljából.

Hogy mennyire minimális a változás, azt ezen a képpáron lehet jól látni: